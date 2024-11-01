Amazon’dan iddialı kampanya: Başka yerde daha ucuzunu bulursanız aradaki fark iade!

En Düşük Fiyat Garantisi!
Gülümseten Kasım indirimlerinde yüzbinlerce üründe en düşük fiyat sunuluyor. Amazon bu iddiasını desteklemek için Prime üyelerine en düşük fiyat garantisi veriyor. Satın aldığınız bir ürünü başka bir e-ticaret sitesinde daha düşük fiyata yakalarsanız Amazon aradaki farkı iade edecek.
Nasıl yararlanılır?
Kampanyadan yararlanmak için satın aldığınız ürünün satıcısının Amazon.com.tr olması ve siparişinizin ardından ilk 24 saat içerisinde başvuru formunu doldurmanız gerekiyor. Başvuru için ürünün daha düşük fiyata satıldığı site linki yeterli. Linkteki fiyatın en az 5 saat geçerli olması durumunda hesabınıza Amazon bakiyesi olarak iade yapılacak.
Başvuru ve detaylar için: Amazon En İyi Fiyat GarantisiBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über