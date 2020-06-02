Amazon’da ilk siparişe ücretsiz kargo fırsatı

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Amazon Türkiye, daha önce sipariş vermemiş müşteriler için güzel bir kampanya başlattı. İlk kez sipariş verecek müşteriler kargo için ek ücret ödemeyecek.

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Amazon.com.tr’de 50 TL ve üzeri siparişlerde tüm müşteriler ücretsiz kargo fırsatından yararlanıyor. İlk kez sipariş verecek müşteriler için satıcısının Amazon.com.tr olduğu ürünlerde herhangi bir alt limit veya başka bir koşul uygulanmıyor. 50 TL altındaki ürünlerde ücretsiz kargo fırsatından yararlanmak için ürünü sepete ekleyip ödemeyi tamamlamak yeterli.

Teklif hem yeni müşterileri hem de daha önce alışveriş yapmamış eski üyeleri kapsıyor. Standart kargo ücretsiz ancak hızlı teslimat seçenekleri için ek ücret isteniyor. Detaylı bilgi ve alışveriş için:

Amazon'da ücretsiz kargo fırsatı

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