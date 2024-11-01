Amazon’da ilk günün son Flaş Fırsatlar’ı başladı

Flaş Fırsatlar, diğer indirimlere ek olarak kısa süreliğine geçerli ve stoklarla sınırlı fırsatlar olarak tanımlanabilir. Prime üyeleri Flaş Fırsatlar’a 30 dakika önce erişme fırsatı elde ediyor. Fırsatları yakalamak için acele etmenizde fayda var.
Flaş Fırsatlar haricinde yüzbinlerce üründe en düşük fiyatlar sunuluyor. İndirimli tüm ürünler için aşağıdaki linki ziyaret edebilrisiniz.
Amazon’da günün son Flaş Fırsatlar’ı
- M3 Pro çipli 2023 MacBook Pro 16.2 inç, 12 çekirdekli CPU, 18 çekirdekli GPU 36 GB RAM & 512 GB SSD: 107.999 TL
- Apple AirPods Max Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık: 19.999 TL
- PHILIPS FC9331/07 Powerpro City Powercyclone 5 Torbasız Elektrikli Süpürge: 4.199 TL
- Philips HD9870/20 Airfryer XXL Smart Sensing 7.3 lt: 5.999 TL
- Grundig KM 7340 Voltran 1150W Filtre Kahve Makinesi: 2.799 TL
- Braun MGK 5280 Erkek Bakım Kiti: 2.699 TL
- Oral-B iO - 9 Siyah Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası: 7.149 TL
- WellHise Tekli Uzaktan Kumandalı Priz: 244 TL
- wuw X153 Hızlı Sarj ve Dosya Aktarım Kablosu 1 Metre USB-A to USB-C: 149 TL
- wuw Otomatik Klipsli Araba Telefon Tutucu: 299 TL
- URUCHI Apple iPhone 15 Pro Max Ekran Koruyucu, Ekran Hizalama Aparatlı: 125 TL
- Einhell TP-CD 18/60 Li-i BL - Solo, Akülü Darbeli Vidalama: 2.785 TL
- Philips STH7060/80 Buharlı Düzleştirici 7000 Serisi: 2.399 TL
- Philips Hue HDMI Sync Box, 4 HDMI Bağlantısı, Akıllı Aydınlatma: 10.499 TL
- KARACA Nisa Çelik Tencere Seti 8 Parça: 1.699 TL
- Karaca Şile Çelik Tencere Set 8 Parça: 2.299 TL
- Zwilling Vitality Tencere Seti, İndüksiyona Uygun, Paslanmaz Çelik, 5 Parça: 10.999 TL
- Fisher Price Eğlen & Öğren Yaşa Göre Gelişim, Eğitici Köpekçik Yürüteç (Türkçe): 1.399 TL
- Oral-B Çocuk Diş Fırçası Pro-Expert Stages Mickey & Mini (2-4 Yaş): 79 TL
- Handy Mate Bella Ahşap Askılık-Beyaz 48x181x44 cm: 1.379 TL
- Red Tape RLL001 Kadın Sneaker: 576 TL
- Insight Editions Harry Potter: Pop-Up Kitap: 1.530 TL
- Alpro Çikolata Hindistan Cevizi Bitki Bazlı İçecek 1 L (8 Adet): 530 TL
- Chicco - Buggy Ohlala 3 Bebek Arabası: 4.899 TL
- Hasbro Monopoly Knockout Aile Partileri için Kutu Oyunu - Türkçe versiyonu: 859 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über