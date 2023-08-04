Amazon gaza bastı: Üretken yapay zeka yarışına dahil oluyor

Tam Boyutta Gör Üretken yapay zeka söz konusu olduğunda ChatGPT'nin liderliği sürerken Google, Microsoft ve Baidu yavaş yavaş açığı kapatıyor. Öyle ki dünyanın en büyük alışveriş platformu Amazon da bu alandaki yatırımlarına hız vermiş durumda. Bu bağlamda görevi Jeff Bezos’tan devralan Amazon CEO’su Andy Jassy, üretken yapay zeka özelinde önemli açıklamalarda bulundu.

Birden fazla üretken yapay zeka girişimi

Çoğu kişi bilmiyor ancak Amazon sadece bir alışveriş platformu değil. Firmanın birçok farklı alanda yatırımı bulunuyor. Bunlardan biri de çok sayıda şirkete büyük sunucu hizmetleri sunan Amazon Web Services (AWS) hizmeti. Bu noktada Amazon CEO'su Andy Jassy, son çeyrek kazanç açıklamaları kapsamında ''Amazon’un her bir işletmesi / bölümü şu anda birden fazla üretken yapay zeka girişimine sahip'' dedi.

Yeni duyurular yolda olabilir

Bu girişimlerin neler olduğu henüz bilinmiyor. Ancak 20 Eylül tarihli bir etkinlikte yeni cihazlar ve Alexa için yapay zeka tabanlı iyileştirmelerin duyurulacağı yönünde birçok sızıntı mevcut. Zira daha önce Amazon'un Alexa'yı güçlendirmek için geliştirilmiş bir LLM (büyük dil modeli) üzerinde çalıştığı söyleniyordu. Ayrıca bu yılın başlarında Amazon Search'ün "etkileşimli konuşma deneyimi" alanında yeni bir iş bölümü oluşturuldu. Ancak tüm bunları öğrenmek için bir süre daha beklememiz gerekiyor.

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Ayrıca yapay zeka atılımlarını duyuran tek şirket Amazon değil. Kısa süre önce Apple CEO'su Tim Cook , AI ve makine öğreniminin "inşa ettiğimiz her ürüne neredeyse entegre olduğunu" söyledi. Google'ın çatı şirketi Alphabet ise ''Google AI deneyimini bir sonraki büyük evrim olarak'' nitelendirdi. Dolayısıyla yapay zeka alanındaki yatırımlar hız kesmeden devam edecek diyebiliriz. Peki sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Amazon gaza bastı: Üretken yapay zeka yarışına dahil oluyor