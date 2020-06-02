Amazon’da ilk siparişe ücretsiz kargo fırsatı

Amazon Türkiye, daha önce sipariş vermemiş müşteriler için güzel bir kampanya başlattı. İlk kez sipariş verecek müşteriler kargo için ek ücret ödemeyecek.İlginizi Çekebilir Amazon.com.tr’de teknolojik ürünlerde indirim
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Amazon.com.tr’de 50 TL ve üzeri siparişlerde tüm müşteriler ücretsiz kargo fırsatından yararlanıyor. İlk kez sipariş verecek müşteriler için satıcısının Amazon.com.tr olduğu ürünlerde herhangi bir alt limit veya başka bir koşul uygulanmıyor. 50 TL altındaki ürünlerde ücretsiz kargo fırsatından yararlanmak için ürünü sepete ekleyip ödemeyi tamamlamak yeterli.
Teklif hem yeni müşterileri hem de daha önce alışveriş yapmamış eski üyeleri kapsıyor. Standart kargo ücretsiz ancak hızlı teslimat seçenekleri için ek ücret isteniyor. Detaylı bilgi ve alışveriş için:
Amazon'da ücretsiz kargo fırsatı
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BİM A101 kadar olamadılar..
Kendi satıcısından verdiğin siparişler sonraki gün elinde oluyor sorgu sual demeden iade alıyorlar daha ne yapsınlar siparişi vermeden mi siparişini alsınlar zihninizi okuyup? :D
Tabi çok önemli kargo bedava olması sonuç olarak şimdi milyarlı bir şey alsam kargonun parasını nasıl ödeyeceğim değil mi
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