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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bu ay Prime Video’ya 2 orijinal içerik ekleniyor

    Amazon'un dizi ve film platformu Prime Video'nun Türkiye kütüphanesine Nisan ayında eklenecek içerikler açıklandı.
    03 Nisan 2021, 15:11 (Güncellendi, 1 hf.)
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    Sinema ve Dizi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    3

    Bu ay Prime Video’ya 2 orijinal içerik ekleniyor
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    Amazon Prime abonelerine ücretsiz olarak sunulan Prime Video platformuna Nisan ayında eklenecek orijinal yapımlar açıklandı. Bu ay Prime yapımı 1 adet dizi ve 1 adet film geliyor.

    Prime Video'yu kullanabilmek için Amazon.com.tr'nin Prime servisine abone olmanız yeterli. İlk ay ücretsiz olarak sunulan servisin devamındaki abonelik ücreti ayda 7,99 TL. Oldukça uygun fiyata sahip bu servise abone olduğunuzda Prime Video'nun yanı sıra Prime Gaming'den faydalanabiliyor, Amazon.com.tr'de normal ve hızlı kargo ücretsiz olarak sunuluyor ayrıca Prime abonelerine özel indirimlerden yararlanabiliyorsunuz.

    Prime'a abone olmak için: https://www.amazon.com.tr/prime

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    Prime Video'ya Nisan'da eklenecek içerikler

    Them 1. Sezon – 9 Nisan

    Little Marvin tarafından kaleme alınan yeni gerilim dizisi ‘Them’, 9 Nisan Cuma günü Amazon Prime Video Türkiye’de yayına giriyor. Başrollerinde Deborah Ayorinde, Ashley Thomas ve Alison Pill gibi isimlerin yer aldığı 10 bölümlük Amazon Originals dizisi ‘Them’, ABD’de Büyük Göç’ün yaşandığı 1950’li yıllarda, Kuzey Carolina’dan beyazların ağırlıklı olarak yaşadığı Los Angeles’daki bir mahalleye yerleşen siyahi bir ailenin hikayesini anlatıyor. Ailenin yıllarca hayalini kurduktan sonra taşındığı yeni ideal evleri, bir anda doğaüstü güçlerin ve komşuları tarafından oynanan oyunların merkezi haline geliyor.

    Tom Clancy’s Without Remorse (Film) – 30 Nisan

    Tom Clancy’nin 1993 tarihli romanından uyarlanan, başrolünü ve yapımcılığını Michael B. Jordan’ın üstlendiği ‘Tom Clancy’s Without Remorse’ filmi, 30 Nisan’dan itibaren Amazon Prime Video Türkiye’den izlenebilecek. Film, hikâyenin ve Tom Clancy’s Jack Ryan evreninin en önemli karakterlerden olan John Clark’ın etkileyici hikayesini anlatıyor. Katıldığı gizli bir operasyonun ardından, Rus askerlerinden oluşan bir birlik tarafından ailesi intikam için katledilen kıdemli şef John Clark, ne pahasına olursa olsun suikastçıların peşine düşüyor. Bir donanma komandosu ve gizli CIA ajanıyla güçlerini birleştiren Clark, takibi sırasında farkında olmadan ABD ile Rusya arasında savaş çıkarmayı amaçlayan büyük bir komployu da ortaya çıkarıyor. Kişisel onuru ve ülkesine olan sadakati arasında kalan Clark, keşfettiği bu komployu durdurmak ve arkasındaki güçlü kişileri ortaya çıkarmak için tüm düşmanlarıyla pişmanlık duymadan savaşmak zorunda.

    Mart ayında eklenenler:

    Coming 2 America - Film

    Başrollerini Eddie Murphy, Shari Headley ve James Earl Jones’un paylaştığı “Coming 2 America”, 5 Mart tarihinde Amazon Prime Video Türkiye’de yayına giriyor. 1988 yapımı komedi filmi “Coming to America”nın devam filmi niteliğindeki yapım, ilk filmdeki kurguyu takip ederek yeni taç giyen Kral Akeem (Eddie Murphy) ve güvenilir sırdaşı Semmi’nin (Arsenio Hall) büyük Afrika uluslarından başlayan ve dünyanın birçok noktasından geçerek her şeyin başladığı yere, Queens, New York’a gerçekleştirdikleri yepyeni bir macerayı konu alıyor. Uzun zamandır merakla beklenen yapımda ilk filmde yer alan Kral Jaffe Joffer (James Earl Jones), Kraliçe Lisa (Shari Headley), Cleo McDowell (John Amos), Maurice (Louie Anderson) ve rengarenk berber ekibi de orijinal oyuncu kadrosuyla izleyicilerle yeniden buluşuyor.

    Invincible - Birinci Sezon

    The Walking Dead’in yaratıcılarından Robert Kirkman imzalı, bir saatlik bölümlerden oluşan yetişkin animasyon dizisi “Invincible”, ilk sezonuyla 26 Mart’ta Amazon Prime Video TR’de izleyicilerle buluşuyor. Robert Kirkman, Cory Walker ve Ryan Ottley'nin aynı adı taşıyan çizgi romanından uyarlanan “Invincible”, yaşıtlarından tek farkı babasının gezegenin en güçlü süper kahramanı Omni-Man olması olan 17 yaşındaki Mark Grayson (Steven Yeun) ve onun maceralarını konu ediniyor. Mark, bir yandan kendi güçleri gelişirken bir yandan da babasının mirasının göründüğü kadar “kahramanca” olmadığını keşfediyor ve karakter için macera bu noktada başlıyor. 30 Nisan Cuma’ya kadar her Cuma yeni bölüm yayınlanacak.

    • American Gods – 3. sezon
    • World War Z – Film
    • Making Their Mark – 1. sezon
    • La Templanza – 1. sezon
    • Goat - Film


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    Bloodin 1 gün önce

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    esmerbuyucu (E. B.) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yersiz eleştirilmiş, parasına göre yeterli içerik sunduğunu düşünüyorum.
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    genelkurmay89 (Gökhan Ateş) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Netflix'den fırsat kalırsa arada bazen bakıyorum.
    Aslında izlemek istediğim bir kaç dizi var American Gods gibi.

    Ama verilen ücrete göre çok çok iyi platform amazon.
    Gaming var ,ekspress ve ücretsiz teslimat , uygun fiyatlı ürün ,üzerine prime video.
    İnsan daha ne olsun diyor.

    Özellikle şu bahar indirimlerinden neler neler aldık bedava fiyatına.
    Nevresimler,biblolar,çantalar,duş jelleri,makyaj malzemeleri.

    Tek başına prime video olarak düşünürsek evet kısır kalıyor çok az içerik var onlarında elle tutulan kısmı çok çok küçük.
    Aynı şey prime gaming içinde mevcut.
    Ama işin alışveriş kısmı çok daha cazip geliyor.
    Verdiğimiz parada atla deve değil 8 tl (cips parası)
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    CocoR3ch (Koray ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çok fazla içerik yok ama izlenecek bir kaç eski dizi var. Ben son olarak The Americans dizisini izliyorum. Tavsiye ederim. Bu arada uzun bir süre sonra ilk kez Amazon Prime Bu Ay listesini de görmüş oldum beklediğim gibi fazla bir şey yok. Netflix ile kıyaslanacak bir platform değil açıkçası. Amazon’un rekabet etmesi gereken çok rakibi var. HBO Max, Disney +, Apple TV, Netflix vs
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    eko44 (Gen Cho) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Her kanalda amazona üstün övgüler var. Adam dünyanın en zengini belki ama filmler ve diziler için bir düblaj yaptırmıyor. Yapılmış en yeni dublaja bakın (american gods) arkadaki sesden insanları duyamıyorusunki. Zamanla düzelirmiş heee düzelir bekleyin.
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    Ryukk6193 (Volkan Demirözü) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Zaman Çarkı gelsin ortalığı sallayacak inşallah sadece bu seri için üyelik aldım merakla bekliyorum.
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    esmerbuyucu (E. B.) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yersiz eleştirilmiş, parasına göre yeterli içerik sunduğunu düşünüyorum.
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    YOURMOVE 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tamamen balon bir platform.
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    Shovel Knight 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    amerikada nasıl bilmiyorum ama turkiyede hiç içerik yok ne belgesel var ne film var sadece son cikan 2-3 guzel diziyle eski 10 yil süren diziler var
    2 Yanıt Yanıtla
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    formgonder2055 (regaip duman) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Shovel Knight
    Amerikada da içerik yok. Zaten google ve app store indirmelerine bakarsanız eğer amazon 100 milyon indirilmişken netflix 1 milyarı geçmiş, amazon eşantiyon niyetine kullanıcılara veriliyor yani bedava sayılır, bedava yerde de içerik olmasını beklemek saçma. Netflix bile bizde 55 tl iken Amerikada 155 tl, çünkü içerik yüklemesi demek telif demek bu da aylık ücretin kimsenin odeyemecegi bir tutar demek, bizde aylik 155tl olsa bir kişi abone olmaz.
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    Artizt (Mert ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Shovel Knight
    Genel olarak içerik anlaminda çok kısır ne yazik ki. Amazon prime uyesi olduğu için bir dizi varsa izlenir yoksa kendine çeken bir içeriği yok.
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