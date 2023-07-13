Amazon Prime Day'de üç saatliğine geçerli flaş indirimler başladı

Prime Day indirimleri 17 Temmuz saat 23.59’a kadar devam edecek. Flaş Fırsatlar ise kısa süreliğine geçerli olacak. Bu içeriğimizdeki Flaş Fırsatlar bugün saat 23.00’te sona erecek. Avantajlı fiyatlardan yararlanmak için acele etmenizde fayda var.
Bugün saat 23.00'e kadar geçerli Flaş Fırsatlar
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- Elidor Superblend Saç Bakım Şampuanı (500 ml)
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