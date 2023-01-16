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    Amazon Prime Gaming Ocak 2023 oyunları: 599 TL değerinde 7 oyun hediye

    Amazon Prime üyelerinin ücretsiz bir şekilde erişebildiği Prime Gaming kütüphanesine Ocak 2023'te 599 TL değerinde 6 oyun eklendi. İşte Prime Gaming Ocak ayı hediyeleri
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    Amazon Prime Gaming Ocak 2023 oyunları: 7 oyun hediye Tam Boyutta Gör
    Amazon, Prime aboneliği kapsamında aylık olarak verdiği ücretsiz oyunlar ile ses getirmeye devam ediyor. Bu ay Prime Gaming kütüphanesine 599 TL değerinde altı oyun ve FIFA 23 ve New World gibi yapımlar için bazı “oyun içi” hediyeler eklendi. İşte Prime Gaming Ocak ayı hediyeleri.

    Amazon Prime Gaming Ocak 2023 oyunları

    Hatırlayacak olursak 2022 Aralık ayında, kullanıcılara Quake, The Amazing American Circus, Rose Riddle 2: Werewolf Shadow, Banners of Ruin, Brothers: A Tale of Two Sons, Desert Child, Doors: Paradox ve Spinch gibi yapımlar sunulmuştu.Ocak ayında verilen oyunlar arasında ise The Evil Within 2, Breathedge, Lawn Mowing Simulator, Chicken Police — Paint it RED!, Faraway 2 Jungle Escape ve Beat Cop olmak üzere altı farklı yapım yer alıyor. Oyunların toplam değeri yaklaşık 599 TL.

    Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda sadece 7,90TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz. 

    Prime Gaming Ocak 2023 Ücretsiz Oyunlar

    1. The Evil Within 2
    2. Breathedge
    3. Lawn Mowing Simulator
    4. Chicken Police — Paint it RED!
    5. Faraway 2 Jungle Escape
    6. Beat Cop
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