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    Amazon popüler MX Player servisini satın alabilir

    Hindistan’da daha etkin olmak isteyen Amazon, ülkede yaklaşık 150 milyon abonesi bulunan MX Player içerik platformunu satın almak için görüşmelere başladı.      
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    Amazon Tam Boyutta Gör
    Abonelik tabanlı video servisine çok önemli yatırımlar yapmasına ve Prime aboneliğinin avantajlarından faydalandırmasına rağmen Amazon halen Hindistan’da rakiplerinden oldukça geride. 40 milyon aylık abonesi olan Amazon popüler MX Player servisini satın alabilir.

    Amazon’dan dev hamle

    Global olarak 200 milyondan fazla abonesi olan Amazon Prime Video servisi Hindistan’da 40 milyon civarında aboneye sahip. YouTube abone sayısı 500 milyon iken MX Player ise 150 milyon civarında aboneye sahip.

    Hindistan’da kitlesini genişletmek isteyen Amazon rakibi MX Player’ı satın almaya karar verdi. MX Player sunduğu geniş içerik kataloğu ile çok seviliyor. Televizyon kanallarının da olduğu platform pek çok hizmeti ücretsiz sunarken reklamsız ve orijinal içerikli abonelikler de mevcut.

    MX Player 2018 yılında 140 milyon dolar karşılığında Times Internet tarafından satın alınmıştı. Değerinin 500 milyon dolar olduğu tahmin edilen MX Player için halen görüşmelerin devam ettiği ifade ediliyor. Sony de

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    B
    barisg 1 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 1 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    Normandia_06 1 gün önce

    Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii

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    alfa-x 2 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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