Epic Games mağazasında bugünün hediyesi Sable

Sable nedir?
Geçen yıl oyuncuların beğenisine sunulan Sable, bir açık dünya oyunu ancak herhangi bir hikâye veya dövüş mekaniği barındırmıyor. Oyunda görev aldığınız NPC karakterlerin anlatımı ile gidişat şekillenirken Sable karakterinin kendisini keşfetmesini sağlıyorsunuz.
Gerek yaya olarak gerekse uçan motorla seyahat edilen oyunda etkileyici görseller dikkat çekiyor. Elde edilen nesnelerle araçlar geliştirilirken farklı kıyafetlerle görünüm de değişiyor. Sable oyunu 39tl fiyat etiketine sahipti ve yarın 18.59’a kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...