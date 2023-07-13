Tam Boyutta Gör Amazon Prime Day indirimleri devam ediyor. Günün son flaş fırsatlarında kişisel bakım ve giyim ürünleri dikkat çekiyor. Ayrıca saat 16.00’da başlayan AirPods 3. Nesil ve HP Omen Oyuncu koltuğundaki indirimli fiyatlar sürüyor.

Prime Day indirimleri 17 Temmuz saat 23.59’a kadar devam edecek. Flaş Fırsatlar ise kısa süreliğine geçerli olacak. Bu içeriğimizdeki Flaş Fırsatlar bugün saat 23.00’te sona erecek. Avantajlı fiyatlardan yararlanmak için acele etmenizde fayda var.

Amazon Prime Day'de dikkat çeken indirimli kategoriler 1 gün önce eklendi

Bugün saat 23.00'e kadar geçerli Flaş Fırsatlar

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Amazon Prime Day'de üç saatliğine geçerli flaş indirimler başladı