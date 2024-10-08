Amazon Prime Gaming Ekim 2024 oyunları: Güncel liste

Amazon Prime Gaming Ekim 2024 oyunları
Kaçıranlar için geçtiğimiz ay Prime Gaming abonelerine sunulan oyunlar arasında Borderlands 2, GreedFall: Gold Edition, Lego The Lord of the Rings, Middle-earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition ve Borderlands: The Pre-Sequel dahil 28 farklı oyun yer alıyordu.
Ekim 2024 oyunlarına baktığımızda ise, şimdilik listenin bir bölümü paylaşıldı ve nispeten düşük bütçeli yapımlara odaklanıyor. Buna göre Ekim ayında kullanıcılara Tomb Raider: Legend, Spirit of the North, No Straight Roads, The Eternal Cylinder, SCARF ve Hive Jump 2: Survivors olmak üzere 6 farklı oyun sunulacak. Önümüzdeki günlerde ise listenin güncellenmesi bekleniyor.
Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Prime Gaming'e Ekim ayında eklenecek oyunlar
- Tomb Raider: Legend (GOG)
- Spirit of the North (Epic Games)
- No Straight Roads (Epic Games)
- The Eternal Cylinder (Epic Games)
- SCARF (Amazon App)
- Hive Jump 2: Survivors (GOG)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.