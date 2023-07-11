Tam Boyutta Gör Amazon’un merakla beklenen Prime Day indirimleri başladı. Prime Day indirimleri 17 Temmuz saat 23.59’a kadar devam edecek.

Prime Day indirimlerinden sadece Prime aboneleri yararlanabiliyor. Prime’ı 30 gün ücretsiz deneyebilir ve memnun kalırsanız ayda 39 TL’ye aboneliğinizi devam ettirebilirsiniz.

Amazon Prime Day indirimlerini takip edebileceğiniz forum konular 3 sa. önce eklendi

Prime üyeleri için yılın en büyük indirim dönemi olan Prime Day indirimlerinde elektronikten giyime, teknolojiden kişisel bakıma, kitaptan gıdaya her kategoride indirimler göze çarpıyor.

Prime Day indirimlerine ulaşmak için tıklayın

DH'ye özel indirimler

Tam Boyutta Gör DonanımHaber üyeleri, hangi ürünlerde ve hangi kategorilerde indirim istediğini belirtmişti. Amazon Türkiye ile iletişime geçerek DH takipçilerinin indirim istediği ürünlerde DH'ye özel indirimler hazırladık. Aşağıdaki sayfadan DH'ye özel indirimlere ulaşabilirsiniz:

DH'ye özel indirimlere ulaşmak için tıklayın

Öne çıkan indirimler

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Amazon Prime Day indirimleri başladı! İşte öne çıkan indirimler