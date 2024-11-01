DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Amazon Gülümseten Kasım fırsatları bugün öğlen 12.00’de başladı. Kampanyalar 30 Kasım’a kadar devam edecek. Kampanya dönemi boyunca her gün belirli saatlerde ve seçili ürünlerde Flaş Fırsatlar olacak.

Flaş Fırsatlar, diğer indirimlere ek olarak kısa süreliğine geçerli ve stoklarla sınırlı fırsatlar olarak tanımlanabilir. Prime üyeleri Flaş Fırsatlar’a 30 dakika önce erişme fırsatı elde ediyor. Fırsatları yakalamak için acele etmenizde fayda var.

Black Friday ne zaman başlıyor? Kara cuma anlamı ne demek? 2 hf. önce eklendi

Flaş Fırsatlar haricinde yüzbinlerce üründe en düşük fiyatlar sunuluyor. İndirimli tüm ürünler için aşağıdaki linki ziyaret edebilrisiniz.

Gülümseten Kasım İndirimleri

Amazon’da günün son Flaş Fırsatlar’ı

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Alışveriş Haberleri

Amazon’da ilk günün son Flaş Fırsatlar’ı başladı