Amazon Prime Gaming Ekim 2024 oyunları: Güncel liste

Tam Boyutta Gör Amazon'un Prime üyelerine aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Ekim ayı listesi açıklandı. Bu ay Prime Gaming kütüphanesine 6 farklı ücretsiz oyun ve bazı oyun içi hediyeler ekleniyor. İşte Prime Gaming Ekim ayı hediyeleri.

Amazon Prime Gaming Ekim 2024 oyunları

Kaçıranlar için geçtiğimiz ay Prime Gaming abonelerine sunulan oyunlar arasında Borderlands 2, GreedFall: Gold Edition, Lego The Lord of the Rings, Middle-earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition ve Borderlands: The Pre-Sequel dahil 28 farklı oyun yer alıyordu.

Ekim 2024 oyunlarına baktığımızda ise, şimdilik listenin bir bölümü paylaşıldı ve nispeten düşük bütçeli yapımlara odaklanıyor. Buna göre Ekim ayında kullanıcılara Tomb Raider: Legend, Spirit of the North, No Straight Roads, The Eternal Cylinder, SCARF ve Hive Jump 2: Survivors olmak üzere 6 farklı oyun sunulacak. Önümüzdeki günlerde ise listenin güncellenmesi bekleniyor.

Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Prime Gaming'e Ekim ayında eklenecek oyunlar

