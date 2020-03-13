Amazon.com.tr’de teknolojik ürünlerde indirim

Amazon Türkiye’de teknolojik ürünlerde indirimler başladı. Bugün başlayan indirimler 16 Mart sonuna kadar devam edecek. Bazı ürünlerde %50'ye varan indirim göze çarpıyor.
Amazon.com.tr’de başlayan indirim kapsamında akıllı telefon, tablet bilgisayar,dizüstü bilgisayar, kulaklık, mobil aksesuar, oyuncu ekipmanları ve televizyon modellerinde fiyatlar düştü.
Ayrıca Bkz. "Koronavirüsle ilgili dikkat edilmesi gerekenler"
İndirime giren ürünlerden bazıları şöyle;İlginizi Çekebilir Amazon.com.tr'de kitaplarda büyük indirim başladı
Spigen Bluetooth Hoparlör 99TL
Sony 50inç KDL50WF655 Televizyon 3299TL
Samsung Galaxy Note 10 Lite 4499TL
Samsung PG935 10200mAh hızlı şarj taşınabilir şarj cihazı 125TL
Amazon.com.tr’deki kampanyanın detayları ve indirime giren tüm ürünlere ulaşmak için:
Amazon.com.tr Teknoloji İndirimleri sayfası
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Amazon çok yanlış zamanda Türkiye pazarına açıldı. Dolar kuru 1-3 TL arasındayken faaliyete başlamış olsaydı, bugün, Türkiye online alışveriş sektörüne yön veren lider firma olurdu. Çok ters zamanda geldi çok. TL inanılmaz değer kaybetmişken, döviz kuru uçmuşken, Amazon sahneye çıktı ve bu batık piyasanızda, bu batık ekonominizde ben de varım dedi. Şaka gibi.
Peki, Amazon efendi Türkiye piyasasındaki bu stratejik hatasını düzeltecek ne yaptı? Ne yapıyor? Mesela, Amazon TR çalışanları neden hala Amazon Kindle e-kitap okuyucusunu Türkiye'de satışa sunmak için çabalamıyorlar. Diğer ülkelerin Amazon sitesinde Kindle satıştayken neden sadece Türkiye Amazon'da satışta değil?
Bu kötü gidişi durdurmak için güzel bir adım olmaz mı? En azından, Türkiye'nin e-kitap pazarını ele geçirip, yön veren lider firma olabilir. Siz, Amazon Türkiye olarak Kindle e-kitap okuyucuyu Türkiye'ye özel fiyat ile satışa çıkarmayı başarın, yayınevleri e-kitap mağazanızda yer almak için yalvarır. Türkiye'de e-kitap işi uzun yıllardır korsan formatlar üzerinden gidiyor. Kobo falan bu tür cihazlar hep korsan e-kitap formatlarını okutabildiği için satıyor Türkiye pazarında.
Siz ise Netflix Türkiye, Spotify Türkiye, Steam Türkiye'nin yaptığı gibi Türkiye'ye özel uygun fiyatlı Kindle cihazlar ve yayın evleri ile anlaşıp uygun fiyatlı e-kitaplar sağlarsanız, olmayan Türkiye e-kitap pazarında sektör lideri hatta sektörde tek olursunuz. Türkiye'de e-kitap pazarı diye bir pazar yok aslında, yani var da yok, bölük pörçük, oturmamış. Yumruğunuzu masaya vurup, irade gösterip, Türkiye e-kitap piyasasına çeki düzen verip, baştan oluşturabilirsiniz, buna çok müsait ve fiyatlar mantıklı olduğu sürece inanın kimse korsan e-kitap formatlarıyla uğraşmaz. e-kitap piyasasının Netflix Türkiye'si olabilirsiniz.
Amazon TR çalışanları aklınız nerede? Uyumayın!
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