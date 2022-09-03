Amazon'da günün öne çıkan indirimleri: GoPro indirimde!

Tam Boyutta Gör

Amazon, okula dönüş indirimlerini Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları adı altında diğer kategorilerdeki indirimlerle birleştirerek başlattı. İndirim dönemi boyunca bazı indirimler uzun süreli olacak. Flaş indirimler ise bir gün boyunca geçerli olacak. Sadece bugün geçerli flaş indirimleri listeledik.

Amazon’da dizüstü bilgisayar ve tabletlerde indirimler Eylül 2022 20 sa. önce eklendi

Seçili indirimler Prime’a özel

Kampanya dönemi boyunca seçili indirimler 1-5 Eylül tarihlerinde Prime üyelerine özel olacak. 6 Eylül saat 08.00’den itibaren tüm Amazon müşterileri faydalanabilecek. Ayda 7,90 TL’ye Amazon Prime’a üye olarak ücretsiz hızlı kargo, ücretsiz aynı gün teslimat hizmetinden faydalanabilirsiniz. Ayrıca Prime üyeliğinize Prime Video ve Prime Gaming dahildir. Prime Video’da Yüzüklerin Efendisi serisinin dizisi Rings of Power başta olmak üzere seyredebilirsiniz. Prime Gaming’de ise bu ay Assasin’s Creed Odyssey ve Football Manager 2022 oyunları ücretsiz olarak dağıtılıyor. LoL, Valorant, FIFA, GTA, PUBG: Battlegrounds gibi popüler oyunların oyun içi öğeleri ücretsiz olarak veriliyor.

Tüm indirimler: Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları

Bugüne özel flaş indirimler - 3 Eylül

Bugün saat 16.00'da başlayacak fırsatlar

Tablet bilgisayarlarda öne çıkan indirimler

Notebooklarda öne çıkan indirimler

Elektronik kategorisinde öne çıkan indirimler

Tüm indirimler: Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları

Amazon indirimlerini takip etmek için DonanımHaber Forum Amazon Fırsatları konusunu ziyaret edebilir ve dilerseniz konunun bağlantı bildirimlerini açarak fırsatlardan anında haberdar olabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Web Siteleri Haberleri

Amazon'da günün öne çıkan indirimleri - 3 Eylül 2022