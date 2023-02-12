Amazon popüler MX Player servisini satın alabilir

Amazon’dan dev hamle
Global olarak 200 milyondan fazla abonesi olan Amazon Prime Video servisi Hindistan’da 40 milyon civarında aboneye sahip. YouTube abone sayısı 500 milyon iken MX Player ise 150 milyon civarında aboneye sahip.
Hindistan’da kitlesini genişletmek isteyen Amazon rakibi MX Player’ı satın almaya karar verdi. MX Player sunduğu geniş içerik kataloğu ile çok seviliyor. Televizyon kanallarının da olduğu platform pek çok hizmeti ücretsiz sunarken reklamsız ve orijinal içerikli abonelikler de mevcut.
MX Player 2018 yılında 140 milyon dolar karşılığında Times Internet tarafından satın alınmıştı. Değerinin 500 milyon dolar olduğu tahmin edilen MX Player için halen görüşmelerin devam ettiği ifade ediliyor. Sony deBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah