Amazon.com.tr'nin Bahar Fırsatları'nda son saatler!

Amazon Türkiye’nin 22 Mart’ta başlayan Bahar Fırsatları’nda son güne girdik. Bahar Fırsatları kampanyası bu gece 23:59’da sona erecek. İndirimin son gününde öne çıkan ürünleri listeledik.
Bahar Fırsatları kampanya sayfası
İndirime giren tüm elektronik ürünlerin listesi
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Son gün indirimlerinin öne çıkanları:
Kulaklıklarda %25'e varan indirim
Çok satan kitaplarda %50'ye varan indirim
Televizyonlarda 1000TL'ye varan bahar indirimi
Sony WH-XB900N Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık: 999 TL
Duracell Şarj Edilebilir AA 2500mAh Pil: 41,86 TL
Varta Şarj Edilebilir 2100 mAh 4'lü pil: 71,26 TL
Baseus Halo Data USB Type-C kablo: 16 TLİlginizi Çekebilir Amazon Bahar Fırsatları'nda günün öne çıkan indirimleri - 26 Mart
ASUS F543 Caleron N3350, 128 GB SSD Notebook: 2749 TL
Philips Sonicare HX3212/01 Diş fırçası: 189,90 TL
Stanley Travel Mug: 223,99 TL
Dexim Dca0028-R 10000 mAh Powerbank: 39,90 TL
Anker A1363 PowerCore Select 20000 mAh Powerbank: 139,90 TL
Spigen F210 27W Hızlı Şarj Cihazı USB-C PD 3.0: 108 TL
TCL 50P8M 4K 50 inç Smart TV: 3869 TL
TCL 55C715 4K 55 inç QLED Smart TV: 5839 TL
Regal 43RH0EF 43 inç LED TV: 2319 TL
SteelSeries Arctis 1 Gaming Kulaklık: 429 TL
Steelseries Rival 3 Gaming Mouse: 318,68 TL
AVONNI AV-65185-3T-BSY Siyah Boyalı Modern Avize: 188,33 TL
Rowenta RQ3723 750 Watt Elektrikli Süpürge: 599 TL
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Aynen
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