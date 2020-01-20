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    Amazon.com.tr’de iPhone modellerinde büyük indirim başlıyor

    Amazon.com.tr'de iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone XR modellerinde dikkate değer bir indirim başlıyor. iPhone fırsatları 21 Ocak'ta başlayacak.
    2 gün
    15,5b
    15
    48
    Cep Telefonları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Amazon.com.tr’de iPhone modellerinde büyük indirim başlıyor
    Tam Boyutta Gör

    Amazon.com.tr’de iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone XR modelleri başta olmak üzere çeşitli cep telefonlarında önemli indirimler başlıyor. 21 Ocak’ta başlayacak kampanya ile akıllı telefonlar piyasa fiyatının altına satılacak.

    iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone XR başta olmak üzere indirime girecek akıllı telefon modelleri, piyasaya fiyatının 200 ile 800 lira altında fiyata müşterilere sunulacak. İndirimler 14 Şubat’a kadar devam edecek ve stoklarla sınırlı olacak. Telefon indirimi için 21 Ocak’ta Amazon.com.tr’yi ziyaret edebilirsiniz.

    Oyuncu ürünlerinde uygun fiyat

    Amazon.com.tr’de oyuncu bilgisayarı ve oyuncu ekipmanlarında indirim başladı. İndirimdeki ürünler uygun fiyata satılıyor. Aşağıdaki linkten indirim sayfasına ulaşabilirsiniz:

    İndirim sayfasına ulaşmak için tıklayın

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    İndirime giren ürünlerden bazıları

    Deep Cool RGB 350 LED: 66 TL

    Everest Rampage Prestige Oyuncu Kasası: 317,42 TL

    DEEP COOL GABRIEL Intel ve AMD CPU Soğutucu: 139 TL

    Kingston Hyperx Cloud II Kulaklık: 585,82 TL

    Bloody RT5A Kablosuz Oyuncu Faresi: 164,02 TL

    Trust GXT115 Kablosuz Oyuncu Faresi: 54,99 TL

    Classone BP G100 17 inç Uyumlu Sırt Çantası: 147 TL



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    b0Ni 2 gün en beğenilen
    indirimin reklamını yaptıracak kadar düşmüşlerse indirim olmaz zaten
    Yanıtla +53
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    yavuz42 2 gün
    Reklamlar
    Yanıtla +38
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    Galatas4ray 2 gün
    İndirim yok boşuna bakmayın 😀
    1 Yanıt Yanıtla +26
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
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    8 Avatar Avatar Avatar
    tinziri 2 sa.
    amazon Türkiyenin şu ana kadar bir numarasını göremedim
    Yanıtla +1
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    barkin67 2 sa.
    Niye ben göremedim indirimi?
    Yanıtla
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    ramis78 2 sa.
    indirimin i si bile yok
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    ogameci 3 sa.
    ben göremedim hiç büyük indirim ?
    1 Yanıt Yanıtla
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    Eyvallah 1 sa. ogameci
    hocam yemek konusu aç yav biraz. sayende istanbul'a gidince şimdiye kadar yediğim en iyi döneri(karadeniz) ve pideyi(vefa) yedim.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    ogameci 1 gün
    iphone 11'i 6000-6500 TL

    xr'ı 5000 tl ye satmazsa

    benim için indirim DEĞİL

    bizimle değilsin amazon derim
    Yanıtla +1
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    DH Misafiri 1 gün
    21 Ocak diyor. Yani daha başlamadı.
    1 Yanıt Yanıtla
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    onder.t 1 gün DH Misafiri
    arkadaşım bugün 21'i, gece 12'den beri bir şey yok.
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    circumciser 1 gün
    İndirim goremedim iphone modelleri 50-100 artmis bile ..
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    nick54 1 gün
    Evet gerçekten 90 kuruşluk devasa bir indirim var
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    ogameci 1 gün nick54
    bir an dedim ip 11 mi :)
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    Start Again 1 gün
    Amazon'da iPhone XR 6055 lira. Hepsiburada'da ise 5985 lira.
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    ogameci 1 gün Start Again
    xr'ı 5000 e vermişti hemde dolar 7 lerde gezerken amazon

    5000 den yukarısı kabulum değil
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    visceroid 1 gün Start Again
    Alacak olsam yine de Amazondan alırım. HB bitti ben dahil bir çok insan için...
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    Fascism 1 gün
    Hemşehrim nerede iphone indirimleri ?
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