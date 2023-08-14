Amazon, ürün incelemelerine yapay zekayı dahil etti

Yapay zeka, ürün inceleme özetlerini çıkarıyor
Amazon, ürün incelemeleri özetleri için yapay zeka sistemini bir süredir test ediyordu. Artık, Amerika’da Amazon mobil uygulamasında kullanılmaya başlandı. Şu an için televizyonlar, kulaklıklar, tabletler ve akıllı bileklikler/saatler ile sınırlı ancak yalnızca kategori bazlı değil, model bazında da sınırlama söz konusu.
Yeni özellik, mobil uygulama inceleme bölümünün üst kısmında “Customers say” başlığı altında bulunuyor. Paragrafın sonunda yapay zeka tarafından oluşturulduğuna dair bir not mevcut. Özetler yalnızca doğrulanmış satın alımlardan alınıyor. Filtreleme ile inceleme özetini oluşturan gerçek incelemelere erişilebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.