Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amazon’dan pille çalışan yeni Echo cihazı

    Amazon Hindistan, ülke içerisinde çok talep gördüğü açıklanan taşınabilir bir Echo ürününü piyasaya sürdü. Cihaz 70 dolarlık fiyata sahip ve 10 saatlik pil ömrüyle geliyor.
    1 hf.
    1,1b
    1
    2
    Müzik / Ses Sistemleri
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Amazon’dan pille çalışan yeni Echo cihazı
    Tam Boyutta Gör

    Amazon tarafından Hindistan’a özel olarak yeni bir Echo cihazı tanıtıldı. Adıyla dikkat çeken Echo Input Portable Smart Speaker Edition, kompakt boyutlu bir 360 derece ses veren hoparlör olarak karşımıza çıkıyor. Amazon’un açıklamasına göre 4800mAh pille gelen cihaz 10 saat müzik dinleme ve 11 saat bekleme süresine sahip.

    İsimlendirme konusunda dikkat çektiğini belirttiğimiz cihaz, Echo Input ailesinin özel yeteneği olan standart hoparlörlere Alexa’yı kazandırmıyor. Bunun yerine cihazın pazarlaması, Alexa’yı evin her yerine taşıyabilmek üzere yapılıyor.

    Amazon’dan pille çalışan yeni Echo cihazı
    Tam Boyutta Gör

    Hindistan dışında herhangi bir ülkede şimdilik pille çalışan Echo hoparlör satışı yapmayan Amazon, sadece 2016 yılında Amazon Tap adlı ürününü piyasaya sürmüştü. Bu ürün ise geçen yıl düşük talep sebebiyle satıştan kaldırılmıştı. 

    Ayrıca Bkz. "13 inçlik yeni MacBook Pro modelinde kapanma sorunu"

    Echo Input Portable Smart Speaker Edition ürünü bugün siparişe açıldı ve fiyatı 4999 rupi, ya da yaklaşık 70 dolar seviyesinde. Ürünü sipariş verenler 18 Aralık’ta teslim alacak ve bu tarihin ardından verilen siparişler standart olan 84 dolarlık etikete sahip olacak.



    Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    firat_kilic 1 hf.
    global ebay ve amazondan hiç bir şey alamıyoruz. Burada izolasyon edildik. Dünyadan ayrı bizi Türkiyede hapis ettiler. PROTESTO EDİYORUM !!! Cami açmaya bebeklere arapça öğretin din öğretin geri bırakın ülkeyi... lokalize layerlerla ancak cebinize bir şey girerse bizi köle ettiniz beee !!!! Yazıklar olsun !!!
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    captain320 1 hf.
    Biz hindistandan 100 kat daha ileri ülkeyiz ama hiç kimse bizim ülkeye yatırım yapmıyor ürününü satmıyor biz her şeyden mahrum kalıyoruz
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 gün Türk güvenlik güçlerinin minik yardımcıları olacak insansız kara araçları göreve hazırlanıyor 6 gün Samsung Galaxy S11 rapora göre 108MP sensör ve 5x telefoto lensle gelecek 6 gün Ford, kahve çekirdeği atıklarından otomobil parçası üretecek 6 gün Avast tarayıcı uzantısında risk tespit edildi 6 gün Qualcomm, dünyanın ilk 5G destekli genişletilmiş gerçeklik (XR) platformu olan Snapdragon XR2'yi duyurdu 6 gün Qualcomm, bilgisayarlar için Snapdragon 8c ve 7c'yi tanıttı 6 gün Nokia ilk akıllı televizyonunu duyurdu 6 gün iPhone 13 modelinde Lightning girişi kalkabilir 1 hf. Pablo Escobar'ın kardeşi katlanabilir telefon üretti! 1 hf. Corsair LS100 inceleme "Monitör için harici RGB Led" 1 hf. Üstü açılabilen crossover: Volkswagen T-Roc Cabriolet üretim bandına çıktı 1 hf. RX 5500 XT Çinli e-perakendecide gün yüzüne çıktı 1 hf. RX 5300M’in ilk testleri: masaüstü GTX 1650’nin önünde 1 hf. Hindistan, demiryolu ağını sürdürülebilir kaynaklarla idame ettirmeye hazırlanıyor 1 hf. Facebook fotoğrafları artık tek seferde Google Fotoğraflar’a aktarılabilecek 1 hf. ETS 2’nin Türkiye haritası Steam’de yerini aldı! 1 hf. Monster'da Bu Hafta - Call of Duty Modern Warfare 2019 1 hf. Xiaomi ve Huami, akıllı bileklik Mi Band 5 konusunda henüz anlaşmaya varamadı 1 hf. Meizu 17'nin Snapdragon 865 ile geleceği açıklandı 1 hf. Delikli tasarıma sahip Huawei Nova 6 SE tanıtıldı 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Amazon’dan pille çalışan yeni Echo cihazı Sonraki Huawei Nova 6 ve 6 5G modelleri tanıtıldı 1 hf. BTK, 11 farklı telefon ve telsiz modelinin yasaklanmasına karar verdi 1 hf. Snapdragon 865 ve 765'in GPU sürücüleri Play Store üzerinden güncellenebilecek 1 hf. vivo iQOO Neo 855 Racing Edition tanıtıldı: Snapdragon 855+ işlemci, 33W hızlı şarj 1 hf. Netflix, The Witcher dizisinden bir dövüş sahnesi paylaştı 1 hf. Samsung Galaxy S11e'nin tasarımını açığa çıkaran yeni görseller yayınlandı 1 hf. Xiaomi'den kredi veren uygulama: Mi Credit 1 hf. Honor V30 serisi, saniyeler içinde 100 bin adet sattı 1 hf. Instagram artık yeni hesap açanlara yaşlarını soruyor 1 hf. 1.12 milyon dolarlık Nissan GT-R50'nin üretim versiyonu karşınızda 1 hf. Halo: Reach, piyasaya çıktığı anda Steam’in en çok oynananlar listesine girmeyi başardı 1 hf. Spotify'da 2019'da neler dinledik? 1 hf. Tesla'nın rakibi Nikola'dan yeni elektrikli çekici hamlesi 1 hf. 64MP kameralı Motorola One Hyper duyuruldu 1 hf. Galaxy Note 10 Lite karanlık şablon çalışmaları karşınızda 1 hf. 13 inçlik yeni MacBook Pro modelinde kapanma sorunu 1 hf. Snapdragon 865 yonga seti detaylandı 1 hf. Japonya'nın en büyük bankası, dijital para geliştirme haberlerini yalanladı 1 hf. Samsung Galaxy A 2020 serisi 12 Aralık'ta tanıtılacak 1 hf. Minecraft Java versiyonuna Baby Yoda geliyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yerli otomobilin tasarımcısının bugüne kadar yaptığı tasarımlar
    DonanımHaber
    Matrix 4'ün vizyon tarihi resmen açıklandı!
    DonanımHaber
    Netflix yüzde 50 indirimli yıllık paketi test ediyor
    DonanımHaber
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Erdoğan: Müslümanlar zekat verse İslam ülkelerinde fakir kalmaz
    DH Forum
    Xiaomi Mi 9T PRO / RedMi K20 PRO Ana Konu
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim