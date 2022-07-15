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    Amazon, Teksas'ta Prime Air drone ile teslimata başlıyor

    Amazon, drone ile teslimat konusunda yeni konumunu belirledi. Şirket, Prime Air drone ile Teksas'ın College Station şehrinde teslimatlara başlıyor.              
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    Amazon, Teksas'ta Prime Air drone ile teslimata başlıyor

    Amazon, drone aracılığıyla teslimat yapacağı yeni yeri açıkladı. Şirket, bu kez Texas'ın College Station şehrindeki müşterilerine Prime Air drone ile teslimat yapmaya başlıyor. Böylelikle College Station, bu hizmetten yararlanacak ikinci yer oldu.

    Uygulamayı daha fazla şehre genişletmeyi planlıyor

    Geçtiğimiz ay Kuzey Kaliforniya kasabası Lockeford’da drone ile bazı paketleri teslim etmeye başlayan Amazon, listeye yeni bir şehir daha ekleyeceğini duyurdu. Şirket, insansız hava araçlarının dağıtımında College Station’da bulunan Texas A&M Üniversitesi ile birlikte çalışacak.

    Geçtiğimiz yıl Temmuz ayı verilerine göre 120 bin nüfusa sahip College Station pek büyük bir yer olmasa da Amazon, drone ile teslimat konusunda deneyim kazanmak için mevcut bölgenin önemli olduğunu söylüyor.

    College Station Belediye Başkanı Karl Mooney: "Amazon'un yeni tesisi, College Station için drone dağıtım teknolojisinin geliştirilmesinde ön saflarda yer alması için muazzam bir fırsat sunuyor. Amazon ve Texas A&M ile ortaklık kurmayı dört gözle bekliyoruz ve Amazon'un topluluğumuzda üretken, vicdani ve sorumlu bir katılımcı olacağından eminiz." dedi.

    Şirket, drone'un paketleri müşterilerin arka bahçelerine bıraktığını söylüyor. Amazon, saatte 80km hızla 122 metre yükseklikte uçabilen Prime Air drone ile teslimatları gün geçtikte daha fazla şehre genişletmek istiyor.

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    juanmata09 1 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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