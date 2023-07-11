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    Amazon Prime Day indirimleri başladı! İşte öne çıkan indirimler

    Amazon'un Prime üyelerine özel en büyük indirim dönemi Prime Day kampanyası başladı. 17 Temmuz'a kadar çok sayıda üründe önemli oranlarda indirimler yapılacak.  
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    Amazon Prime Day indirimleri başladı! İşte öne çıkan indirimler Tam Boyutta Gör
    Amazon’un merakla beklenen Prime Day indirimleri başladı. Prime Day indirimleri 17 Temmuz saat 23.59’a kadar devam edecek.

    Prime Day indirimlerinden sadece Prime aboneleri yararlanabiliyor. Prime’ı 30 gün ücretsiz deneyebilir ve memnun kalırsanız ayda 39 TL’ye aboneliğinizi devam ettirebilirsiniz.

    Prime üyeleri için yılın en büyük indirim dönemi olan Prime Day indirimlerinde elektronikten giyime, teknolojiden kişisel bakıma, kitaptan gıdaya her kategoride indirimler göze çarpıyor.

    Prime Day indirimlerine ulaşmak için tıklayın

    DH'ye özel indirimler

    Amazon Prime Day indirimleri başladı! İşte öne çıkan indirimler Tam Boyutta Gör
    DonanımHaber üyeleri, hangi ürünlerde ve hangi kategorilerde indirim istediğini belirtmişti. Amazon Türkiye ile iletişime geçerek DH takipçilerinin indirim istediği ürünlerde DH'ye özel indirimler hazırladık. Aşağıdaki sayfadan DH'ye özel indirimlere ulaşabilirsiniz:

    DH'ye özel indirimlere ulaşmak için tıklayın

    Öne çıkan indirimler

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 4 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 5 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 6 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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