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    Amazon.com.tr’de teknolojik ürünlerde indirim

    Amazon.com.tr'de pek çok teknolojik üründe indirim başladı. 16 Mart tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında bilgisayardan telefona, televizyondan mobil aksesuara çok sayıda üründe indirim var.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    8,7b
    1
    27
    Web Siteleri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Amazon.com.tr’de teknolojik ürünlerde indirim
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    Amazon Türkiye’de teknolojik ürünlerde indirimler başladı. Bugün başlayan indirimler 16 Mart sonuna kadar devam edecek. Bazı ürünlerde %50'ye varan indirim göze çarpıyor.

    Amazon.com.tr’de başlayan indirim kapsamında akıllı telefon, tablet bilgisayar,dizüstü bilgisayar, kulaklık, mobil aksesuar, oyuncu ekipmanları ve televizyon modellerinde fiyatlar düştü.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüsle ilgili dikkat edilmesi gerekenler"

    İndirime giren ürünlerden bazıları şöyle;

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    Spigen Bluetooth Hoparlör 99TL

    Sony 50inç KDL50WF655 Televizyon 3299TL

    Samsung Galaxy Note 10 Lite 4499TL

    Samsung PG935 10200mAh hızlı şarj taşınabilir şarj cihazı 125TL

    Amazon.com.tr’deki kampanyanın detayları ve indirime giren tüm ürünlere ulaşmak için:

    Amazon.com.tr Teknoloji İndirimleri sayfası



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Portraitclub (Batuhan Korucan) 1 hf. en beğenilen
    Tamamen boşa gelen bir firma ihtiyaçları karşılamada yetersiz. Amerika da olan Amazon’un bünyesinde çoğu şeyi Türkiye deki Amazon da bulmanız mümkün değil.
    1 Yanıt Yanıtla +36
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    ProfXavier (Emre Taner) 5 gün Portraitclub
    boşa gelmediler, şu an daha fazla yatırım yapmayı uygun görmüyorlar. sadece bulunmak için varlar. operasyonel faaliyetlerini artırmayı hedefliyorlar.
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    Yalan Onlar İnanma (Yo Ödüyo -) 1 hf.
    Amazon kampanyalar konusunda ülkemizde çok zayıf.
    Yanıtla +28
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    Yorumlar (21) Yorum Yaz Forumda Gör
    maestro2 (Muhammer T) 5 gün
    Çek, indirim kuponu, banka puanı benzeri kampanyaları olmuyor mu ?
    1 Yanıt Yanıtla
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    Eeltorm 6 gün
    İndirimden DH sayesinde haberim oldu teşekkürler haber için.
    Yanıtla +1
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    WarSaw (Savaş T.) 6 gün
    biraz bakkal dükkanı gibi kaldı ülkemizde çok tutunamadı yakında kapatır giderler iş çıkmaz bunlardan
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    DH Misafiri 6 gün
    yurdışında alım gücü yüksek olması nedeniyle orası için fiyatı makul olan ürünler türkiye'ye girince vatandaşın alım gücünün düşük olması nedeniyle fiyatı yüksek olur. bu nedenle satıcılar malların ellerinde patlamaması için satabileceği kadar getirttirir veya hiç getirtmez. piyasada genelde o ürünlerin ucuz fiyatlı dandik muadilleri, korsanları, taklitleri yada zamanı geçmiş olanlar yer alır. bir çok teknoloji ürünleri satan firma mallarını zamnında satamadığı için zarar edip iflas etmiştir. ne yazık ki ülkenin alım güçü yükselmedikçe aç afrika sözde ülkeleri gibi başkasının sömürgesi gibi omurgasızlar olarak sürünmeye devam ederiz. batılılar gibi yaşamanın yolu da kanlı devrimden, bilimden, ahlakdan, adaletten, hukukun üstünlüğünden, milli bilinç, onur, özgür olabilme ve düşünebileme gibi şeylerden geçer. yalandan demokrasiden, dinden imandan, dolandırıcılıktan, sahterkarlıktan, algı yönetiminden, yalakalıktan, korkaklıktan, yabancıların sadık uşaklığını, maşalığını, ameleliğini yada mühendisiliğini yapmaktan değil.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Paetzold (Ramazan ş.) 6 gün
    Son zamanlarda amazonu sık kullanmaya başladım. Aradığım ürünleri daha ucuza orda buldum. Tabi konuda yazıldığı gibi amazon ülkemizde zayıf kaldı.
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    kırılanhayaller (u m) 6 gün
    Ya burada amazon konusunda tartıştığımız arkadaşlar nerede? Hani yer yerinden oynayacaktı amazon Türkiye'ye gelince.. O kadar laf salatası yaptınız ne değişti.
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    3qzotix (bekir yıldız) 1 hf.
    Amazon(.com/.co.uk/de)'den toplamda 25bin tl'lik alış veriş yapmışımdır ama amazon.com.tr'den sadece tek alış verişim oldu. Genelde aradığım ürünü bulamıyorum bulduğum ise diğer sitelerden daha pahalı oluyor. Bu sebepten artık amazon.com.tr'de fiyat kontrolu yapmaz oldum. Bu fiyat politikasıyla Amazon.com.tr Türkiye'de olmasada olur.
    Yanıtla +2
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    Virtual Reality 1 hf.
    Amazon Türkiye'de tanıdığı olan varsa aşağıdaki metni göndersin.

