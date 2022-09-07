Amazon'da günün öne çıkan indirimleri

- Bugüne özel flaş indirimler - 7 Eylül
- Bugün en çok satan indirimler - 7 Eylül
- Elektronik kategorisinde öne çıkan başlıklar
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Amazon'un Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nda elektronikten giyime, kitaptan yapı markete çok sayıda üründe indirimleri devam ediyor. Bu içeriğimizde öne çıkan indirimleri listeliyoruz.
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Tüm indirimler: Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları
Bugüne özel flaş indirimler - 7 Eylül
- Kioxia TransMemory 32GB USB 2.0 Bellek: 31,99 TL
- Tefal EY5018 Yağsız Fritöz Airfryer: 2.425 TL
- Yale SV-DFFX-B_EU İç Mekan Wi-Fi Kamera Full HD: 410,20 TL
- Ledlenser K4R Gri Şarjlı Anahtarlık Fener: 177,90 TL
- Uzay Ofis Z-Drive Junior Çocuk Oyuncu Koltuğu Siyah: 1.699 TL
- Uzay Ofis Z-Drive Junior Çocuk Oyuncu Koltuğu Mavi: 1.699 TL
- Baseus Speed Mini Dual Şarj Adaptörü 10.5 W: 89,16 TL
- ASUS ZenBeam S2 Taşınabilir LED Projeksiyon: 8.499 TL
- Mackie C300Z 600W 12 Inch Pasif Hoparlör: 13.485,79 TL
- adidas LITE RACER 3.0 Erkek Ayakkabı: 699,90 TL
- adidas DAILY 3.0 ECO Erkek Ayakkabı: 899,90 TL
- Under Armour UA PERIMETER 11'' Erkek Şort: 325,90 TL
- Under Armour Erkek Big Logo Kısa Kollu T-Shirt: 299,90 TL
- Under Armour Charged Aurora 2 Training Ayakkabısı Kadın: 826,90 TL
- Under Armour UA W Surge 3 Koşu Ayakkabısı Kadın: 849,90 TL
- Delta Unisex Ab Slider Egzersiz Aleti: 47,03 TL
- Avessa 1 kg İkili Dambıl Set: 31,99 TL
- Delta 3 'lü Pilates Bandı: 35,90 TL
- DeFacto Regular Fit TShirt Kadın: 42,90 TL
- DeFacto Kadın Laptop Bölmeli Sırt Çantası: 99,90 TL
Bugün en çok satan indirimler - 7 Eylül
- Familia Plus 3 Katlı 32'li Tuvalet Kağıdı
- Prima Bebek Bezi Premium Care 4 Beden 126 Adet Maxi Aylık Fırsat Paketi
- Finish Quantum Max Bulaşık Makinesi Deterjanı 85 Kapsül
- Febreze Platinum Hava Ferahlatıcı Sprey Oda Kokusu 300 ml
- 2020 Apple MacBook Air M1 Çip 13 inç
- Sapphire Nitro+ Radeon RX 6900 XT SE Gaming OC Ekran kartı
- Kioxia TransMemory 32GB USB 2.0 Bellek
- Philips EP5447/90 Tam Otomatik Espresso Makinesi
- Philips HD9252/90 Airfryer Fritöz
- Tineco Floor One S3 Akıllı Dikey Süpürge & Paspas - Islak & Kuru
- Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro Beyaz Akıllı Robot Süpürge
- Tefal Ingenio Titanyum 6X Exception Maxi Tava ve Tencere Seti
- NURUS Otto Basic Yükseklik Ayarlı Masa
- Karaca Platinium 17 Parça Çeyiz Tencere Seti
- Koyu Gri Kapaklı Kitaplık
- Rotring Rapid PRO Tükenmez Kalem
- Sharpie Fine Permanent Markör 30'lu
- Elidor Superblend Saç Bakım Şampuanı 500 ML
Elektronik kategorisinde öne çıkan başlıklar
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- Nespresso kahve makineleri
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- Philips kişisel bakım ürünleri
- Oral-B elektrikli diş fırçaları
Tüm indirimler: Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları
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içerik cok iyi teşekkürler
@gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...
Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler