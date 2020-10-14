Amazon’da uygun fiyata Vestel ve Monster Notebook fırsatları var

Amazon ile üçüncü taraf satıcı olarak anlaşmaya varan ve ürünlerini kendi satış mağazalarından daha uygun fiyata satışa çıkaran Vestel, fiyat avantajı sunan 11 ürün ile Amazon Türkiye mağazasına adım attı. Kullanıcılara sunulan ürünler arasında küçük ev aletleri, akıllı bileklik var. Piyasa fiyatının altında satışa sunulan 11 Vestel markalı ürün şöyle:
Vestel 50" Android Smart 4K Ultra HD TV 50UA9600 - 3899TL
Vestel LODOS Elektrikli Süpürge H7000 - 599TL
Vestel Hc 2000 Sac Şekillendirici, Pembe - 64TL
Vestel TARÇIN 5000 R Multi Blender Set - 349TL
Vestel Akıllı Saat Mavi - 299TLİlginizi Çekebilir Sıcak Fırsatlar’da günün en çok tıklanan 10 teknolojik Amazon ürünü
VESTEL Akıllı Saat Kırmızı - 299TL
Vestel Akıllı Işık, Bluetooth Hoparlör - 599TL
Vestel 20242689 Vestel V-Fit Akilli Tartı - 179TL
Vestel V-Press Serisi 2000 Buhar Jeneratörlü Ütü, Lila - 445TL
Vestel 43" Android Smart 4K Ultra HD TV 43UA9800 - 3699TL
Vestel 43" Android Smart 4K Ultra HD TV 43UA9600 - 3299TL
Vestel ürünlerinin yanı sıra Monster’ın henüz hiçbir yerde satışta olmayan yeni oyun bilgisayarı Amazon Prime’a özel bir fiyat etiketiyle satışa sunulmuş. GTX1650 ekran kartı, i5 9300H ekran kartı, 15.6 Full HD ekran gibi özelliklere sahip olan notebook, 6799TL fiyat etiketiyle satışta. Ürüne burada yer alan bağlantıdan erişebilirsiniz.
Amazon’un Prime Day fırsatları bu gece 23.59’a kadar devam edecek. Buradaki ve buradaki DonanımHaber forum konularından Amazon’a gün boyu düşen yeni fırsatları takip edebilirsiniz. Ayrıca dün hazırladığımız günün fırsatları içeriklerine de buradan ulaşabilirsiniz.
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
süpürge lazımdı
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