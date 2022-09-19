Amazon'un Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nda son gün indirimleri

- Sadece bugüne özel flaş indirimler - 19 Eylül
- Bugün saat 16.00'da başlayacak fırsatlar
- Elektronik kategorisinde öne çıkan başlıklar
- Giyim kategorisinde öne çıkan başlıklar
- Yorumlar
Amazon’un Okul ve Şehre Dönüş Fırsatları kampanyası bu gece sona erecek. Kampanya boyunca cep telefonu, elektronik, giyim, okul ürünleri, yapı market, gıda, mutfak ve kitap kategorileri başta olmak üzere pek çok kategoride indirim yapıldı. İndirimlerden faydalanmak için bugün son şans. Bu içeriğimizde bugünün flaş fırsatlarını listeledik.
Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'ndan tüm Amazon müşterileri faydalanabiliyor. Ücretsiz aynı gün teslimat, ücretsiz ertesi gün teslimat ve Prime Video, Prime Gaming hizmetlerinden yararlanmak isterseniz ayda 7,90 TL'ye Prime üyeliği başlatabilirsiniz. Daha önce Prime'ı denemediyseniz 30 gün ücretsiz olarak deneyebiliyorsunuz.
Tüm indirimler: Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları
Sadece bugüne özel flaş indirimler - 19 Eylül
- Bosch Professional GSB 550 Darbeli Matkap: 554,44 TL
- Jack & Jones JJ SWEATSHIRT: 299,90 TL
- Fakir Fırsat Paketi 4 Ürün Bir Arada: 2.152,93 TL
- adidas GALAXY 6 M Ayakkabı Erkek: 719,90 TL
- adidas RUN 70s K Unisex Çocuk Ayakkabı: 681,90 TL
- adidas RUNFALCON 2.0 I Unisex Bebek Ayakkabı: 473,90 TL
- Puma Phase Sırt Çantası: 239,90 TL
- Puma Plus Yetişkin Sırt Çantası: 298,90 TL
- Arena Spider Jr Yüzücü Gözlüğü: 143,25 TL
- Fisher-Price Kelebekli Rüyalar Dönence: 400,82 TL
- Liveup LS3202 Soft Expander Antrenman Lastiği: 30,00 TL
- USR MBS3 3'lü Micro Bant Seti: 71,86 TL
- Ayakkabı Gurusu - Phil Knight (Nike'ın Öyküsü): 53,95 TL
Bugün saat 16.00'da başlayacak fırsatlar
- Puma Fundamentals Spor Çantası
- adidas adizero RC 4 M Erkek Ayakkabı
- adidas GALAXY 6 Kadın Ayakkabı
- Jack & Jones Büyük Baskılı T-Shirt
- Puma Unisex Deck Sırt Çantası
- adidas RACER TR21 Erkek Ayakkabı
- KWB Matkap Uç ve Bits Uç Seti 41 Parça
- Bosch Professional Bosch GO 2.0 Akıllı Vidalama Makinesi
- Calvin Klein 3'lü T-shirt, Gri/Siyah/Beyaz
- Taç 1500186277001 Aria Havlu
- USR Pulsar Frizbi Yeşil
- Barbie Büyüleyici Parti Bebekleri
Elektronik kategorisinde öne çıkan başlıklar
- Harman Kardon, Marshall ve Urbanears ürünleri
- Duracell Piller ve CEF 22 Şarj Aleti
- Powerbank, Araç İçi Şarj Aletleri ve Aksesuarları
- DJI Drone, Kamera ve Gimballar
- Jabra Kulaklıklar
- JBL ürünleri
- HyperX Oyuncu Aksesuarları
- Monster Gaming Notebook ve Aksesuarlar
- Dell, MSI, Gigabyte Ürünleri
- ASUS Monitörler
- HP Dizüstü Bilgisayarlar
- Seçili Lenovo Ürünleri
- Samsung Monitörler
- XDrive Oyuncu ve Çalışma Koltukları
- Hoover Süpürgeler & Candy Mikrodalgalar
- Philips Hue akıllı aydınlatma ürünleri
- Tineco, Ecovacs ve yeedi Robot Süpürgeler
Giyim kategorisinde öne çıkan başlıklar
- Erkek Spor Üst Giyim Ürünleri
- Erkek T-shirtler
- Kadın Pantolonlar
- adidas Okula ve Şehre Dönüş fırsatları
- Defacto Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları
- Levi's & Dockers Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları
- Koton Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları
- Jump ürünlerinde Okula ve Şehre dönüş fırsatları
- Puma Okula ve Şehre Dönüş fırsatları
- Under Armour Okula ve Şehre Dönüş fırsatları
- Camper Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları
- Slazenger ürünlerinde Okula ve Şehre dönüş fırsatları
- Ayakkabılarda Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları
Tüm indirimler: Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları
Amazon indirimlerini takip etmek için DonanımHaber Forum Amazon Fırsatları konusunu ziyaret edebilir ve dilerseniz konunun bağlantı bildirimlerini açarak fırsatlardan anında haberdar olabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: