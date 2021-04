Bu ay Prime Video’ya 2 orijinal içerik ekleniyor

Tam Boyutta Gör

Amazon Prime abonelerine ücretsiz olarak sunulan Prime Video platformuna Nisan ayında eklenecek orijinal yapımlar açıklandı. Bu ay Prime yapımı 1 adet dizi ve 1 adet film geliyor.

Prime Video'ya Nisan'da eklenecek içerikler

Them 1. Sezon – 9 Nisan

Little Marvin tarafından kaleme alınan yeni gerilim dizisi ‘Them’, 9 Nisan Cuma günü Amazon Prime Video Türkiye’de yayına giriyor. Başrollerinde Deborah Ayorinde, Ashley Thomas ve Alison Pill gibi isimlerin yer aldığı 10 bölümlük Amazon Originals dizisi ‘Them’, ABD’de Büyük Göç’ün yaşandığı 1950’li yıllarda, Kuzey Carolina’dan beyazların ağırlıklı olarak yaşadığı Los Angeles’daki bir mahalleye yerleşen siyahi bir ailenin hikayesini anlatıyor. Ailenin yıllarca hayalini kurduktan sonra taşındığı yeni ideal evleri, bir anda doğaüstü güçlerin ve komşuları tarafından oynanan oyunların merkezi haline geliyor.

Tom Clancy’s Without Remorse (Film) – 30 Nisan

Tom Clancy’nin 1993 tarihli romanından uyarlanan, başrolünü ve yapımcılığını Michael B. Jordan’ın üstlendiği ‘Tom Clancy’s Without Remorse’ filmi, 30 Nisan’dan itibaren Amazon Prime Video Türkiye’den izlenebilecek. Film, hikâyenin ve Tom Clancy’s Jack Ryan evreninin en önemli karakterlerden olan John Clark’ın etkileyici hikayesini anlatıyor. Katıldığı gizli bir operasyonun ardından, Rus askerlerinden oluşan bir birlik tarafından ailesi intikam için katledilen kıdemli şef John Clark, ne pahasına olursa olsun suikastçıların peşine düşüyor. Bir donanma komandosu ve gizli CIA ajanıyla güçlerini birleştiren Clark, takibi sırasında farkında olmadan ABD ile Rusya arasında savaş çıkarmayı amaçlayan büyük bir komployu da ortaya çıkarıyor. Kişisel onuru ve ülkesine olan sadakati arasında kalan Clark, keşfettiği bu komployu durdurmak ve arkasındaki güçlü kişileri ortaya çıkarmak için tüm düşmanlarıyla pişmanlık duymadan savaşmak zorunda.

Mart ayında eklenenler:

Coming 2 America - Film

Başrollerini Eddie Murphy, Shari Headley ve James Earl Jones’un paylaştığı “Coming 2 America”, 5 Mart tarihinde Amazon Prime Video Türkiye’de yayına giriyor. 1988 yapımı komedi filmi “Coming to America”nın devam filmi niteliğindeki yapım, ilk filmdeki kurguyu takip ederek yeni taç giyen Kral Akeem (Eddie Murphy) ve güvenilir sırdaşı Semmi’nin (Arsenio Hall) büyük Afrika uluslarından başlayan ve dünyanın birçok noktasından geçerek her şeyin başladığı yere, Queens, New York’a gerçekleştirdikleri yepyeni bir macerayı konu alıyor. Uzun zamandır merakla beklenen yapımda ilk filmde yer alan Kral Jaffe Joffer (James Earl Jones), Kraliçe Lisa (Shari Headley), Cleo McDowell (John Amos), Maurice (Louie Anderson) ve rengarenk berber ekibi de orijinal oyuncu kadrosuyla izleyicilerle yeniden buluşuyor.

Invincible - Birinci Sezon

The Walking Dead’in yaratıcılarından Robert Kirkman imzalı, bir saatlik bölümlerden oluşan yetişkin animasyon dizisi “Invincible”, ilk sezonuyla 26 Mart’ta Amazon Prime Video TR’de izleyicilerle buluşuyor. Robert Kirkman, Cory Walker ve Ryan Ottley'nin aynı adı taşıyan çizgi romanından uyarlanan “Invincible”, yaşıtlarından tek farkı babasının gezegenin en güçlü süper kahramanı Omni-Man olması olan 17 yaşındaki Mark Grayson (Steven Yeun) ve onun maceralarını konu ediniyor. Mark, bir yandan kendi güçleri gelişirken bir yandan da babasının mirasının göründüğü kadar “kahramanca” olmadığını keşfediyor ve karakter için macera bu noktada başlıyor. 30 Nisan Cuma’ya kadar her Cuma yeni bölüm yayınlanacak.

American Gods – 3. sezon

World War Z – Film

Making Their Mark – 1. sezon

La Templanza – 1. sezon

Goat - Film

