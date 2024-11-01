Amazon’dan iddialı kampanya: Başka yerde daha ucuzunu bulursanız aradaki fark iade!

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Tam Boyutta Gör Amazon’da Gülümseten Kasım kampanyası başladı. Gülümseten Kasım indirimleri 30 Kasım’a kadar devam edecek. Amazon bu kampanyaya özel olarak iddialı bir etkinlik başlattı.

En Düşük Fiyat Garantisi!

Gülümseten Kasım indirimlerinde yüzbinlerce üründe en düşük fiyat sunuluyor. Amazon bu iddiasını desteklemek için Prime üyelerine en düşük fiyat garantisi veriyor. Satın aldığınız bir ürünü başka bir e-ticaret sitesinde daha düşük fiyata yakalarsanız Amazon aradaki farkı iade edecek.

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Nasıl yararlanılır?

Kampanyadan yararlanmak için satın aldığınız ürünün satıcısının Amazon.com.tr olması ve siparişinizin ardından ilk 24 saat içerisinde başvuru formunu doldurmanız gerekiyor. Başvuru için ürünün daha düşük fiyata satıldığı site linki yeterli. Linkteki fiyatın en az 5 saat geçerli olması durumunda hesabınıza Amazon bakiyesi olarak iade yapılacak.

Başvuru ve detaylar için: Amazon En İyi Fiyat Garantisi

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Amazon’dan iddialı kampanya: Daha ucuzunu bulursanız farkı iade!