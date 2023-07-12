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    Amazon'da sadece bugüne özel Flaş Fırsatlar (12 Temmuz)

    17 Temmuz'a kadar devam edecek Prime Day kampanyası kapsamında günün Flaş Fırsatları'nı sizin için listelemeye devam ediyoruz.                                        
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    Amazon'da sadece bugüne özel Flaş Fırsatlar (12 Temmuz) Tam Boyutta Gör
    Amazon'un Prime üyelerine özel indirim kampanyası Prime Day'de "Flaş Fırsatlar" günlük olarak yenilenmeye devam ediyor. Bugünün ilk Flaş Fırsatlar'ı erişime açıldı.

    Spor ayakkabıdan termosa, kitaptan USB şarj adaptörüne kadar pek çok üründe cazip fiyatlar sunuluyor. Günün Flaş Fırsatlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

    Amazon'da Sadece Bugüne Özel İndirimler

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 5 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 6 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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