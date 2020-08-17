Amazon’da okula hazırlık indirimleri başladı

Amazon.com.tr’de Okula Hazırlık Fırsatları isminde yeni bir kampanya başladı. Okulda ve dijital eğitimde kullanılacak ürünlerde indirim yapıldı.
Ayrıca Bkz. "Pandemi süreci Angry Birds serisini coşturdu"
Okula Hazırlık Fırsatları, 31 Ağustos 2020’ye kadar devam edecek. Kampanya dönemi boyunca bazı ürünlerdeki indirimler yalnızca 24 saat boyunca geçerli olacak. Bu indirimler “Günün Fırsatları” adı altında toplanıyor.
Amazon Okula Hazırlık Fırsatları sayfası
Amazon'un açıklamasına göre ürünlerdeki indirim oranı şu şekilde:
- Seçili kırtasiye ve okul ihtiyaçlarında yüzde 50% indirim
- Uzaktan egitime yardımcı bilgisayar ürünlerinde %35'e varan indirim
- Samsonite bilgisayar çantalarında %25'e varan indirim
- Lego oyuncaklarda %30’a varan indirimlerİlginizi Çekebilir Amazon.com.tr'de Yaz Fırsatları başladı
- Seçili kitaplarda %50 indirim
- Play-Doh hamurlarda %25’e varan indirim
- FLO çocuk ayakkabılarında %50'ye varan indirim
- Puma çocuk ayakkabılarında %50'ye varan indirim
- Adidas çocuk ayakkabılarında %40'a varan indirim
- Defacto çocuk ürünlerinde %70'e varan indirim
- Edding kırtasiye ürünlerinde %50 indirim
- Faber-Castellkırtasiye ürünlerinde %50 indirim
- Dizüstü Bilgisayarlarda %20'e varan indirim
İndirime giren tüm ürünler için tıklayın
Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bunun haricinde Amazon bir başka güzeldir, özeldir, müşteri olarak memnun olduğum alışveriş sitesidir.