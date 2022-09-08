Amazon'da günün öne çıkan indirimleri: USB bellekte dikkat çeken fiyat

Amazon'un Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nda elektronikten giyime, kitaptan yapı markete çok sayıda üründe indirimleri devam ediyor. Bu içeriğimizde öne çıkan indirimleri listeliyoruz.
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Tüm indirimler: Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları
Bugüne özel flaş indirimler - 7 Eylül
- SanDisk Cruzer Blade 16GB USB 2.0 Flash Bellek: 19,90 TL
- Philips Hue Play Genişletme Paketi Akıllı LED: 443 TL
- adidas RUNFALCON 2.0 Erkek Ayakkabı: 655,90 TL
- Under Armour Charged Commit TR 3 Erkek Ayakkabı: 1.346,90 TL
- Under Armour W Mojo 2 Straen Kadın Ayakkabı: 699,90 TL
- Under Armour BASELINE 10'' Erkek Şort: 349,90 TL
- Under Armour Erkek Tshirt: 299,90 TL
- PUMA Unisex Yetişkin Challenger Spor Çantası: 298,90 TL
Elektronik kategorisinde öne çıkan başlıklar
- LG Televizyon ve Ses Sistemleri
- Nikon Markalı Fotoğraf Makinaları
- Monster Gaming Notebook ve Aksesuarlar
- Seçili Lenovo Ürünleri
- Sennheiser, KEF, Klipsch, Oehlbach, EarFun Ürünleri
- iPhone 12 Telefon Kılıf ve Aksesuarları
- Jabra Kulaklıklar
- HP dizüstü bilgisayarlar
- Baseus telefon aksesuarları
- Baseus elektronik ürünler
- Duracell Piller ve CEF 22 Şarj Aleti
- SteelSeries oyuncu aksesuarları
- Bose kulaklık ve hoparlörler
- JBL ürünleri
- Canon yazıcılar
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- Homend elektrikli ev aletleri
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- Philips ev ürünleri
- Nespresso kahve makineleri
- Black&Decker süpürgeler
- Philips kişisel bakım ürünleri
- Oral-B elektrikli diş fırçaları
Tüm indirimler: Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları
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Abone sayısı doğru mudur acaba
içerik cok iyi teşekkürler
@gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...
Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler