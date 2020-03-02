Amazon, Koronavirüs'ü iyileştirdiğini iddia eden 1 milyon ürünü satıştan kaldırdı

Tam Boyutta Gör

Tüm dünya Koronavirüs salgını nedeniyle panik halindeyken, bu durumu fırsata çeviren bir kesim de var olmaya başladı. E-ticaret devi Amazon, Koronavirüs'ü iyileştirdiğini veya koruma sağladığını iddia eden 1 milyondan fazla ürünü satıştan kaldırdığını duyurdu.

Ayrıca Bkz. "Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs ile ilgili bilgilendirme yapmak için TikTok hesabı açtı"

Krizi fırsata çevirmek istiyorlar

Bundan birkaç gün önce Facebook da benzer bir uygulama yaparak, Koronavirüs'ü tedavi ettiğini iddia eden ürünlerin reklamını yasaklamıştı. Amazon da aynı yoldan giderek, kötü niyetli satıcıların, kullanıcıları kandırmasının önüne geçmek istiyor. Kaldırılan 1 milyon ürünün yanı sıra, satıcılara bu durumdan faydalanmamaları ve krizi fırsata çevirmemeleri konusunda da uyarılar yaptığı ifade ediliyor.

Tam Boyutta Gör

Koronavirüs küresel çapta 3.048 ölüme neden olmuş durumda. Hal böyle olunca da bu virüse yakalanmak istemeyen veya yakalandığını düşünen kişilerin tedavi arayışları, bu tarz dolandırılma veya aldatılma hikayeleri ile son bulabiliyor. Ayrıca son dönemde, yüz maskelerinin de fahiş fiyatlarla satışa sunulduğu düşünülürse, bu krizin belli bir kesimi zengin edeceği acı bir gerçek olacak.

https://mspoweruser.com/amazon-1-m-products-claiming-to-cure-coronavirus/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.