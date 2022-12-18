Epic Games mağazasında bugünün hediyesi Sable

Yılbaşı’na kadar her gün bir oyun hediyesine başlayan Epic Games mağazasında ikinci gün hediyesi belli oldu. İlk güne göre nispeten biraz daha ekranda zaman geçirmenizi sağlayacak Sable ücretsiz hediye ediliyor.

Sable nedir?

Geçen yıl oyuncuların beğenisine sunulan Sable, bir açık dünya oyunu ancak herhangi bir hikâye veya dövüş mekaniği barındırmıyor. Oyunda görev aldığınız NPC karakterlerin anlatımı ile gidişat şekillenirken Sable karakterinin kendisini keşfetmesini sağlıyorsunuz.

Epic Games bugün hangi oyunu hediye ediyor? 1 gün önce eklendi

Gerek yaya olarak gerekse uçan motorla seyahat edilen oyunda etkileyici görseller dikkat çekiyor. Elde edilen nesnelerle araçlar geliştirilirken farklı kıyafetlerle görünüm de değişiyor. Sable oyunu 39tl fiyat etiketine sahipti ve yarın 18.59’a kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Sable

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Epic Games günün hediyesi belli oldu