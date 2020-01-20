Amazon.com.tr’de iPhone modellerinde büyük indirim başlıyor

Amazon.com.tr’de iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone XR modelleri başta olmak üzere çeşitli cep telefonlarında önemli indirimler başlıyor. 21 Ocak’ta başlayacak kampanya ile akıllı telefonlar piyasa fiyatının altına satılacak.
iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone XR başta olmak üzere indirime girecek akıllı telefon modelleri, piyasaya fiyatının 200 ile 800 lira altında fiyata müşterilere sunulacak. İndirimler 14 Şubat’a kadar devam edecek ve stoklarla sınırlı olacak. Telefon indirimi için 21 Ocak’ta Amazon.com.tr’yi ziyaret edebilirsiniz.
Oyuncu ürünlerinde uygun fiyat
Amazon.com.tr’de oyuncu bilgisayarı ve oyuncu ekipmanlarında indirim başladı. İndirimdeki ürünler uygun fiyata satılıyor. Aşağıdaki linkten indirim sayfasına ulaşabilirsiniz:
İndirim sayfasına ulaşmak için tıklayınİlginizi Çekebilir iPhone şimdi de Almanya’da yasaklanıyor
İndirime giren ürünlerden bazıları
Deep Cool RGB 350 LED: 66 TL
Everest Rampage Prestige Oyuncu Kasası: 317,42 TL
DEEP COOL GABRIEL Intel ve AMD CPU Soğutucu: 139 TL
Kingston Hyperx Cloud II Kulaklık: 585,82 TL
Bloody RT5A Kablosuz Oyuncu Faresi: 164,02 TL
Trust GXT115 Kablosuz Oyuncu Faresi: 54,99 TL
Classone BP G100 17 inç Uyumlu Sırt Çantası: 147 TL
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xr'ı 5000 tl ye satmazsa
benim için indirim DEĞİL
bizimle değilsin amazon derim
5000 den yukarısı kabulum değil
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