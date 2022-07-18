Amazon Prime Alışveriş Festivali'nde Gaming ürünleri indirime girdi: İşte öne çıkanlar

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Bildiğiniz gibi Amazon her yıl düzenlediği Prime Day festivalini bu yıl ülkemiz için özel olarak Amazon Prime Alışveriş Festivali adı altında düzenleme kararı aldı ve 1 hafta gibi bir süre boyunca Prime aboneleri bu indirimlerden yararlanabilecek. Geçtiğimiz dakikalarda da Gaming ürünleri için indirim başladı.

Amazon Prime Day Alışveriş Festivali 2022 başladı mı? 2 sa. önce eklendi

Gaming ürünlere baktığımızda birçok markanın çeşitli ürünlerinin indirime girdiğini görebiliyoruz. Amazon Prime Alışveriş Festivali, 25 Temmuz'a kadar devam edecek. Bu süre boyunca indirimlerden yalnızca Prime aboneleri yararlanabilecek. Festivale ve indirimlere dair detaylı bilgileri de burada bulabilirsiniz. Gaming ürünler arasında dikat çekenleri aşağıda bulabilirsiniz.

Öne Çıkan Gaming Ürünler

Marka özelinde ürün arıyorsanız ise aşağıdaki linklerden markaların kendi sayfalarına giderek o markaya ait tüm ürünleri görebilirsiniz.

Amazon Prime Alışveriş Festivali'ndeki tüm indirimleri ise burada bulabilirsiniz.

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Amazon Prime Alışveriş Festivali'nde Gaming ürünler indirimde