Amazon Prime Alışveriş Festivali'nde Gaming ürünleri indirime girdi: İşte öne çıkanlar

Bildiğiniz gibi Amazon her yıl düzenlediği Prime Day festivalini bu yıl ülkemiz için özel olarak Amazon Prime Alışveriş Festivali adı altında düzenleme kararı aldı ve 1 hafta gibi bir süre boyunca Prime aboneleri bu indirimlerden yararlanabilecek. Geçtiğimiz dakikalarda da Gaming ürünleri için indirim başladı.
Gaming ürünlere baktığımızda birçok markanın çeşitli ürünlerinin indirime girdiğini görebiliyoruz. Amazon Prime Alışveriş Festivali, 25 Temmuz'a kadar devam edecek. Bu süre boyunca indirimlerden yalnızca Prime aboneleri yararlanabilecek. Festivale ve indirimlere dair detaylı bilgileri de burada bulabilirsiniz. Gaming ürünler arasında dikat çekenleri aşağıda bulabilirsiniz.
Öne Çıkan Gaming Ürünler
- HyperX SoloCast HMIS1X-XX-BK/G Oyuncu Mikrofonu
- HyperX Cloud Core Wireless (DTS) Oyuncu Kulaklığı
- ASUS TUF Gaming VG249Q 23,8" inç Oyuncu Monitörü
- SteelSeries Rival 3 Gaming Mouse
- Steelseries Apex 3 TKL Türkçe Gaming Klavye
- HP Dizüstü Bilgisayar, 14 inç FHD IPS , Intel Core i5-1155G7, 8 GB Ram, Intel Iris X, 512 GB SSD, FreeDOS, Siyah, 68N17EA
- Victus by HP Dizüstü Bilgisayar, 16,1'' FHD IPS 144 Hz, Intel Core i7-12700H, 16 GB Ram, NVIDIA GeForce RTX 3060, 512 GB SSD, FreeDOS, Performans mavisi, 6G0D3EA
- Razer Kiyo Pro Akışlı Profesyonel Kamera
- Razer Mouse Dock Chroma
- Razer PBT Klavye Seti
Marka özelinde ürün arıyorsanız ise aşağıdaki linklerden markaların kendi sayfalarına giderek o markaya ait tüm ürünleri görebilirsiniz.
- HyperX Oyuncu Aksesuarları
- ASUS Monitörler
- SteelSeries Oyuncu Aksesuarları
- HP Bilgisayarlar
- Razer oyuncu ürünleri
Amazon Prime Alışveriş Festivali'ndeki tüm indirimleri ise burada bulabilirsiniz.
En özel fırsatları kaçırmamak için DH Forum'da yer alan konumuzu ziyaret edebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş