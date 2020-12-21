Amazon Türkiye ilk televizyon reklamını yayınladı

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Geçtiğimiz Eylül ayında Prime hizmetini Türkiye’de kullanıma sunarak ses getiren Amazon Türkiye şimdi de ilk kez televizyonda reklam yayınlamaya başladı. Reklamda Amazon’un Yıl Sonu Fırsatları'na vurgu yapılıyor. Amazon ülkemizde pek reklam yayınlamayı tercih etmiyordu. Bu hamleyle birlikte 2021'de daha geniş kitleye hitap etmek istediğini göstermiş oldu.

Amazon’un reklamında Gölyazı yarımadası, Safranbolu, Balat gibi ülkemizin renkli mekanlarına yer veriliyor. Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden kapılar gösterilerek "Kapınıza kadar gelen fırsatlar Amazon Türkiye'de" sloganı seslendiriliyor.

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Amazon’un reklamı pek çok TV kanalında yayınlanmaya başladı. Reklamda bahsedilen Yılın Son Fırsatları kampanyası 31 Aralık’a kadar devam edecek.

Ülkemizdeki faaliyetini ve hizmetlerini genişletmeye devam eden Amazon’un Yıl Sonu Fırsatları’na aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Amazon Yıl Sonu Fırsatları

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