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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amazon Prime Gaming'te (Twitch Prime) hangi oyunlar ücretsiz? Avantajları neler?

    Amazon Prime sadece 7,90 TL'lik bir fiyatla ülkemize geldi. Prime'ın dikkat çeken bir diğer avantajı da Prime Gaming (Twitch Prime) üyeliği. İşte Prime Gaming'in sunduğu avantajlar
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
    2,8b
    86
    6
    Oyunlar
    Abone ol
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Amazon Prime Gaming'te (Twitch Prime) hangi oyunlar ücretsiz? Avantajları neler?
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    Amazon Prime uzun bir bekleyişin ardından nihayet Türkiye'ye resmi girişini gerçekleştirdi. Sadece 7,90 TL gibi komik diyebileceğimiz bir ücrete gelen Prime aboneliği birçok avantajı içerisinde barındırıyor. Bunlardan birisi de Prime Gaming, ya da eski adıyla Twitch Prime

    Prime Gaming'in üç temel avantajı:

    • Her ay en az 5 ücretsiz PC oyunu: Prime Gaming üyeleri her ay en az 5 farklı oyuna ücretsiz sahip olabiliyor. Örneğin bu ayın oyunlarını buradan görebilirsiniz. Prime Gaming'te dağıtılan oyunlar genellikle eski veya bağımsız yapımlar, dolayısıyla bir Epic Store/PS Plus kalitesi beklemek yanlış olur. Ancak yine de 7,90 TL'lik Prime aboneliğine ek olarak hiç de fena değil.
    • Ücretsiz Twitch.tv kanal aboneliği: Prime Gaming'in en büyük avantajlarından birisi de Twitch'te ücretsiz abonelik sunması. Her ay istediğiniz bir kanala Prime üyeliğinizi kullanarak abone olabiliyorsunuz. Türkiye'de normal abonelik ücretleri 39 TL olduğu için abone olmak zordu. Prime abonelikleri bu anlamda Türk yayıncılarının abone sayılarını da epey bir katlayacak gibi.
    • Popüler oyunlarda ücretsiz içerikler: Prime Gaming ayrıca League of Legends, GTA V, Teamfight Tactics gibi popüler yapımlarda her ay ücretsiz oyun içi içerikleri (loot) sunuyor. Ücretsiz loot detaylarına da buradan ulaşabilirsiniz.

    Prime Gaming'te şu anda Metal Slug 3, King of Fighters 97-98-2002, SNK 40th Anniversary Collection, Q.U.B.E. 2, Autonauts, Impulsion gibi oyunlar ücretsiz dağıtılıyor. Listenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

    Twitch.tv hesabınıza Prime üyeliğinizi bağlamak için Ayarlar->Prime Gaming kısmına gitmeniz yeterli.

    Amazon Prime Gaming'te (Twitch Prime) hangi oyunlar ücretsiz? Avantajları neler?
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    Amazon Prime Gaming'te (Twitch Prime) hangi oyunlar ücretsiz? Avantajları neler?
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Guhong01 (Guhong 01 ) 2 sa. en beğenilen
    İşte bu bir donanımhaber haberi. Tebrik ederim.



    Artık saçma sapan magazin haberleri, teknoloji ve donanımla alakasız, bizi hiç ilgilendirmeyen, lüzumsuz ve klişe Milliyet haberleri tadında haber yapmaktan vazgeçilmeli.
    İşte bu bir donanımhaber haberi. Tebrik ederim. Artık saçma sapan magazin haberleri, teknoloji ve donanımla alakasız, bizi hiç ilgilendirmeyen, ...
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    Yanıtla +44
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Sean john (SEAN JOHN) 28 dk.
    Niye komik bir fiyat olsun olması gereken bu . 40-50 tl mi istiyorsunuz adamlara göre 6tl ye üye oluyor onlar. Komikmiş..
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    plassboy1 (Furkan Öz) 37 dk.
    şimdi mesela league of legends skini veriyor. onu kod şeklinde falan mı veriyor yoksa hesabını bağlayıp mı alıyorsun
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    _botturgec_ (emre a. ) 39 dk.
    Ücretsiz verilen oyunlar Prime Aboneliği boyunca mı oynanabiliyor?
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    LKLC (Hasan Aygünoğlu) 24 dk. _botturgec_
    abonelik bitince de sizde kalıyor.
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    yunusozbekx1 (Yunus Özbek) 1 sa.
    RDR 2 GELSİN O PRİME TÜM SERVERLAR ÇÖKER
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Guhong01 (Guhong 01 ) 2 sa. en beğenilen
    İşte bu bir donanımhaber haberi. Tebrik ederim.



    Artık saçma sapan magazin haberleri, teknoloji ve donanımla alakasız, bizi hiç ilgilendirmeyen, lüzumsuz ve klişe Milliyet haberleri tadında haber yapmaktan vazgeçilmeli.
    Yanıtla +44
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
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