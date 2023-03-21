Amazon hız kesmiyor: 9000 kişi daha işten çıkarılacak

Pandemi sonrasında başlayan ekonomik kriz nedeniyle geçtiğimiz yıl sonlarında 10 bin kişinin işine son vereceğini açıklayan Amazon, bu yılın başında ise rakamı 18 bine çıkarmıştı. Ağırlıklı olarak perakende ve işe alım bölümlerinde başlayan ilk dalga işten çıkarmaların ardından ikinci dalga başlıyor.

Amazon 9000 kişiyi daha işten çıkaracak

Amazon patronu Andy Jassy yaptığı açıklamada 9000 kişinin daha işten çıkarılacağını belirtti. Bu kez Twitch, pazarlama ve Amazon Web Services gibi bulut bilişim bölümlerinde işten çıkarmalar yaşanacak.

Amazon, 18 bin çalışanını işten çıkaracak 2 ay önce eklendi

Amazon gelecek ayın ortalarına kadar işten çıkarmayı planlayacak ve ilgili çalışanlarına bu tarihten itibaren tebliğ yapılacak. İşten çıkarılanların tazminatı verilecek, geçiş dönemi sağlık sigortası sağlanacak ve iş bulmalarına yardımcı olunacak.

Andy Jessy henüz işten çıkarma sürecinin bitmediğini belirtti. Pandemi döneminde aşırı büyüyerek 1.5 milyon çalışana ulaşan Amazon şimdi bu yükten kurtulmanın hesabını yapıyor. Bu bakımdan işten çıkarmalar 2023 yılı boyunca devam edebilir.

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