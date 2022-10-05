Amazon, Fire TV Omni QLED serisini tanıttı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Geçtiğimiz yıl Fire TV Omni ve Fire TV 4 serisi ile televizyon pazarına girişe yapan Amazon, şimdi de 65 inç ve 75 inç boyutlarında Fire TV Omni QLED serisini tanıttı. Daha iyi bir görüntü kalitesi ve yeni özellikleri beraberinde getiren televizyonlar neler sunuyor? İşte detaylar

Fire TV Omni QLED serisi özellikleri

Yukarıda da belirttiğimiz gibi yeni Fire TV Omni QLED serisi, iki boyut seçeneği ile kullanıcılara sunulacak. Bununla birlikte her iki model 4K çözünürlük ve Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR ve HLG desteği ile dikkat çekiyor. Öte yandan e-ticaret devi, yeni televizyonlar ile birlikte Uyarlanabilir Parlaklık adlı yeni bir özelliği de duyurdu. Adında da anlaşılacağı gibi yeni teknoloji, odanın aydınlatmasına göre ekranın parlaklığının otomatik olarak ayarlanmasını sağlayacak.

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Ayrıca, kontrast oranını artırmak için 96 bölgeli tam yerel karartma desteği ve yerleşik sensörler ile birlikte gelen Omni QLED serisi, odaya bir kişinin girdiğini tespit ederek çoklu ortam arayüzüne otomatik olarak geçiş yapabilecek. Kullanıcılar ise bu ekran üzerinden hava durumu tahmini, hatırlatıcılar, fotoğraflar veya Alexa widget'larına ulaşabilecek.

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Güncel tüm televizyonlar gibi Omni QLED Serisi, Netflix, Prime Video, Disney+ ve Apple TV dahil olmak üzere dijital içerik platformlarına tam destek sunuyor. Ses tarafında iki adet entegre 12W hoparlörden güç alan televizyon serisi, ayrıca Bluetooth 5.0 üzerinden kablosuz olarak eşleştirme veya AV ve eARC bağlantı noktaları yardımıyla harici ses sistemlerinin bağlanmasına olanak tanıyacak.

Amazon, 65 inçlik Fire TV Omnni QLED modelin 800 dolar, 75 inçlik modelin ise 1.100 dolar fiyat etiketine sahip olacağını duyurdu. Her iki TV de şu anda Amazon üzerinden ön siparişe açılmış durumda.

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Amazon, Fire TV Omni QLED serisini tanıttı: İşte özellikleri