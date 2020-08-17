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    Amazon’da okula hazırlık indirimleri başladı

    Amazon Türkiye'de Okula Hazırlık Fırsatları başladı. Bazı ürünlerdeki indirim oranının yüzde 70'e ulaştığı ifade ediliyor.
    4 gün
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    2
    12
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Amazon’da okula hazırlık indirimleri başladı
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    Amazon.com.tr’de Okula Hazırlık Fırsatları isminde yeni bir kampanya başladı. Okulda ve dijital eğitimde kullanılacak ürünlerde indirim yapıldı.

    Ayrıca Bkz. "Pandemi süreci Angry Birds serisini coşturdu"

    Okula Hazırlık Fırsatları, 31 Ağustos 2020’ye kadar devam edecek. Kampanya dönemi boyunca bazı ürünlerdeki indirimler yalnızca 24 saat boyunca geçerli olacak. Bu indirimler “Günün Fırsatları” adı altında toplanıyor.

    Amazon Okula Hazırlık Fırsatları sayfası

    Amazon'un açıklamasına göre ürünlerdeki indirim oranı şu şekilde:

    - Seçili kırtasiye ve okul ihtiyaçlarında yüzde 50% indirim

    - Uzaktan egitime yardımcı bilgisayar ürünlerinde %35'e varan indirim

    - Samsonite bilgisayar çantalarında %25'e varan indirim

    - Lego oyuncaklarda %30’a varan indirimler

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    - Seçili kitaplarda %50 indirim

    - Play-Doh hamurlarda %25’e varan indirim

    - FLO çocuk ayakkabılarında %50'ye varan indirim

    - Puma çocuk ayakkabılarında %50'ye varan indirim

    - Adidas çocuk ayakkabılarında %40'a varan indirim

    - Defacto çocuk ürünlerinde %70'e varan indirim

    - Edding kırtasiye ürünlerinde %50 indirim

    - Faber-Castellkırtasiye ürünlerinde %50 indirim

    - Dizüstü Bilgisayarlarda %20'e varan indirim

    İndirime giren tüm ürünler için tıklayın



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    fuckulteli 4 gün en beğenilen
    Haber gibi gösterilen, Donanım Haber'in Amazon reklamlarından biri. belirtelim de okuyanlar içeriğin nasıl oluşturulduğunun farkında olsun.

    Bunun haricinde Amazon bir başka güzeldir, özeldir, müşteri olarak memnun olduğum alışveriş sitesidir.
    Haber gibi gösterilen, Donanım Haber'in Amazon reklamlarından biri. belirtelim de okuyanlar içeriğin nasıl oluşturulduğunun farkında olsun. Bunun hari...
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    Yanıtla +34
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    deoks 4 gün
    Açılmayan okulların hazırlığına başlamışlar.
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    Nakahella (Selim Güven) 4 gün
    Fatih pastel boya ve kuru kalem büyük indirimdeydi, öğrencilerim için aldım beşer tane. Maksimum beş sınırı var. Eşimden de alabilirdim ama stok az, başkasına lazım olabilir diye bıraktım. :)
    Fatih pastel boya ve kuru kalem büyük indirimdeydi, öğrencilerim için aldım beşer tane. Maksimum beş sınırı var. Eşimden de alabilirdim ama stok az, başkasına l...
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    Yanıtla +7
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    liberti2 (gerek yok) 2 gün
    Amazondan çöp almam
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    karayulun (ka yu) 2 gün
    amazon da satış yapan bir takım satıcılara dikkat edilmeli. 2-3-4 katı fiyata ürün eklemişler.
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    mohalart (Ahmad ) 3 gün
    https://www.amazon.com.tr/Staedtler-Mars-Micro-Versatil-Kalem/dp/B000GPI5XI/ref=sr_1_18?__mk_tr_TR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Staedtler&qid=1597778550&sr=8-18&utm_source=spydrop&ie=UTF8&th=1fiyatı çok iyi normalde 0.7'si hepsiburada'da 18 civarına düşmüştü ama 0.5 23-24 idi minimum. Hem kargosu bedava 50 lira üstüne. Kalemin 0.7'sini kullanıyorum, rotring tikky ile grip 2011'in karışımı bir şey. Hafif, yaylı, ince rotring uçlu ama içine girebiliyor. kalemim bozulsa 40 lira da olsa alırım o derece ama sağlam baya zaten.
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    Sta07 3 gün mohalart
    Hocam ürünün kalitesi nasıl acaba.Metal ağırlıklı mı yoksa plastik mi?İçine giren ucu nasıl acaba?Bende 0.5 kalem arıyorum da.
    1 Yanıt Yanıtla
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    ozansirinn ( ozan1989) 3 gün
    Bize gelmiyor indirim Türk lirası degersiz uzaktan izliyor takip ediyoruz
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    sonteknolojiler (Sorun Yok) 3 gün
    5 tane alan düşünceli öğretmenim öncelikle öğrencilerinizi düşünmeniz çok güzel.

    Siz bu kalemlerden o adette aldınız ancak 1 den fazla alınca ürünü satacağınızı düşünen,başkasına aldığınızı kabul etmeyen bir site var karşınızda. Bir süre sonra hesabınızı siparislere kapatacaklar.

    Madem fırsat ürünlerinde bir adet alınmasını istiyorlar ise neden alım adedini 1 ile kısıtlamiyorlar diye sorarsanız onu da kendileri açıklasınlar.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Nakahella (Selim Güven) 2 gün sonteknolojiler
    Bune benzer bir şey okumuştum evet. Amazon'dan genelde kendime 1 tane olarak çok fazla ürün aldım şimdiye kadar, o yüzden sanmıyorum hesabımı kapatacaklarını.
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    Nakahella (Selim Güven) 4 gün
    Fatih pastel boya ve kuru kalem büyük indirimdeydi, öğrencilerim için aldım beşer tane. Maksimum beş sınırı var. Eşimden de alabilirdim ama stok az, başkasına lazım olabilir diye bıraktım. :)
    Yanıtla +7
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    fuckulteli 4 gün en beğenilen
    Haber gibi gösterilen, Donanım Haber'in Amazon reklamlarından biri. belirtelim de okuyanlar içeriğin nasıl oluşturulduğunun farkında olsun.

    Bunun haricinde Amazon bir başka güzeldir, özeldir, müşteri olarak memnun olduğum alışveriş sitesidir.
    Yanıtla +34
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    deoks 4 gün
    Açılmayan okulların hazırlığına başlamışlar.
    Yanıtla +11
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