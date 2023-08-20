Amazon, ürün videolarına ücret ödeyecek

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz dönemde ürünlerin daha iyi tanıtımı için Inspire adında Tik-Tok benzeri bir akış sayfası hazırlayan Amazon, platforma daha fazla izleyici çekebilmek adına fenomenlerle ücretli bir programa başlıyor.

Amazon tanıtımlarına ücret

Amazon’un belirli fenomenlere gönderdiği bilgilendirme yazısına göre programa seçilen fenomenlerin tanıtım videoları hazırlaması isteniyor. Bu videolar aynı kategoriden iki veya daha fazla ürünün tanıtımı, ürün karşılaştırma, bir kategorinin en iyi ürünlerini inceleme, birden fazla ürün kullanarak hediye tavsiyeleri şeklinde olacak.

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Bunun karşılığında fenomenlere onay alan video başına 25$ ve en fazla 12500$ olacak şekilde ödeme yapılacak. Firma başlangıç için 35000 video sınırı koymuş. Yani ilk gelen alır mantığı mevcut. Bu da firmaya 875 bin dolara mal oluyor.

Fenomenler Amazon’un yeni teklifini pek beğenmedi zira 12500$ neredeyse tam bir aylık çalışmaya karşılık geliyor. Normalde Amazon’un farklı kategorilerde istediği içerikler için 212$ civarında ödemesi mevcut. Bu da büyük bir fark anlamına geliyor.

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