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    Amazon’da cep telefonu ve akıllı saat kategorisinde indirim var

    Amazon.com.tr bazı cep telefonu modellerinin ve akıllı saatlerin yer aldığı bir dizi üründe belirli süreliğine geçerli %30’a varan oranda indirim yapmış. İşte düşen ilk fırsatlardan bazıları:
    2 hf.
    5,3b
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    6
    Cep Telefonları
    Abone ol
    Ahmet Gözütok
    Haber Müdürü
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    2

    Amazon’da cep telefonu ve akıllı saat kategorisinde indirim var
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    Yıl biterken Amazon’dan kısa süreli geçerli akıllı telefon fırsatları geldi. 5 Aralık 00.00 itibariyle başlayan kampanyaya göre kullanıcılara akıllı telefonlarda ve akıllı saatlerde %30’a varan indirim imkanı sunulacak. Sık sık güncellenecek listedeki ürünler muhtemelen stoklarla sınırlı olacaktır ancak amazon.com.tr genellikle bu tür fırsatlarda bol stoklu bir kampanya süreci uygulamayı tercih ediyor. En azından bugüne kadar edindiğimiz izlenim bu yöndeydi.

    Kampanya kapsamında sunulan tüm cihazların resmi distribütör garantili olması ve Amazon güvencesi ile satılıyor olması da önemli bir artı. 00.00 itibariyle baktığımızda düşen ilk listede Samsung, Oppo, Realme, Xiaomi markalarının popüler modellerini gördük. Ne yazık ki yine hiçbir iPhone modeline Amazon’da yine indirim uğramamış. Bazı cihazlar ve indirimli Amazon fiyatları şöyle:

    Xiaomi Redmi Note 9 Pro 64 GB - 2996,90TL - (Xiaomi Türkiye Garantili)

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    Samsung Galaxy M11 SM-M115F - 2049TL - (Samsung Türkiye Garantili)

    Oppo A73 128GB - 2599TL - (Samsung Türkiye Garantili)

    Oppo A31 64GB - 2388,66TL - (Oppo Türkiye Garantili)

    TCL MT40SX Akıllı Saat - 1497,50TL - (TCL Türkiye Garantili)

    Vestel 20290942 Akıllı Bileklik - 148,85TL - (Vestel Türkiye Garantili)

    Alcatel Moveband MB20G Akıllı Bileklik - 94,90TL - (Alcatel Türkiye Garantili)



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    Romeo84 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    oooooo aman tanrım, 60tl indirim inanamıyorum.
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Anasayfa görselindeki telefonu merak edenler için: https://www.poorvikamobile.com/oppo-f17-dynamic-orange-128gb-8gb-ram

    Ben telefona takılan bir aparat sanmıştım, görselmiş sadece.
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    CoreXXX (fatih tat) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Fiyatlar yanlış. Saat sitede 1383 tl
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    Romeo84 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    oooooo aman tanrım, 60tl indirim inanamıyorum.
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    _magnetar_ (Kemal Ezen) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Amazon iPhone 12'yi iy bir fiyattan satışa çıkarsa da alsak.
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    th9 2 hf. ( Mesaj Silindi ) _magnetar_
    alsak mı,kim alsa ben alamıyorum alanıda göremiyorum.peki siz kimsiniz
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