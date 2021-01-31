PS5 Japonya'da tekrar satışa çıktı; Covid-19'a rağmen marketin içinde izdiham yaşandı

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Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 yaklaşık iki ay önce çıkışını gerçekleştirdi ancak hala hiçbir ülkede bulunamıyor. Ülkemiz de dahil olmak üzere birçok ülkede dönem dönem limitli sayılarla siparişe açılıyor ancak tükenmesi yalnızca saniyeler sürüyor.

Ayrıca Bkz. "PlayStation 5'in stok sıkıntısı yıl ortasına kadar devam edecek"

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PlayStation 5'in stok sıkıntısı yıl ortasına kadar devam edecek

Geçtiğimiz günlerde de Japonya'nın Tokyo kentinde Akihabara isimli bir alışveriş bölgesinde limitli stokla fiziksel olarak satışa çıktı. Yodobashi Camera isimli elektronik mağazasında satılan PlayStation 5, büyük bir izdihama yol açtı.

Aşağıdaki videolarda da izleyebileceğiniz gibi mağaza içerisinde ciddi bir kalabalık bulunuyor. Salgına rağmen böyle bir kalabalığın olması da gerçekten hayret verici. Sony, konsolun çıktığı gün fiziksel olarak bir süreliğine satılmayacağını açıklamıştı. Sony'nin neden böyle bir karar aldığı da bu videolardan net bir şekilde belli oluyor.

Açıklamaya göre videodaki insanlar çekiliş bileti alarak yalnızca PlayStation 5'i almaya hak kazanıyorlar. Yani erken gelen alır gibi düşünce izlenmemiş. Gelen herkese bir numara verilmiş ve çekiliş sonucunda numarası çıkan kişilere satın alma hakkı verilmiş. Bu izdihamın sonunda da satış iptal edilmiş.

PlayStation 5'in stoklarının bu yılın ortasına kadar limitli olacağı biliniyor. Bu süreçte bunun gibi birçok video daha izleyebiliriz.

https://kotaku.com/complete-chaos-in-tokyo-retailer-over-ps5-sales-1846164340

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