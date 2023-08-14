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    Anlık Bildirim

    Amazon, ürün incelemelerine yapay zekayı dahil etti

    Amazon, ürün incelemelerini özetlemek için üretken yapay zekayı kullanmaya başladı. Bazı Amazon ürünlerinde uygulamaya geçildi ancak şuanda Amerika ile sınırlı. 
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    amazon inceleme özetleri yapay zeka Tam Boyutta Gör
    Amazon’da bir ürünün iyi olup olmadığını görmemizi kolaylaştıran yapay zeka sistemi mevcut. Ancak, Amazon incelemeleri genelde uzun olduğundan bir ürünün sevilen ya da sevilmeyen yanlarını anlamak güç. Amazon, satın alma sürecini kolaylaştırmak adına üretken yapay zekayı devreye aldı. Yapay zeka, ürün incelemelerini tek paragraf halinde özetleyecek.

    Yapay zeka, ürün inceleme özetlerini çıkarıyor

    Amazon, ürün incelemeleri özetleri için yapay zeka sistemini bir süredir test ediyordu. Artık, Amerika’da Amazon mobil uygulamasında kullanılmaya başlandı. Şu an için televizyonlar, kulaklıklar, tabletler ve akıllı bileklikler/saatler ile sınırlı ancak yalnızca kategori bazlı değil, model bazında da sınırlama söz konusu.

    Yeni özellik, mobil uygulama inceleme bölümünün üst kısmında “Customers say” başlığı altında bulunuyor. Paragrafın sonunda yapay zeka tarafından oluşturulduğuna dair bir not mevcut. Özetler yalnızca doğrulanmış satın alımlardan alınıyor. Filtreleme ile inceleme özetini oluşturan gerçek incelemelere erişilebiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    Rhodope Thrax 1 dakika önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 saat önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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