    Amazon çok yanlış zamanda Türkiye pazarına açıldı. Dolar kuru 1-3 TL arasındayken faaliyete başlamış olsaydı, bugün, Türkiye online alışveriş sektörüne yön veren lider firma olurdu. Çok ters zamanda geldi çok. TL inanılmaz değer kaybetmişken, döviz kuru uçmuşken, Amazon sahneye çıktı ve bu batık piyasanızda, bu batık ekonominizde ben de varım dedi. Şaka gibi.

    Peki, Amazon efendi Türkiye piyasasındaki bu stratejik hatasını düzeltecek ne yaptı? Ne yapıyor? Mesela, Amazon TR çalışanları neden hala Amazon Kindle e-kitap okuyucusunu Türkiye'de satışa sunmak için çabalamıyorlar. Diğer ülkelerin Amazon sitesinde Kindle satıştayken neden sadece Türkiye Amazon'da satışta değil?

    Bu kötü gidişi durdurmak için güzel bir adım olmaz mı? En azından, Türkiye'nin e-kitap pazarını ele geçirip, yön veren lider firma olabilir. Siz, Amazon Türkiye olarak Kindle e-kitap okuyucuyu Türkiye'ye özel fiyat ile satışa çıkarmayı başarın, yayınevleri e-kitap mağazanızda yer almak için yalvarır. Türkiye'de e-kitap işi uzun yıllardır korsan formatlar üzerinden gidiyor. Kobo falan bu tür cihazlar hep korsan e-kitap formatlarını okutabildiği için satıyor Türkiye pazarında.

    Siz ise Netflix Türkiye, Spotify Türkiye, Steam Türkiye'nin yaptığı gibi Türkiye'ye özel uygun fiyatlı Kindle cihazlar ve yayın evleri ile anlaşıp uygun fiyatlı e-kitaplar sağlarsanız, olmayan Türkiye e-kitap pazarında sektör lideri hatta sektörde tek olursunuz. Türkiye'de e-kitap pazarı diye bir pazar yok aslında, yani var da yok, bölük pörçük, oturmamış. Yumruğunuzu masaya vurup, irade gösterip, Türkiye e-kitap piyasasına çeki düzen verip, baştan oluşturabilirsiniz, buna çok müsait ve fiyatlar mantıklı olduğu sürece inanın kimse korsan e-kitap formatlarıyla uğraşmaz. e-kitap piyasasının Netflix Türkiye'si olabilirsiniz.

    Amazon TR çalışanları aklınız nerede? Uyumayın!
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Ignite ( Eternal_FOX | We ALL Nigger) 1 hf.
    amazon yerel pazardan alıp satıyor. Türkiye de ne varsa o. Gördüğünüz ürünlerin bazılarını alış fiyatına kadar indiriyorlar. Hepsiburada gibi sitelere göre daha düşük indirimlerle ürün alıyorlar. o yüzden fiyatlar yüksek gelebilir.ki genelde hepsiburadayla yarışmaya çalışıyor.
    Yanıtla +2
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    extra34 1 hf.
    Var mı uygun bişey gören?
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    8737 kez okundu.
    20 kişi, toplam 21 yorum yazdı.

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    amazon.com.tr, amazon türkiye ve
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