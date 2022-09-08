Amazon'da günün öne çıkan indirimleri: USB bellekte dikkat çeken fiyat

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Amazon'un Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nda elektronikten giyime, kitaptan yapı markete çok sayıda üründe indirimleri devam ediyor. Bu içeriğimizde öne çıkan indirimleri listeliyoruz.

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'ndan tüm Amazon müşterileri faydalanabiliyor. Ücretsiz aynı gün teslimat, ücretsiz ertesi gün teslimat ve Prime Video, Prime Gaming hizmetlerinden yararlanmak isterseniz ayda 7,90 TL'ye Prime üyeliği başlatabilirsiniz. Daha önce Prime'ı denemediyseniz 30 gün ücretsiz olarak deneyebiliyorsunuz.

Tüm indirimler: Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları

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Tüm indirimler: Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları

Amazon indirimlerini takip etmek için DonanımHaber Forum Amazon Fırsatları konusunu ziyaret edebilir ve dilerseniz konunun bağlantı bildirimlerini açarak fırsatlardan anında haberdar olabilirsiniz.

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Amazon'da günün öne çıkan indirimleri 8 Eylül 2022