Amazon Luna servisi Nvidia T4 grafiklerine güveniyor

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Amazon’un ABD sınırları içerisinde kapalı beta sürecine başlayan çevrim içi oyun servisi Luna çok gelişmiş bulut sunuculardan ziyade biraz daha maliyete odaklanmış gibi görünüyor. Bu da bazı oyunlarda 4K çözünürlüğü zorlaştırabilir.

Amazon Luna neler sunuyor?

Amazon Luna servisi rakiplerinin aksine kanal odaklı bir abonelik stratejisi yürütüyor. Yani tek bir abonelikle tüm oyunlara ulaşmak yerine her geliştiricinin kendi oyun kanalına abone olmak gerekiyor. Bu da duruma göre daha uygun fiyatlarla istenen kanala abone olma imkanını doğuracak.

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Amazon Luna için firma Nvidia T4 hızlandırıcısı ve Intel Core X işlemcisine yer vermiş. Windows tabanlı sanal sunucular oyun akışlarını üstleniyor. Windows tabanlı olduğu için platforma oyunları aktarmak kolaylaşacak. Bu sayede başlangıçta daha fazla sayıda oyun abonelere sunulacak.

Bununla birlikte Nvidia T4 hızlandırıcısı biraz düşük bir profilde kalıyor. Turing tabanlı hızlandırıcıda 2560 CUDA çekirdeği ve 320 Tensor çekirdeği yer alıyor. 16GB GDDR6 bellek 320GB/s bant genişliğinde çalışıyor. Performans çift hassasiyette 8.1 TFLOPS olarak gerçekleşirken yine çift hassasiyet yapay zeka işlemlerinde de 130 TOPS değerine ulaşabiliyor. Işın izleme teknolojisi de unutulmamış.

Amazon Luna oyunları bu bakımdan Full HD çözünürlükte en iyi performansı verirken 4K çözünürlüğe çıkıldığında zorlayabilir. Bununla birlikte kanal tarzındaki abonelik çeşitliliği bu dezavantajları telafi edebilir.

https://wccftech.com/amazon-luna-nvidia-t4-gpu-8-teraflop-launch-game-lineup/

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