Amazon'da Süper Tasarruf Haftası başladı: Süpermarket ürünlerinde %20 indirim

Sadece Prime üyelerinin yararlanabileceği Süper Tasarruf Haftası kampanyası ile süpermarket ürünlerinde 1.000 TL ve üzeri alışverişlere anında yüzde 20 indirim uygulanıyor. Kampanya 7 Ağustos saat 23.59’a kadar devam edecek.
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Süper Tasarruf Haftası sayesinde gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım ve evcil hayvan ürünlerinde yüzde 20 indirimden yararlanabilirsiniz. Yüzde 20 indirimden faydalanmak için kampanya sayfasındaki dilediğiniz ürünlerle 1.000 TL’lik sepet oluşturabilirsiniz.
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.