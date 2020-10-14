Amazon’da uygun fiyata Vestel ve Monster Notebook fırsatları var

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Amazon ile üçüncü taraf satıcı olarak anlaşmaya varan ve ürünlerini kendi satış mağazalarından daha uygun fiyata satışa çıkaran Vestel, fiyat avantajı sunan 11 ürün ile Amazon Türkiye mağazasına adım attı. Kullanıcılara sunulan ürünler arasında küçük ev aletleri, akıllı bileklik var. Piyasa fiyatının altında satışa sunulan 11 Vestel markalı ürün şöyle:

Vestel 50" Android Smart 4K Ultra HD TV 50UA9600 - 3899TL

Vestel LODOS Elektrikli Süpürge H7000 - 599TL

Vestel Hc 2000 Sac Şekillendirici, Pembe - 64TL

Vestel TARÇIN 5000 R Multi Blender Set - 349TL

Vestel Akıllı Saat Mavi - 299TL

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VESTEL Akıllı Saat Kırmızı - 299TL

Vestel Akıllı Işık, Bluetooth Hoparlör - 599TL

Vestel 20242689 Vestel V-Fit Akilli Tartı - 179TL

Vestel V-Press Serisi 2000 Buhar Jeneratörlü Ütü, Lila - 445TL

Vestel 43" Android Smart 4K Ultra HD TV 43UA9800 - 3699TL

Vestel 43" Android Smart 4K Ultra HD TV 43UA9600 - 3299TL

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Vestel ürünlerinin yanı sıra Monster’ın henüz hiçbir yerde satışta olmayan yeni oyun bilgisayarı Amazon Prime’a özel bir fiyat etiketiyle satışa sunulmuş. GTX1650 ekran kartı, i5 9300H ekran kartı, 15.6 Full HD ekran gibi özelliklere sahip olan notebook, 6799TL fiyat etiketiyle satışta. Ürüne burada yer alan bağlantıdan erişebilirsiniz.

Amazon’un Prime Day fırsatları bu gece 23.59’a kadar devam edecek. Buradaki ve buradaki DonanımHaber forum konularından Amazon’a gün boyu düşen yeni fırsatları takip edebilirsiniz. Ayrıca dün hazırladığımız günün fırsatları içeriklerine de buradan ulaşabilirsiniz.

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