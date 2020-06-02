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    Amazon’da ilk siparişe ücretsiz kargo fırsatı

    Amazon.com.tr'de ücretsiz kargo fırsatı başladı. Yeni üyeler veya daha önce alışveriş yapmamış eski üyeler, alt limit olmadan ücretsiz kargo fırsatından yararlanabiliyor.
    23 sa.
    2,4b
    2
    18
    Web Siteleri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Amazon’da ilk siparişe ücretsiz kargo fırsatı
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    Amazon Türkiye, daha önce sipariş vermemiş müşteriler için güzel bir kampanya başlattı. İlk kez sipariş verecek müşteriler kargo için ek ücret ödemeyecek.

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    Amazon.com.tr’de 50 TL ve üzeri siparişlerde tüm müşteriler ücretsiz kargo fırsatından yararlanıyor. İlk kez sipariş verecek müşteriler için satıcısının Amazon.com.tr olduğu ürünlerde herhangi bir alt limit veya başka bir koşul uygulanmıyor. 50 TL altındaki ürünlerde ücretsiz kargo fırsatından yararlanmak için ürünü sepete ekleyip ödemeyi tamamlamak yeterli.

    Teklif hem yeni müşterileri hem de daha önce alışveriş yapmamış eski üyeleri kapsıyor. Standart kargo ücretsiz ancak hızlı teslimat seçenekleri için ek ücret isteniyor. Detaylı bilgi ve alışveriş için:

    Amazon'da ücretsiz kargo fırsatı



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ULYSES (Mustafa Kemal TOKATLI) 22 sa. en beğenilen
    Bir halt yok. Olanlar da amazon tarafından değil, başka satıcılar tarafından satılıyor genelde. Koca bir hayal kırıklığı amazon.com.tr
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    labtek38 22 sa.
    Hiç çeşit bulamıyorum amazon tr de.
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    yunusemre671 1 sa. yeni yorumcu
    amazonda pek bir şey yok ki. Diğer satıcılarda var onlarda da ücretsiz mi acaba ?
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    susesa (selim sağlam) 1 sa.
    amazon türkiye iyi yönetilmiyor...
    BİM A101 kadar olamadılar..
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    DH Misafiri 4 sa.
    valla amazondan bırkac sıparıs vermıstım hepsı dakıkası dakıkasına kapıma geldı muthıs sorunsuz alısverıs...ve sorunsuz ıletı... helede kargo sıstemı super dakıka dakıka takıp edebılıyorsun....
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    312 . (Umut ) 13 sa.
    Amazon.tr bir çöplük sadece açıldığından beri yıl geçti yatırım yok hiçbir çeşitliliği geç en çok satan ürünler dahi yok n11'den farksız bir esnaf satış sitesidir amazon.tr sadece. Hala amazon.de'den alışveriş yapıyoruz keşke tr hiç açılmasaydı açıldığı güne lanet olsun amazon.de €50 üstü kargo bedavayı kaldırdılar bunu açtıkları için amazon resmen kendi ayağına sıktı binlerce € alışveriş yapmıştık hepsini kesti attı hala da sanıyor ki bunu geri getirmeyerek türkiye amazonun satışlarının artıcağını sanıyor ama bu kafa ile asla
    Yanıtla +2
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    kadirengin22 (Kadir Engin) 18 sa.
    Nisan ayında amazondan (satıcı amazon) iki adet siyah redmi note 8 aldım ve almadan önce/aldıktan sonra müşteri temsilcisi ile yaptığım canlı sohbetler beni acayip şaşırtmıştı çünkü o kadar ilgili ve alakalılardı ki çok uzun zamandır internetten alışveriş yaparım fakat ben böyle ilgili, böyle sevecen, böyle içten, esprili dille cevap veren müşteri temsilcisi ile konuştuğumu hiç hatırlamıyorum, hatta farklı renk kafamı kurcaladığı için değişim hakkında bilgi almak istediğimde ''sim kart takmış olmanız dahi hiç sorun değil, içiniz rahat olsun belirtilen süre içinde cihazı iade edebilirsiniz, değişim yapabilirsiniz'' diyerek gönlümde taht kurmuştur kendileri..
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 19 sa.
    Kolpacılar doluşmuş yine :D
    Kendi satıcısından verdiğin siparişler sonraki gün elinde oluyor sorgu sual demeden iade alıyorlar daha ne yapsınlar siparişi vermeden mi siparişini alsınlar zihninizi okuyup? :D
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    dede17 (amdfusion ) 20 sa.
    Traş gel bili bili en iyi bili biliyapan n11 kupon kırıntılarını atıyor takip ediyorsun
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    deoks 20 sa.
    1 ay sonra gelen kargo ücretsiz olsa neye yarar?
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    cy2828 (Y C) 20 sa. yeni yorumcu
    Hemen sipariş veriyorum

    Tabi çok önemli kargo bedava olması sonuç olarak şimdi milyarlı bir şey alsam kargonun parasını nasıl ödeyeceğim değil mi
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    kayamtky 21 sa.
    şikayetvar.com da ki Amazon.com.tr hakkında ki şikayetlere bakacak olursam, Amerika amazon da ki güveni vermiyor bana.
    1 Yanıt Yanıtla
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    FoBç (Fırat Orak) 20 sa. yeni yorumcu kayamtky
    Aynen Amerika da Amazon un bu kadar başarılı olması Türkiye ye gelince dedim tamam ama Amazon Tr o kadar eleştiri aldıki en iyisi jeff bezos amcamız bir kargo firmasıda açsın dikey yönde başarılı bir büyüme gerçekleştirir
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    2444 kez okundu.
    17 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    amazon türkiye, ücretsiz kargo ve
    5 etiket daha sıcak fırsat indirim amazon.com.tr e-ticaret Internet
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