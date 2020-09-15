Amazon Prime Video’daki en iyi dizi ve filmler

Amazon’un ayrıcalık hizmeti Amazon Prime aylık 7,90 TL’lik ücretle Türkiye’de kullanıma sunuldu. Amazon Prime üyeleri; Amazon’un Netflix benzeri dizi ve film platformu Prime Video’yu ek bir ücret ödemeden gayet uygun fiyatla seyredebiliyor.
Amazon Prime Video, daha önce aylık 6 euro olarak ücretlendiriliyordu. Amazon Prime’ın Türkiye’ye gelmesiyle birlikte çok daha uyguna izlenebiliyor. Üstelik ilk 30 gün ücretsiz olarak Amazon Prime’ı deneyebilirsiniz. Amazon Prime üyelerine Prime Video’nun yanı sıra ücretsiz hızlı kargo, özel indirimler ve Prime Gaming avantajları sunuluyor.
Ayrıca Bkz. "Amazon Prime Gaming'te (Twitch Prime) hangi oyunlar ücretsiz? Avantajları neler?"İlginizi Çekebilir Netflix’in özlenen kampanyası geri döndü: 30 gün bedava!
Amazon Prime Video, Netflix’in en güçlü rakiplerinden birisi. Platformda henüz az sayıda içerik olsa da Amazon tarafından Prime Video’ya özel olarak hazırlanan dizi ve filmler epey beğeniliyor. Firma az sayıda içerik yapıp içerik kalitesini yüksek tutmak istiyor. Türkiye’deki Prime Video kataloğundaki film sayısı diğer ülkelere göre az ancak bugün itibariyle çok sayıda yeni üye kazandılar. İçerik sayısı artacaktır.
Amazon Prime Video’nun Türkiye kataloğundan sizin için 10 adet dizi ve film seçtik. Bu yapımları beğeneceğinizi düşünüyoruz.
Amazon Prime Video’daki en iyi diziler
- The Office
- Fleabag
- The Boys
- The Expanse
- Seinfeld
- The Marvelous Mrs. Maisel
- Tom Clancy’s Jack Ryan
- Undone
- Prison Break
- The Man in the High Castle
Amazon Prime Video’daki en iyi filmler
- The Report
- The Vast of Night
- In Time
- Back to the Future serisi (Geleceğe Dönüş)
- Lucy
- Shutter Island
- Beatiful Boy
- Inglourious Basterds
- The Big Sick
- Fast and Furious serisi (Hızlı ve Öfkeli)
Amazon Prime Video'ya abone olmak için bağlantıyı kullanabilirsiniz. Prime'ı 30 gün deneyerek hem Prime Video'dan hem de Amazon.com.tr'deki diğer avantajlardan faydalanabilirsiniz. Sonrasında aylık 7,90 TL olarak ücretlendirilecek.
Amazon Prime'ın diğer avantajlarını görüntülemek ve 30 günlük deneme üyeliği başlatmak için:
https://www.amazon.com.tr/prime
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Mozart in the Jungle
Catastrophe
The Tick
Bunlar da iyi dizilerdir
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