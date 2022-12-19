Amazon'da Yılın Son Fırsatları başladı!

Yılın Son Fırsatları isimli kampanya 19-26 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. İndirimler bugün saat 12.00 itibarıyla başladı. Elektronikten giyime, kitaptan ev ürünlerine, gıdadan oyuncağa çok sayıda kategoride indirimler görüyoruz.
Kampanya süresi boyunca bazı kampanyalar uzun süreli olacak, Flaş Fırsatlar ise sadece bir günlüğüne geçerli olacak.
İndirimli Ürünler: https://www.amazon.com.tr/deals
Günün öne çıkan indirimleri - 19 Aralık
- Sony WH-1000XM3 Kablosuz Kulaklık: 3.499 TL
- Acer SA270A, 27" Full HD Monitör: 2.499 TL
- PUMA Roma Basic Erkek Spor Ayakkabı: 599,90 TL
- adidas WideWalk M Erkek Spor Ayakkabı: 549,90 TL
- Monopoly Kutu Oyunu: 258,02 TL
- Jack & Jones Regular Fit Eşofman Altı: 319,90 TL
- Under Armour UA Surge 3 Erkek Koşu Ayakkabısı: 869,90 TL
- BISSELL HydroWave Halı ve Sert Zemin Temizleme Makinesi: 7.411,88 TL
- Contigo Metra Autoseal Termos Bardak 470 ml: 549 TL
- Xiaomi Akıllı Cep Telefonları
- HyperX Oyuncu Aksesuarları
- SteelSeries Oyuncu Aksesuarları
- ASUS Oyuncu Aksesuarları
- Xiaomi Bluetooth Kulaklıklar ve Hoparlörler
- Seagate Ürünleri
- Anker Kulaklıklar ve Hoparlörler
- Anker Telefon Aksesuarları
- Ugreen Telefon Aksesuarları
- HP Dizüstü Bilgisayarlar
- LG Televizyonlar ve Ses Sistemleri
- Samsung Televizyonlar
- Philips Televizyonlar
- MSI Monitörler
- HP Yazıcılar
- DJI Drone, Kamera ve Gimballar
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Aspiratör kullanırsınız olur biter :)
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...