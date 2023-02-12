Tam Boyutta Gör Abonelik tabanlı video servisine çok önemli yatırımlar yapmasına ve Prime aboneliğinin avantajlarından faydalandırmasına rağmen Amazon halen Hindistan’da rakiplerinden oldukça geride. 40 milyon aylık abonesi olan Amazon popüler MX Player servisini satın alabilir.

Amazon’dan dev hamle

Global olarak 200 milyondan fazla abonesi olan Amazon Prime Video servisi Hindistan’da 40 milyon civarında aboneye sahip. YouTube abone sayısı 500 milyon iken MX Player ise 150 milyon civarında aboneye sahip.

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Hindistan’da kitlesini genişletmek isteyen Amazon rakibi MX Player’ı satın almaya karar verdi. MX Player sunduğu geniş içerik kataloğu ile çok seviliyor. Televizyon kanallarının da olduğu platform pek çok hizmeti ücretsiz sunarken reklamsız ve orijinal içerikli abonelikler de mevcut.

MX Player 2018 yılında 140 milyon dolar karşılığında Times Internet tarafından satın alınmıştı. Değerinin 500 milyon dolar olduğu tahmin edilen MX Player için halen görüşmelerin devam ettiği ifade ediliyor. Sony de

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