Amazon.com.tr’de iPhone modellerinde büyük indirim başlıyor

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Amazon.com.tr’de iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone XR modelleri başta olmak üzere çeşitli cep telefonlarında önemli indirimler başlıyor. 21 Ocak’ta başlayacak kampanya ile akıllı telefonlar piyasa fiyatının altına satılacak.

iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone XR başta olmak üzere indirime girecek akıllı telefon modelleri, piyasaya fiyatının 200 ile 800 lira altında fiyata müşterilere sunulacak. İndirimler 14 Şubat’a kadar devam edecek ve stoklarla sınırlı olacak. Telefon indirimi için 21 Ocak’ta Amazon.com.tr’yi ziyaret edebilirsiniz.

Oyuncu ürünlerinde uygun fiyat

Amazon.com.tr’de oyuncu bilgisayarı ve oyuncu ekipmanlarında indirim başladı. İndirimdeki ürünler uygun fiyata satılıyor. Aşağıdaki linkten indirim sayfasına ulaşabilirsiniz:

İndirim sayfasına ulaşmak için tıklayın

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İndirime giren ürünlerden bazıları

Deep Cool RGB 350 LED: 66 TL

Everest Rampage Prestige Oyuncu Kasası: 317,42 TL

DEEP COOL GABRIEL Intel ve AMD CPU Soğutucu: 139 TL

Kingston Hyperx Cloud II Kulaklık: 585,82 TL

Bloody RT5A Kablosuz Oyuncu Faresi: 164,02 TL

Trust GXT115 Kablosuz Oyuncu Faresi: 54,99 TL

Classone BP G100 17 inç Uyumlu Sırt Çantası: 147 TL

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