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    Amazon’da uygun fiyata Vestel ve Monster Notebook fırsatları var

    Amazon, yeni satışa sunulan Vestel ürünleri indirimli fiyatlarla ve Monster’ın Notebook’un yeni oyun bilgisayarı özel Prime Day fiyatıyla satışta.
    1 hf.
    7,3b
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    Diğer Elektronik Cihazlar
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    Ahmet Gözütok
    Haber Müdürü
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    Amazon’da uygun fiyata Vestel ve Monster Notebook fırsatları var
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    Amazon ile üçüncü taraf satıcı olarak anlaşmaya varan ve ürünlerini kendi satış mağazalarından daha uygun fiyata satışa çıkaran Vestel, fiyat avantajı sunan 11 ürün ile Amazon Türkiye mağazasına adım attı. Kullanıcılara sunulan ürünler arasında küçük ev aletleri, akıllı bileklik var. Piyasa fiyatının altında satışa sunulan 11 Vestel markalı ürün şöyle:

    Vestel 50" Android Smart 4K Ultra HD TV 50UA9600 - 3899TL

    Vestel LODOS Elektrikli Süpürge H7000 - 599TL

    Vestel Hc 2000 Sac Şekillendirici, Pembe - 64TL

    Vestel TARÇIN 5000 R Multi Blender Set - 349TL

    Vestel Akıllı Saat Mavi - 299TL

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    VESTEL Akıllı Saat Kırmızı - 299TL

    Vestel Akıllı Işık, Bluetooth Hoparlör - 599TL

    Vestel 20242689 Vestel V-Fit Akilli Tartı - 179TL

    Vestel V-Press Serisi 2000 Buhar Jeneratörlü Ütü, Lila - 445TL

    Vestel 43" Android Smart 4K Ultra HD TV 43UA9800 - 3699TL

    Vestel 43" Android Smart 4K Ultra HD TV 43UA9600 - 3299TL

    Amazon’da uygun fiyata Vestel ve Monster Notebook fırsatları var
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    Vestel ürünlerinin yanı sıra Monster’ın henüz hiçbir yerde satışta olmayan yeni oyun bilgisayarı Amazon Prime’a özel bir fiyat etiketiyle satışa sunulmuş. GTX1650 ekran kartı, i5 9300H ekran kartı, 15.6 Full HD ekran gibi özelliklere sahip olan notebook, 6799TL fiyat etiketiyle satışta. Ürüne burada yer alan bağlantıdan erişebilirsiniz.

    Amazon’un Prime Day fırsatları bu gece 23.59’a kadar devam edecek. Buradaki ve buradaki DonanımHaber forum konularından Amazon’a gün boyu düşen yeni fırsatları takip edebilirsiniz. Ayrıca dün hazırladığımız günün fırsatları içeriklerine de buradan ulaşabilirsiniz.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    30 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    mi5skullanicisi (vibe x2) 1 hf. en beğenilen
    vestel ve monster derseniz vestel notebook anlamı çıkar sayın dil bilgisi bilmeden konu açan yetkili(!)
    1 Yanıt Yanıtla +23
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    kendinigelistirentasrali 1 hf. (düzenlendi)
    Monster satışı notebook bakanların hızla alması gerektiğini gösteriyor.Geçen senenin bileşenlerini bu yılki daha kalitesiz ve tek parça rgbli kasayla birleştirmişler ürün gamını ucuzlatmak için.İyi yere gitmiyoruz haberiniz olsun.
    Monster satışı notebook bakanların hızla alması gerektiğini gösteriyor.Geçen senenin bileşenlerini bu yılki daha kalitesiz ve tek parça rgbli kasayla birleştirm...
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    1 Yanıt Yanıtla +19
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    Bilen Biri (Bilen Biri) 1 hf.
    Vestel bilgisayarı bulmak için listeyi üç kere kontrol ettim ama Türkçe bilmeyen birinin mağduruymuşuz.
    Yanıtla +19
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    Zaris (Burak Sahin) 1 hf.
    tamam hemen alıyorum o zaman
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    Phant0mTR (Halit Can) 1 hf.
    i5 9300H ekran kartı yazılmış
    Yanıtla +2
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    xmuratbeyx (murat kayıkcı) 1 hf.
    Vestel supurgeye baktim vatandada 599 . Neye gore ucuz yada sicak onu anlamadım
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    denizari82 1 hf.
    Vestel mi, Casper mı, Monster mı, töbe!
    Yanıtla +3
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    WorldPeace 1 hf.
    Televizyon hakkında bilgisi olan var mı?
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    royals (musa buyuk) 1 hf.
    Monster noteeboo sizlere ömür😁
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    Bilen Biri (Bilen Biri) 1 hf.
    Vestel bilgisayarı bulmak için listeyi üç kere kontrol ettim ama Türkçe bilmeyen birinin mağduruymuşuz.
    Yanıtla +19
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    mi5skullanicisi (vibe x2) 1 hf. en beğenilen
    vestel ve monster derseniz vestel notebook anlamı çıkar sayın dil bilgisi bilmeden konu açan yetkili(!)
    1 Yanıt Yanıtla +23
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    fuckulteli 1 hf. mi5skullanicisi
    "...Monster Notebook ve Vestel fırsatları..." olarak yazılmalıydı.
    Yanıtla +10
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    CeyKalDa 1 hf.
    pek çok teşekkür ettim
    süpürge lazımdı
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    astegon (astegon CF) 1 hf.
    Monster iyiymiş ihtiyacı olan alsın dolar 8 bandında neredeyse
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