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    Amazon'da günün öne çıkan indirimleri

    Amazon'da dün başlayan Okula ve Şehre Dönüş indirimlerinde pek çok üründe kampanya başladı. Sadece bugüne özel indirimleri listeledik.                            
    Amazon'da günün öne çıkan indirimleri - 7 Eylül Tam Boyutta Gör
    Amazon Türkiye'de Okula ve Şehre Dönüş indirimleri devam ediyor. 4 Eylül'de başlayan indirimler 18 Eylül'de sona erecek. Kampanya kapsamında 18 Eylül'e kadar devam edecek indirimlerin yanı sıra gün içerisinde kısa süreliğine geçerli indirimler de yapılıyor. Bugün saat 16.00'ya kadar geçerli Flaş Fırsatlar'ı listeledik.

    Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nda kırtasiyeden giyime, elektronikten gıdaya, bilgisayarlardan yapı market ürünlerine kadar pek çok kategoride önemli indirimler göze çarpıyor.

    Tüm indirimli ürünler için: Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları

    Bugün saat 16.00'ya kadar geçerli Flaş Fırsatlar:

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 1 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    kafamın içindeki sesleri susturamıyorum kırmızı tr plaka talcid zararları cgv movie pass yanlışlıkla beyaz sirke içtim ne yapmalıyım

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