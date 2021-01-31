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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS5 Japonya'da tekrar satışa çıktı; Covid-19'a rağmen marketin içinde izdiham yaşandı

    PlayStation 5 tüm dünyada stok sıkıntısı yaşamaya devam ediyor. Ancak özellikle bazı ülkelerde talep çok daha fazla olduğu için haberimizde de görebileceğiniz gibi büyük izdihamlar yaşanıyor.
    2 sa.
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    Oyun Konsolları
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2

    PS5 Japonya'da tekrar satışa çıktı; Covid-19'a rağmen marketin içinde izdiham yaşandı
    Tam Boyutta Gör

    Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 yaklaşık iki ay önce çıkışını gerçekleştirdi ancak hala hiçbir ülkede bulunamıyor. Ülkemiz de dahil olmak üzere birçok ülkede dönem dönem limitli sayılarla siparişe açılıyor ancak tükenmesi yalnızca saniyeler sürüyor.

    Ayrıca Bkz. "PlayStation 5'in stok sıkıntısı yıl ortasına kadar devam edecek"

    İlginizi Çekebilir Avatar PlayStation 5'in stok sıkıntısı yıl ortasına kadar devam edecek

    Geçtiğimiz günlerde de Japonya'nın Tokyo kentinde Akihabara isimli bir alışveriş bölgesinde limitli stokla fiziksel olarak satışa çıktı. Yodobashi Camera isimli elektronik mağazasında satılan PlayStation 5, büyük bir izdihama yol açtı. 

    Aşağıdaki videolarda da izleyebileceğiniz gibi mağaza içerisinde ciddi bir kalabalık bulunuyor. Salgına rağmen böyle bir kalabalığın olması da gerçekten hayret verici. Sony, konsolun çıktığı gün fiziksel olarak bir süreliğine satılmayacağını açıklamıştı. Sony'nin neden böyle bir karar aldığı da bu videolardan net bir şekilde belli oluyor.

    Açıklamaya göre videodaki insanlar çekiliş bileti alarak yalnızca PlayStation 5'i almaya hak kazanıyorlar. Yani erken gelen alır gibi düşünce izlenmemiş. Gelen herkese bir numara verilmiş ve çekiliş sonucunda numarası çıkan kişilere satın alma hakkı verilmiş. Bu izdihamın sonunda da satış iptal edilmiş.

    PlayStation 5'in stoklarının bu yılın ortasına kadar limitli olacağı biliniyor. Bu süreçte bunun gibi birçok video daha izleyebiliriz.



    https://kotaku.com/complete-chaos-in-tokyo-retailer-over-ps5-sales-1846164340 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    WarSaw

    ayaklarıda ne güzel duruyor yanda öyle acaip zeka fışkıyor alta 2 tane açılabilir ayaklık yapmak inanılmaz zor bir geliştirme olurdu hakkaten

    13 saat önce
    ilkerinanç

    Tabi ki Japon. Da bu haber baya bi eski değil mi?

    23 saat önce
    Bu Editörden
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    vamp (b .) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ortada oyun yok ne bu acele onu da anlamış değilim
    Yanıtla +17
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    yc#1 (Yavuz Can) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    Yanıtla +12
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    labtek38 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sanki oyun var oynayacak.
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    drjacob (... ) 9 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bize gelmeyecek herhalde
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    G gurkanbesyo (gurkan bahadur) 22 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yillarca adamlar cok medeni sira bekliyorlar metroda falan diye kendimizi ezikledik gercekten cok yazik😁
    Yanıtla +1
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    TheJudgé 31 dk. ( Mesaj Silindi )
    japonlar bile kendi ürettikleri ürüne ulaşmada sıkıntı yaşıyolar , demekki baya bi stok sıkıntısı var ps5 de
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    japonun derdi !
    seni mi gerdi !!!
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    Pizza Steve 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Japonları akıllı bilirdik
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    Fearless_tr (Cengiz ................) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Naniiiii
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    Nevfel (T. I. ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Japonlarda böyleyse daha da insanlıktan birşey beklemeyin.



    Kıyamet için uzatmaları oynuyor insanoğlu.
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    arslan0058 (- -) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    bazı insanlarda harbi hiç kafa yok, 8 sene daha satılacak o cihaz bu acele niye ki ps5 e özel dişe dokunacak oyun bile yok suanlık.
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    furandor (Ömer Bin hattab) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    CD PRojekt'e dava acana kadar bence Sony'e dava açın hani konsol çıkacaktı diye.
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    Rachsuchtig 27 dk. ( Mesaj Silindi ) furandor
    Çıktı ya zaten. Stok sıkıntısı ayrı bir mevzu.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Normal değil la bu Caponlar.
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    ps5, playstation 5 ve
    3 etiket daha satış izdiham Ev Elektroniği
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