Amazon ve AVAX arasında dev iş birliği

Tam Boyutta Gör TOGG yerli otomobil projesinin blok zinciri altyapısını oluşturan Avalanche platformu önemli bir iş birliğine daha imza atıyor. Amazon Web Services (AWS) hizmeti Avalanche üzerinden blok zinciri çözümleri sunacak.

Amazon ve AVAX iş birliği

Amazon tarafından yapılan açıklamaya göre Amazon Web Services (AWS) hizmetinde sunulacak olan blok zinciri çözümleri için AVAX kripto parasının temel aldığı Avalanche ağı seçildi.

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İş birliği ile bireysel kullanıcıların Avalanche ağında nod oluşturması ve çalıştırması daha kolay hale getirilecek. Tek tuşla pazar yeri üzerinden nod kurma, merkeziyetsiz uygulamalar geliştirme gibi özellikler sunulacak.

Avalanche ayrıca alt ağ kurma imkânını buraya da taşıyacak. Böylece kullanıcılar katman 1 veya Katman 2 ağlar oluşturarak yönetebilecekler, kripto para çıkarabilecekler. 12 ay içerisinde 100 civarında alt ağın kurulacağı tahmin ediliyor.

Amazon diğer taraftan AWS Activate destek programına Ava Labs’ı da dahil ediyor. Avalanche üzerinde yeni faaliyete geçen girişimler veya erken aşamada olan girişimler program tarafından desteklenecek. Böylece ekosistemin büyümesine katkı sağlanacak. Bu haber ile birlikte AVAX fiyatı 15$ seviyelerine kadar yükseldi.

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