Amazon Prime Gaming'te (Twitch Prime) hangi oyunlar ücretsiz? Avantajları neler?

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Amazon Prime uzun bir bekleyişin ardından nihayet Türkiye'ye resmi girişini gerçekleştirdi. Sadece 7,90 TL gibi komik diyebileceğimiz bir ücrete gelen Prime aboneliği birçok avantajı içerisinde barındırıyor. Bunlardan birisi de Prime Gaming, ya da eski adıyla Twitch Prime.

Prime Gaming'in üç temel avantajı:

Her ay en az 5 ücretsiz PC oyunu : Prime Gaming üyeleri her ay en az 5 farklı oyuna ücretsiz sahip olabiliyor. Örneğin bu ayın oyunlarını buradan görebilirsiniz. Prime Gaming'te dağıtılan oyunlar genellikle eski veya bağımsız yapımlar, dolayısıyla bir Epic Store/PS Plus kalitesi beklemek yanlış olur. Ancak yine de 7,90 TL'lik Prime aboneliğine ek olarak hiç de fena değil.

: Prime Gaming üyeleri her ay en az 5 farklı oyuna ücretsiz sahip olabiliyor. Örneğin bu ayın oyunlarını görebilirsiniz. Prime Gaming'te dağıtılan oyunlar genellikle eski veya bağımsız yapımlar, dolayısıyla bir Epic Store/PS Plus kalitesi beklemek yanlış olur. Ancak yine de 7,90 TL'lik Prime aboneliğine ek olarak hiç de fena değil. Ücretsiz Twitch.tv kanal aboneliği : Prime Gaming'in en büyük avantajlarından birisi de Twitch'te ücretsiz abonelik sunması. Her ay istediğiniz bir kanala Prime üyeliğinizi kullanarak abone olabiliyorsunuz. Türkiye'de normal abonelik ücretleri 39 TL olduğu için abone olmak zordu. Prime abonelikleri bu anlamda Türk yayıncılarının abone sayılarını da epey bir katlayacak gibi.

: Prime Gaming'in en büyük avantajlarından birisi de Twitch'te ücretsiz abonelik sunması. Her ay istediğiniz bir kanala Prime üyeliğinizi kullanarak abone olabiliyorsunuz. Türkiye'de normal abonelik ücretleri 39 TL olduğu için abone olmak zordu. Prime abonelikleri bu anlamda Türk yayıncılarının abone sayılarını da epey bir katlayacak gibi. Popüler oyunlarda ücretsiz içerikler: Prime Gaming ayrıca League of Legends, GTA V, Teamfight Tactics gibi popüler yapımlarda her ay ücretsiz oyun içi içerikleri (loot) sunuyor. Ücretsiz loot detaylarına da buradan ulaşabilirsiniz.

Prime Gaming'te şu anda Metal Slug 3, King of Fighters 97-98-2002, SNK 40th Anniversary Collection, Q.U.B.E. 2, Autonauts, Impulsion gibi oyunlar ücretsiz dağıtılıyor. Listenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Twitch.tv hesabınıza Prime üyeliğinizi bağlamak için Ayarlar->Prime Gaming kısmına gitmeniz yeterli.

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