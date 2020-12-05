Amazon’da cep telefonu ve akıllı saat kategorisinde indirim var

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Yıl biterken Amazon’dan kısa süreli geçerli akıllı telefon fırsatları geldi. 5 Aralık 00.00 itibariyle başlayan kampanyaya göre kullanıcılara akıllı telefonlarda ve akıllı saatlerde %30’a varan indirim imkanı sunulacak. Sık sık güncellenecek listedeki ürünler muhtemelen stoklarla sınırlı olacaktır ancak amazon.com.tr genellikle bu tür fırsatlarda bol stoklu bir kampanya süreci uygulamayı tercih ediyor. En azından bugüne kadar edindiğimiz izlenim bu yöndeydi.

Kampanya kapsamında sunulan tüm cihazların resmi distribütör garantili olması ve Amazon güvencesi ile satılıyor olması da önemli bir artı. 00.00 itibariyle baktığımızda düşen ilk listede Samsung, Oppo, Realme, Xiaomi markalarının popüler modellerini gördük. Ne yazık ki yine hiçbir iPhone modeline Amazon’da yine indirim uğramamış. Bazı cihazlar ve indirimli Amazon fiyatları şöyle:

Xiaomi Redmi Note 9 Pro 64 GB - 2996,90TL - (Xiaomi Türkiye Garantili)

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Samsung Galaxy M11 SM-M115F - 2049TL - (Samsung Türkiye Garantili)

Oppo A73 128GB - 2599TL - (Samsung Türkiye Garantili)

Oppo A31 64GB - 2388,66TL - (Oppo Türkiye Garantili)

TCL MT40SX Akıllı Saat - 1497,50TL - (TCL Türkiye Garantili)

Vestel 20290942 Akıllı Bileklik - 148,85TL - (Vestel Türkiye Garantili)

Alcatel Moveband MB20G Akıllı Bileklik - 94,90TL - (Alcatel Türkiye Garantili)

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