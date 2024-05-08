Tam Boyutta Gör Amazon, Prime Video hizmetine bu yılın başında reklamları yerleştirmeye başlamıştı. Bu hamlenin üzerinden henüz 4 ay bile geçmemişken perakende devi şimdiden daha can sıkıcı reklamları kullanıma alıyor. Amazon yaptığı açıklamada, reklamlarla etkileşimi artırmak ve Amazon'dan alışveriş yapmaya teşvik etmek için Prime Video’ya yeni reklam formatları eklediğini duyurdu.

Amazon Prime Video için yeni reklamlar geldi

Amazon, ocak ayında ayda 3 dolar ekstra ödeme yapmayan abonelere varsayılan olarak reklamlar gösteremeye başlamıştı. Böylelikle reklamsız Prime Video fiyatı aylık 12 dolar, aynı zamanda Prime abonesiyseniz aylık 18 dolar seviyesine yükselmişti.

Şimdi ise reklamlar türlerinin sayısı artıyor, hatta Prime Video’da reklam içinde reklam dönemi başlıyor. Reklamlı Prime Video'yu tercih eden kullanıcılar alışveriş yapılabilir reklamları dizi ve filmlerdeki reklam aralarında görmeye başlayacak. Reklamlar ayrıca içeriği duraklattığınızda da gösterilecek. Bu reklamlar Amazon’un sattığı ürünler veya markaların Amazon’da sattığı ürünler olabilecek. Bu ürünler Prime Video’dayken alışveriş sepetine de eklenebilecek. Ayrıca etkileşimli duraklatma reklamları ve etkileşimli marka bilgileri içeren reklamlar da olacak.

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Amazon bu yeni reklam formatlarını ne zaman kullanıma sunacağını belirtmedi, sadece önümüzdeki yayın yılında (genellikle 31 Ağustos'ta sona eriyor) kullanıma sunulacağını söyledi. Öte yandan Amazon, halihazırda en büyük üç dijital reklam şirketinden (Alphabet ve Meta) biri. Amazon'un 2023 yılında yaptığı bir araştırma, interaktif reklamların Amazon'da satılan ürünlerin sayfa görüntülemelerini ve dönüşümlerini on kat artırdığını iddia ediyor. Firmaya göre Prime Video reklamları ayda ortalama 200 milyon kişiye ulaşıyor.

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Amazon Prime Video’ya daha agresif reklamlar geliyor