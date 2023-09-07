Tam Boyutta Gör Amazon Türkiye'de Okula ve Şehre Dönüş indirimleri devam ediyor. 4 Eylül'de başlayan indirimler 18 Eylül'de sona erecek. Kampanya kapsamında 18 Eylül'e kadar devam edecek indirimlerin yanı sıra gün içerisinde kısa süreliğine geçerli indirimler de yapılıyor. Bugün saat 16.00'ya kadar geçerli Flaş Fırsatlar'ı listeledik.

Amazon Airfryer indirimleri başladı: İndirimli Airfryer modelleri 1 gün önce eklendi

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nda kırtasiyeden giyime, elektronikten gıdaya, bilgisayarlardan yapı market ürünlerine kadar pek çok kategoride önemli indirimler göze çarpıyor.

Tüm indirimli ürünler için: Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları

Bugün saat 16.00'ya kadar geçerli Flaş Fırsatlar:

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Amazon'da günün öne çıkan indirimleri - 7 Eylül