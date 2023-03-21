Amazon hız kesmiyor: 9000 kişi daha işten çıkarılacak

Amazon 9000 kişiyi daha işten çıkaracak
Amazon patronu Andy Jassy yaptığı açıklamada 9000 kişinin daha işten çıkarılacağını belirtti. Bu kez Twitch, pazarlama ve Amazon Web Services gibi bulut bilişim bölümlerinde işten çıkarmalar yaşanacak.
Amazon gelecek ayın ortalarına kadar işten çıkarmayı planlayacak ve ilgili çalışanlarına bu tarihten itibaren tebliğ yapılacak. İşten çıkarılanların tazminatı verilecek, geçiş dönemi sağlık sigortası sağlanacak ve iş bulmalarına yardımcı olunacak.
Andy Jessy henüz işten çıkarma sürecinin bitmediğini belirtti. Pandemi döneminde aşırı büyüyerek 1.5 milyon çalışana ulaşan Amazon şimdi bu yükten kurtulmanın hesabını yapıyor. Bu bakımdan işten çıkarmalar 2023 yılı boyunca devam edebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)