Tam Boyutta Gör Amazon’da bir ürünün iyi olup olmadığını görmemizi kolaylaştıran yapay zeka sistemi mevcut. Ancak, Amazon incelemeleri genelde uzun olduğundan bir ürünün sevilen ya da sevilmeyen yanlarını anlamak güç. Amazon, satın alma sürecini kolaylaştırmak adına üretken yapay zekayı devreye aldı. Yapay zeka, ürün incelemelerini tek paragraf halinde özetleyecek.

Amazon gaza bastı: Üretken yapay zeka yarışına dahil oluyor 1 hf. önce eklendi

Yapay zeka, ürün inceleme özetlerini çıkarıyor

Amazon, ürün incelemeleri özetleri için yapay zeka sistemini bir süredir test ediyordu. Artık, Amerika’da Amazon mobil uygulamasında kullanılmaya başlandı. Şu an için televizyonlar, kulaklıklar, tabletler ve akıllı bileklikler/saatler ile sınırlı ancak yalnızca kategori bazlı değil, model bazında da sınırlama söz konusu.

Yeni özellik, mobil uygulama inceleme bölümünün üst kısmında “Customers say” başlığı altında bulunuyor. Paragrafın sonunda yapay zeka tarafından oluşturulduğuna dair bir not mevcut. Özetler yalnızca doğrulanmış satın alımlardan alınıyor. Filtreleme ile inceleme özetini oluşturan gerçek incelemelere erişilebiliyor.

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Amazon, ürün incelemelerine yapay zekayı dahil etti