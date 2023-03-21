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    Anlık Bildirim

    Amazon hız kesmiyor: 9000 kişi daha işten çıkarılacak

    Amazon hız kesmeden işten çıkarmalara devam ediyor. Yılın başlarında 18 bin kişiyi işten çıkaran firma, ikinci dalgada 9 bin kişinin daha işine son verecek.     
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    Amazon
    Pandemi sonrasında başlayan ekonomik kriz nedeniyle geçtiğimiz yıl sonlarında 10 bin kişinin işine son vereceğini açıklayan Amazon, bu yılın başında ise rakamı 18 bine çıkarmıştı. Ağırlıklı olarak perakende ve işe alım bölümlerinde başlayan ilk dalga işten çıkarmaların ardından ikinci dalga başlıyor.

    Amazon 9000 kişiyi daha işten çıkaracak

    Amazon patronu Andy Jassy yaptığı açıklamada 9000 kişinin daha işten çıkarılacağını belirtti. Bu kez Twitch, pazarlama ve Amazon Web Services gibi bulut bilişim bölümlerinde işten çıkarmalar yaşanacak.

    Amazon gelecek ayın ortalarına kadar işten çıkarmayı planlayacak ve ilgili çalışanlarına bu tarihten itibaren tebliğ yapılacak. İşten çıkarılanların tazminatı verilecek, geçiş dönemi sağlık sigortası sağlanacak ve iş bulmalarına yardımcı olunacak.

    Andy Jessy henüz işten çıkarma sürecinin bitmediğini belirtti. Pandemi döneminde aşırı büyüyerek 1.5 milyon çalışana ulaşan Amazon şimdi bu yükten kurtulmanın hesabını yapıyor. Bu bakımdan işten çıkarmalar 2023 yılı boyunca devam edebilir.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 21 saat önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 2 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 3 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 5 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 5 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 6 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

    Profil resmi
    alfa-x 6 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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