Amazon’da Kasım ayı boyunca müşterileri bekleyen fırsatlar neler?

Amazon, Kasım indirimleri hakkında detaylı açıklama yaptı ve müşterileri bekleyen fırsatları açıkladı. İndirimlerin yanı sıra stand-up gösterisi gibi avantajlar da sunulacak.

Binlerce üründe büyük indirim

Gülümseten Kasım alışveriş etkinliği boyunca düzenlenecek kampanyalarla oyuncaktan elektroniğe, modadan ev yaşam ürünlerine, spordan ofis ürünlerine kadar birçok kategoride ve binlerce üründe sunulacak büyük indirim avantajları Amazon Türkiye müşterilerini gülümsetecek.

Aldığınız ürünün fiyatı düşerse aradaki fark iade

1-7 Kasım tarihlerinde “Prime’a Özel Fırsat” ibaresi bir ürün aldığınızda, bu ürünün fiyatının 30 Kasım’a kadar sizin aldığınız fiyatın altına inmesi halinde, aradaki fark kadar hesabınıza bakiye hediye edecek. Bu sayede bir ürün satın almadan önce “Acaba daha fazla düşer mi?” diye kara kara düşünmeniz gerekmeyecek.

Her gün yenilenen "Flaş Fırsatlar"

Gülümseten Kasım Fırsatları boyunca uzun süreli indirimlerin yanı sıra her gün kısa süreli büyük indirimler yapılacak. Gülümseten Kasım Fırsatları kampanya sayfasındaki “Flaş Fırsatlar” bölümünden, kısa süreli büyük indirimleri görüntüleyebilirsiniz. Flaş fırsatlar her gün saat 08.00’de ve 16.00’da güncelleniyor.

Amazon Süper’de yüzde 10 indirim

Gıda, temizlik, sağlık, evcil hayvan ürünleri, kırtasiye, elektronik aksesuar gibi kategorilerden ürünlerin bulunduğu Amazon Süper kategorisinden çoklu alımlarda ek indirim uygulanıyor. Amazon Süper’de tek sepette 5 ürün alanlara yüzde 5 indirim, 10 ürün alanlara yüzde 10 indirim yapılıyor. Bu indirim, tüm indirimlere ek uygulanıyor. İndirimli ürünlerle sepet hazırladığınızda cazip fiyatlar yakalayabilirsiniz.

7,90 TL’ye stand-up gösterisi izleme fırsatı

Amazon müşterileri, indirimli olarak stand up gösterisi izleme fırsatı elde edecek. Amazon Türkiye olan ürünlerde 500 TL ve üzeri alışveriş yapan müşteriler, İstanbul Zorlu PSM’de gerçekleştirilecek Gülümseten Kasım Akşamları isimli stand up gösterisi biletlerini 7,90 TL’ye satın alabilecek. Amazon, ülkemizde Prime üyeliğini 7,90 TL gibi oldukça avantajlı bir fiyat sunuyor. Stand up gösterileri için de aynı fiyat tercih edilmiş.

Gülümseten Kasım Akşamları gösterilerinde Baturay Özdemir ve Kaan Sekban’ın yanı sıra 70’i aşkın stand-up gösterisi sanatçısını bünyesinde barındıran TuzBiber’in sürpriz 6’lı konsepti sahne alacak. Kampanya sayfasında belirtilen tarihler arasında 500 TL ve üzeri alışveriş yapan Amazon.com.tr müşterileri, kayıtlı e-mail adreslerine gelen kodlar ile PASSO üzerinden sadece 7,90 TL’ye sahip olma şansını yakalayacakları biletler ile gösterileri izleyebilecek.

Zorlu PSM’deki stand-up gösterisinin yanı sıra Amazon Instagram hesabı ve Tuzbiber Instagram hesaplarında her cuma günü komedi şovları yayınlanacak.

Tüm indirimler için: Gülümseten Kasım Fırsatları

