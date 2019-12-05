Amazon’dan pille çalışan yeni Echo cihazı

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Amazon tarafından Hindistan’a özel olarak yeni bir Echo cihazı tanıtıldı. Adıyla dikkat çeken Echo Input Portable Smart Speaker Edition, kompakt boyutlu bir 360 derece ses veren hoparlör olarak karşımıza çıkıyor. Amazon’un açıklamasına göre 4800mAh pille gelen cihaz 10 saat müzik dinleme ve 11 saat bekleme süresine sahip.

İsimlendirme konusunda dikkat çektiğini belirttiğimiz cihaz, Echo Input ailesinin özel yeteneği olan standart hoparlörlere Alexa’yı kazandırmıyor. Bunun yerine cihazın pazarlaması, Alexa’yı evin her yerine taşıyabilmek üzere yapılıyor.

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Hindistan dışında herhangi bir ülkede şimdilik pille çalışan Echo hoparlör satışı yapmayan Amazon, sadece 2016 yılında Amazon Tap adlı ürününü piyasaya sürmüştü. Bu ürün ise geçen yıl düşük talep sebebiyle satıştan kaldırılmıştı.

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Echo Input Portable Smart Speaker Edition ürünü bugün siparişe açıldı ve fiyatı 4999 rupi, ya da yaklaşık 70 dolar seviyesinde. Ürünü sipariş verenler 18 Aralık’ta teslim alacak ve bu tarihin ardından verilen siparişler standart olan 84 dolarlık etikete sahip olacak.