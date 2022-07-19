Netflix, şifre paylaşımını durdurmada kararlı: Hesaplarını paylaşanlar için yeni özellik testte

Netflix, Arjantin, El Salvador, Guatemala, Honduras ve Dominik Cumhuriyeti’nde şifre paylaşımı ile mücadele etmenin yeni bir yolunu test ediyor.

Netflix’in destek sayfasında kullanıcıların kendi evlerinin dışında bir yerden TV veya TV’ye bağlı bir cihaz üzerinden giriş yapılması ve iki haftadan uzun süre hesabın kullanılması durumunda ek ücret talebi açıkça belirtiliyor.

Yeni ev ekleme seçeneği

Netflix’e göre, test alanlarında, abone hesaplarının evdeki herhangi bir cihazdan Netflix’e erişebilecekleri ve seyahatte ek bir işlem yapmadan Netflix’i başka bir yerde dizüstü bilgisayardan ve mobil cihazdan kullanabilecekleri birincil evi var. Test, kullanıcıların servisi TV ekranlarında kullanmak için ekleme veya atlamayı seçtikleri ek evler satın almalarına izin veriyor. Destek sayfası süreci açıklıyor:

22 Ağustos 2022’den itibaren evinizin dışında bir TV’de Netflix’e giriş yaptığınızda aylık ek bir ücret karşılığında fazladan ev ekleme seçeneği göreceksiniz. Bu TV’yi yalnızca sınırlı bir süre için kullanacaksanız hesabınız daha önce o konumda kullanılmadığı sürece Netflix’i 2 haftaya kadar hiçbir ek ücret ödemeden izleyebilirsiniz. Bu süreden sonra ek ev eklemediğiniz sürece TV engellenecek.

Destek sayfası ayrıca herhangi bir cihazınızda Netflix’i kullanabileceğiniz fiziksel bir konum (eviniz gibi) olarak tanımlanan bir evi nasıl belirlediği hakkında daha detaylı bilgi veriyor. Sayfanın ilerleyen kısımlarında Netflix’in farklı bir evde kullanımı tespit etmek için ne yaptığı açıklanıyor.

Netflix evleri nasıl tespit ediyor?

Netflix, IP adresleri, cihaz kimlikleri ve hesap etkinliği gibi bilgileri kullanıyor.

Netflix, seyahat ederken evinizin dışında bir televizyonda Netflix kullanımınızın “hesabınız daha önce o konumda kullanılmadığı sürece” iki hafaya kadar ek bir ücret ödemeden uygun olduğunu açıklıyor. Buna konum başına yılda bir kez izin veriliyor.

Netflix, ayrıca hesabınızın nerede kullanıldığını takip etmenizi ve erişimi kısıtlamanızı sağlayacak bir özellik üzerinde de çalışıyor. Temel plandaysanız fazladan bir ev ekleyebiliyorsunuz, Standart plandaysanız en fazla iki, Özel plandaysanız en fazla üç ev ekleyebiliyorsunuz.

Netflix şifre paylaşımına neden karşı?

Netflix’in Ürün İnovasyon Yöneticisi Chengyi Long, Netflix şifresini paylaşanlara ilişkin “Üyelerimizin Netflix filmleri ve dizilerini bu kadar çok sevmeleri ve başkalarıyla da paylaşmak istemeleri harika ancak günümüzde haneler arasında yaygın şifre paylaşımı, uzun vadeli yatırım yapma ve hizmetimizi iyileştirme olanağımızı baltalıyor.” açıklamasını yaptı.

Netflix'in reklamlı ucuz aboneliği yıl sonunda gelebilir 2 ay önce eklendi

Reklamlı abonelik geliyor

Netflix ilk olarak Amerika’daki aboneler için fiyat artışını duyurmasından sadece birkaç hafta sonra Mart ayında hesap paylaşımı için ücretlendirme yollarını test edeceğini duyurdu.

Netflix, ayrıca reklam destekli bir abonelik seçeneği üzerinde çalışıyor ve daha geçtiğimiz hafta reklamlarını güçlendirmek için Microsoft ile iş birliği yapacağını söyledi. Şirketin gelir elde etmek adına yeni yollar araması için nedenleri var; Pandeminin başlarında abone patlamasının ardından Nisan ayında on yıldan uzun süredir ilk kez abone kaybettiklerini duyurdu.

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Netflix, şifresini paylaşanlar için yeni bir özelliği test ediyor