Amazon'da Süper Tasarruf Haftası başladı: Süpermarket ürünlerinde %20 indirim

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Tam Boyutta Gör 16-22 Temmuz tarihlerinde Prime Day indirimlerinde Prime üyelerine özel oldukça avantajlı indirimler sunan Amazon, şimdi de Süper Tasarruf Haftası adında yeni bir kampanya başlattı.

Amazon Prime Gaming Ağustos 2024 oyunları: 20 oyun ücretsiz 2 sa. önce eklendi

Sadece Prime üyelerinin yararlanabileceği Süper Tasarruf Haftası kampanyası ile süpermarket ürünlerinde 1.000 TL ve üzeri alışverişlere anında yüzde 20 indirim uygulanıyor. Kampanya 7 Ağustos saat 23.59’a kadar devam edecek.

Kampanyaya gitmek için tıklayın: Süper Tasarruf Haftası

Süper Tasarruf Haftası sayesinde gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım ve evcil hayvan ürünlerinde yüzde 20 indirimden yararlanabilirsiniz. Yüzde 20 indirimden faydalanmak için kampanya sayfasındaki dilediğiniz ürünlerle 1.000 TL’lik sepet oluşturabilirsiniz.

Kampanyaya gitmek için tıklayın: Süper Tasarruf Haftası

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Amazon'da süpermarket ürünlerinde yüzde 20 indirim kampanyası