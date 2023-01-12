Amazon ve AVAX arasında dev iş birliği

Amazon ve AVAX iş birliği
Amazon tarafından yapılan açıklamaya göre Amazon Web Services (AWS) hizmetinde sunulacak olan blok zinciri çözümleri için AVAX kripto parasının temel aldığı Avalanche ağı seçildi.
İş birliği ile bireysel kullanıcıların Avalanche ağında nod oluşturması ve çalıştırması daha kolay hale getirilecek. Tek tuşla pazar yeri üzerinden nod kurma, merkeziyetsiz uygulamalar geliştirme gibi özellikler sunulacak.
Avalanche ayrıca alt ağ kurma imkânını buraya da taşıyacak. Böylece kullanıcılar katman 1 veya Katman 2 ağlar oluşturarak yönetebilecekler, kripto para çıkarabilecekler. 12 ay içerisinde 100 civarında alt ağın kurulacağı tahmin ediliyor.
Amazon diğer taraftan AWS Activate destek programına Ava Labs’ı da dahil ediyor. Avalanche üzerinde yeni faaliyete geçen girişimler veya erken aşamada olan girişimler program tarafından desteklenecek. Böylece ekosistemin büyümesine katkı sağlanacak. Bu haber ile birlikte AVAX fiyatı 15$ seviyelerine kadar yükseldi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..