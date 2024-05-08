Amazon Prime Video’ya daha agresif reklamlar geliyor

Amazon Prime Video için yeni reklamlar geldi
Amazon, ocak ayında ayda 3 dolar ekstra ödeme yapmayan abonelere varsayılan olarak reklamlar gösteremeye başlamıştı. Böylelikle reklamsız Prime Video fiyatı aylık 12 dolar, aynı zamanda Prime abonesiyseniz aylık 18 dolar seviyesine yükselmişti.
Şimdi ise reklamlar türlerinin sayısı artıyor, hatta Prime Video’da reklam içinde reklam dönemi başlıyor. Reklamlı Prime Video'yu tercih eden kullanıcılar alışveriş yapılabilir reklamları dizi ve filmlerdeki reklam aralarında görmeye başlayacak. Reklamlar ayrıca içeriği duraklattığınızda da gösterilecek. Bu reklamlar Amazon’un sattığı ürünler veya markaların Amazon’da sattığı ürünler olabilecek. Bu ürünler Prime Video’dayken alışveriş sepetine de eklenebilecek. Ayrıca etkileşimli duraklatma reklamları ve etkileşimli marka bilgileri içeren reklamlar da olacak.
Amazon bu yeni reklam formatlarını ne zaman kullanıma sunacağını belirtmedi, sadece önümüzdeki yayın yılında (genellikle 31 Ağustos'ta sona eriyor) kullanıma sunulacağını söyledi. Öte yandan Amazon, halihazırda en büyük üç dijital reklam şirketinden (Alphabet ve Meta) biri. Amazon'un 2023 yılında yaptığı bir araştırma, interaktif reklamların Amazon'da satılan ürünlerin sayfa görüntülemelerini ve dönüşümlerini on kat artırdığını iddia ediyor. Firmaya göre Prime Video reklamları ayda ortalama 200 milyon kişiye ulaşıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.