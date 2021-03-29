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    Amazon.com.tr'nin Bahar Fırsatları'nda son saatler!

    Amazon'un 22 Mart'ta başlayan Bahar Fırsatları kampanyasında son saatlere girdi. Kampanya bu gece yarısı sona erecek. Son fırsatları sizin için listeledik.
    29 Mart 2021, 19:00 (3 sa.)
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    Web Siteleri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Amazon.com.tr'nin Bahar Fırsatları'nda son saatler!
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    Amazon Türkiye’nin 22 Mart’ta başlayan Bahar Fırsatları’nda son güne girdik. Bahar Fırsatları kampanyası bu gece 23:59’da sona erecek. İndirimin son gününde öne çıkan ürünleri listeledik.

    Bahar Fırsatları kampanya sayfası

    İndirime giren tüm elektronik ürünlerin listesi

    Ayrıca Bkz. "Mi Band 6 tanıtıldı: İlk tam ekranlı Mi bilekliği"

    Son gün indirimlerinin öne çıkanları:

    Kulaklıklarda %25'e varan indirim

    Çok satan kitaplarda %50'ye varan indirim

    Televizyonlarda 1000TL'ye varan bahar indirimi

    Sony WH-XB900N Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık: 999 TL

    Duracell Şarj Edilebilir AA 2500mAh Pil: 41,86 TL

    Varta Şarj Edilebilir 2100 mAh 4'lü pil: 71,26 TL

    Baseus Halo Data USB Type-C kablo: 16 TL

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    ASUS F543 Caleron N3350, 128 GB SSD Notebook: 2749 TL

    Philips Sonicare HX3212/01 Diş fırçası: 189,90 TL

    Stanley Travel Mug: 223,99 TL

    Dexim Dca0028-R 10000 mAh Powerbank: 39,90 TL

    Anker A1363 PowerCore Select 20000 mAh Powerbank: 139,90 TL

    Spigen F210 27W Hızlı Şarj Cihazı USB-C PD 3.0: 108 TL

    TCL 50P8M 4K 50 inç Smart TV: 3869 TL

    TCL 55C715 4K 55 inç QLED Smart TV: 5839 TL

    Regal 43RH0EF 43 inç LED TV: 2319 TL

    SteelSeries Arctis 1 Gaming Kulaklık: 429 TL

    Steelseries Rival 3 Gaming Mouse: 318,68 TL

    AVONNI AV-65185-3T-BSY Siyah Boyalı Modern Avize: 188,33 TL

    Rowenta RQ3723 750 Watt Elektrikli Süpürge: 599 TL



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    Bisiklete hayat veren cihaz: SmartHalo

    MEGA1178 10 saat önce

    Aynen

    musty578 1 gün önce

    Bin liraya telefon bağlarım gereksiz yüksek fiyat

    WeDneS 2 gün önce

    Bisiklet kullanıcılar için çok işe yarayabilir

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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
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    D dreamblue35 (yunus aydemir) 41 dk. ( Mesaj Silindi )
    taksitlendirme olayını amazon 100 tl ye çıkarmış n11 de bu 75 tl idi n11 de 150 tl ye çıkarmış geçenlerde almadığım aybaşı hesap kesim tarihine attığım bir ürün vardı hem zamlanmış hemde taksit olayını arttırmışlar şimdi keşke alsaymışım demekten başka bir şey söyleyemiyorum kendime
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    Paetzold 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    O kadar sıcak fırsatlar konusunda bakınıyorum, alacak pek birşey bulamıyorum.
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    veteriner69 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dolar pörtleyince, indirimler cörtledi.
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    S Schweinsteigery (Melik Bey) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ne fırsat oldu ki ne de son saatler olsun
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