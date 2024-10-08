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    Amazon Prime Gaming Ekim 2024 oyunları: Güncel liste

    Amazon Prime Gaming abonelerine Ekim 2024'te sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu. Bu ay Prime Gaming kütüphanesine 6 farklı ücretsiz oyun ekleniyor. İşte Prime Gaming Ekim ayı hediyeleri...
    Amazon Prime Gaming Ekim 2024 oyunları: Güncel liste Tam Boyutta Gör
    Amazon'un Prime üyelerine aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Ekim ayı listesi açıklandı. Bu ay Prime Gaming kütüphanesine 6 farklı ücretsiz oyun ve bazı oyun içi hediyeler ekleniyor. İşte Prime Gaming Ekim ayı hediyeleri.

    Amazon Prime Gaming Ekim 2024 oyunları

    Kaçıranlar için geçtiğimiz ay Prime Gaming abonelerine sunulan oyunlar arasında Borderlands 2,  GreedFall: Gold Edition, Lego The Lord of the Rings, Middle-earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition ve Borderlands: The Pre-Sequel dahil 28 farklı oyun yer alıyordu.

    Ekim 2024 oyunlarına baktığımızda ise, şimdilik listenin bir bölümü paylaşıldı ve nispeten düşük bütçeli yapımlara odaklanıyor. Buna göre Ekim ayında kullanıcılara Tomb Raider: Legend, Spirit of the North, No Straight Roads, The Eternal Cylinder, SCARF ve Hive Jump 2: Survivors olmak üzere 6 farklı oyun sunulacak. Önümüzdeki günlerde ise listenin güncellenmesi bekleniyor.

    Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz. 

    Prime Gaming'e Ekim ayında eklenecek oyunlar 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 4 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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