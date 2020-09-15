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    Amazon Prime Video’daki en iyi dizi ve filmler

    Netflix'e rakip Amazon Prime Video platformu bugün itibariyle aylık 7,90 TL'lik ücretle kullanılabiliyor. Sizin için Amazon Prime Video'daki en iyi dizi ve filmleri listeledik.
    6 sa.
    2,6b
    13
    20
    Sinema ve Dizi
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Amazon Prime Video’daki en iyi dizi ve filmler
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    Amazon’un ayrıcalık hizmeti Amazon Prime aylık 7,90 TL’lik ücretle Türkiye’de kullanıma sunuldu. Amazon Prime üyeleri; Amazon’un Netflix benzeri dizi ve film platformu Prime Video’yu ek bir ücret ödemeden gayet uygun fiyatla seyredebiliyor.

    Amazon Prime Video, daha önce aylık 6 euro olarak ücretlendiriliyordu. Amazon Prime’ın Türkiye’ye gelmesiyle birlikte çok daha uyguna izlenebiliyor. Üstelik ilk 30 gün ücretsiz olarak Amazon Prime’ı deneyebilirsiniz. Amazon Prime üyelerine Prime Video’nun yanı sıra ücretsiz hızlı kargo, özel indirimler ve Prime Gaming avantajları sunuluyor.

    Ayrıca Bkz. "Amazon Prime Gaming'te (Twitch Prime) hangi oyunlar ücretsiz? Avantajları neler?"

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    Amazon Prime Video, Netflix’in en güçlü rakiplerinden birisi. Platformda henüz az sayıda içerik olsa da Amazon tarafından Prime Video’ya özel olarak hazırlanan dizi ve filmler epey beğeniliyor. Firma az sayıda içerik yapıp içerik kalitesini yüksek tutmak istiyor. Türkiye’deki Prime Video kataloğundaki film sayısı diğer ülkelere göre az ancak bugün itibariyle çok sayıda yeni üye kazandılar. İçerik sayısı artacaktır.

    Amazon Prime Video’nun Türkiye kataloğundan sizin için 10 adet dizi ve film seçtik. Bu yapımları beğeneceğinizi düşünüyoruz.

    Amazon Prime Video’daki en iyi diziler

    1. The Office
    2. Fleabag
    3. The Boys
    4. The Expanse
    5. Seinfeld
    6. The Marvelous Mrs. Maisel
    7. Tom Clancy’s Jack Ryan
    8. Undone
    9. Prison Break
    10. The Man in the High Castle

    Amazon Prime Video’daki en iyi filmler

    1. The Report
    2. The Vast of Night
    3. In Time
    4. Back to the Future serisi (Geleceğe Dönüş)
    5. Lucy
    6. Shutter Island
    7. Beatiful Boy
    8. Inglourious Basterds
    9. The Big Sick
    10. Fast and Furious serisi (Hızlı ve Öfkeli)

    Amazon Prime Video'ya abone olmak için bağlantıyı kullanabilirsiniz. Prime'ı 30 gün deneyerek hem Prime Video'dan hem de Amazon.com.tr'deki diğer avantajlardan faydalanabilirsiniz. Sonrasında aylık 7,90 TL olarak ücretlendirilecek.

    https://www.primevideo.com/

    Amazon Prime'ın diğer avantajlarını görüntülemek ve 30 günlük deneme üyeliği başlatmak için:

    https://www.amazon.com.tr/prime



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    xfire212 (Kadircan ...) 5 sa. en beğenilen
    The boys güzel dizi tavsiye ederim arkadaşlar
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    Theologist (Mehmet Deniz) 4 sa.
    En önemlisi kalite, Netflix artık 720p veriyorken bu da uzunluğuna göre 1-3 GB veri oluyor Amazon 1080p ve 6-7 GB akış veriyor ki iki katı yüksek kalite bariz belli...
    En önemlisi kalite, Netflix artık 720p veriyorken bu da uzunluğuna göre 1-3 GB veri oluyor Amazon 1080p ve 6-7 GB akış veriyor ki iki katı yüksek kalite bariz b...
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    Yanıtla +4
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    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    homosapiens17 (Görkem Serbes) 15 dk.
    purge ' yi izlicem bende
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    pertev13 (ferhat can) 3 sa.
    Bu dizilere ek olarak Carnival row, American gods ve Good Omens'i önerebilirim.
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    tobepeople 3 sa.
    One Mississippi
    Mozart in the Jungle
    Catastrophe
    The Tick
    Bunlar da iyi dizilerdir
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    The Hollow 3 sa.
    İyi bir internet hızı, engelleri aşan bir VPN ve İngilizce seviyeniz de yeterliyse 7.90 TL'ye dizi/film sıkıntısı çekmezsiniz. Torrent kullanımınız varsa o da minimum'a iner. Yıllardır Netflix ve Prime Video'yu bu şekilde yurtdışı kütüphanelerinden seyrediyorum. Hatta HBO Max streaming servisi açılmadan önce çoğu HBO içeriği de Prime Video abonelerine ücretsizdi.
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    deoks 4 sa.
    Sadece The Boys bile netflixin eline verir. SJW bataklığından midesi bulananlar için güzel bir seçenek oldu.
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    Theologist (Mehmet Deniz) 4 sa.
    En önemlisi kalite, Netflix artık 720p veriyorken bu da uzunluğuna göre 1-3 GB veri oluyor Amazon 1080p ve 6-7 GB akış veriyor ki iki katı yüksek kalite bariz belli...
    Yanıtla +4
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    dewe34 5 sa.
    Rahat 2-3 ay götürecek içerik var 8 lira hiçbir şeyThe Boys, Fleabag, Mr Marvelous Mrs Maisel mutlaka izlenmesi gereken diziler
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    classf2re (Emre Mendelyev) 5 sa.
    Dizi film için şimdi Amazon Prime alınmaz. Ama alışverişte avantajları var.
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    formgonder2055 (regaip duman) 5 sa.
    sağlam pr yapmış amazon. bomboş bir platformu bu kadar öven varsa bilin ki reklam. netflixte aylik 10tl 4 kişi kullanirsan. amazon prime video eşantiyon olduğu için içerik yok ve platform yavaş ve bakımsız. maksat amazon alış verişini artırmak. amazon prime video 100 m indirilmişken netflix 1 milyarı aşmış. yani kraldan çok kralcıyız. amerikalılar bile amazon prime videoyu kullanmiyorken bizimkiler netflixe rakip diyor ahahaha..
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    Ed Wood (Faruk Taner) 5 sa.
    Mad Men, Battlestar Galactica, House gibi diziler, The Godfather gibi filmler varken insanlar neden saçma sapan şeyleri listelerine sokarlar hiç anlamadım.
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    prime video, amazon ve
    5 etiket daha prime video tavsiye dizi film amazon prime Bilim ve Teknoloji
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