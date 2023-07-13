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    Amazon Prime Day'de üç saatliğine geçerli flaş indirimler başladı

    Amazon Prime Day kampanyası kapsamında bugün saat 23.00'e kadar geçerli Flaş Fırsatlar başladı. AirPods, oyuncu koltuğu ve şarjlı diş fırçasındaki fiyatlar dikkat çekiyor.
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    Amazon Prime Day'de üç saatliğine geçerli flaş indirimler başladı Tam Boyutta Gör
    Amazon Prime Day indirimleri devam ediyor. Günün son flaş fırsatlarında kişisel bakım ve giyim ürünleri dikkat çekiyor. Ayrıca saat 16.00’da başlayan AirPods 3. Nesil ve HP Omen Oyuncu koltuğundaki indirimli fiyatlar sürüyor.

    Prime Day indirimleri 17 Temmuz saat 23.59’a kadar devam edecek. Flaş Fırsatlar ise kısa süreliğine geçerli olacak. Bu içeriğimizdeki Flaş Fırsatlar bugün saat 23.00’te sona erecek. Avantajlı fiyatlardan yararlanmak için acele etmenizde fayda var.

    Bugün saat 23.00'e kadar geçerli Flaş Fırsatlar

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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    10 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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