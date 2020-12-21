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    Amazon Türkiye ilk televizyon reklamını yayınladı

    Amazon'un Yıl Sonu Fırsatları hakkında hazırladığı reklam filmi, Türkiye'deki televizyon kanallarında yayınlanmaya başladı. Amazon bu hamleyle daha geniş kitleye tanıtım yapıyor.
    18 sa.
    3,1b
    6
    28
    Web Siteleri
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Amazon Türkiye ilk televizyon reklamını yayınladı
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    Geçtiğimiz Eylül ayında Prime hizmetini Türkiye’de kullanıma sunarak ses getiren Amazon Türkiye şimdi de ilk kez televizyonda reklam yayınlamaya başladı. Reklamda Amazon’un Yıl Sonu Fırsatları'na vurgu yapılıyor. Amazon ülkemizde pek reklam yayınlamayı tercih etmiyordu. Bu hamleyle birlikte 2021'de daha geniş kitleye hitap etmek istediğini göstermiş oldu.

    Amazon’un reklamında Gölyazı yarımadası, Safranbolu, Balat gibi ülkemizin renkli mekanlarına yer veriliyor. Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden kapılar gösterilerek "Kapınıza kadar gelen fırsatlar Amazon Türkiye'de" sloganı seslendiriliyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Amazon'da Yılın Son Fırsatları başladı

    Ayrıca Bkz. "Amazon'da Yılın Son Fırsatları başladı"

    Amazon’un reklamı pek çok TV kanalında yayınlanmaya başladı. Reklamda bahsedilen Yılın Son Fırsatları kampanyası 31 Aralık’a kadar devam edecek.

    Ülkemizdeki faaliyetini ve hizmetlerini genişletmeye devam eden Amazon’un Yıl Sonu Fırsatları’na aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

    Amazon Yıl Sonu Fırsatları



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Xagdas (Çağdaş Y.) 18 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Reklam yapmasın, reklam bütçesiyle indirim yapsın.
    Kimsenin reklam istediği yok.
    Pazardaki diğer oyuncuların nabzına göre şerbet vermesin, Amazon.com ayarında iş yapsın.
    Reklam yapmasın, reklam bütçesiyle indirim yapsın. Kimsenin reklam istediği yok. Pazardaki diğer oyuncuların nabzına göre şerbet vermesin, Amazon.com aya...
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    1 Yanıt Yanıtla +28
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    EddyCue (Eddy Cue) 18 sa. ( Mesaj Silindi ) Xagdas
    hangi business okulundan ogrendin bu sacma fikri
    2 Yanıt Yanıtla +19
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 51 dk. ( Mesaj Silindi )
    İğne bile alsam Amazon’dan alıyorum artık. Kafam rahat.
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    fabrizo 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    kendi ürünleri satsın kardeşim biz ne yapalım reklamı,aldığımız stickler hala tr de satılmıyor
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    Romeo84 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    reklam ajansı kimse değiştirsin, bu ne saçma bir reklam...
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    cokbaska 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Amazon TR ilk açıldığından beri bizde olmayan ürünleri yani yurtdışından ürün getirmesini bekliyoruz aradan bayağı zaman geçti tık yok , neyi bekliyorlar anlamıyorum bari en azından kendi markalı ürünlerinizi getirin
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    zulu123 13 sa. ( Mesaj Silindi ) cokbaska
    Avrupa'daki ürünleri Amazon TR üzerinden satıyorlar artık. Amazon US için daha bir gelişme yok ancak eli kulağındadır. Amazon Global, Türkiye'yi kapsama alanına almış.
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    zulu123 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Amazon ile özellikle Amazon Germany üzerinde satılan birçok ürünü gümrük artı çok ucuz kargo ücreti ile satın alabiliyorsunuz. Daha yeni 87tl kargo ücreti ile bir ürün aldım ve gümrük+kargo ile TR satış fiyatının yarısından daha ucuza geldi ürün. Fiyatların kazık olduğunu iddia edenler sanırım listelemelerde en yüksek fiyat ile satış yapan satıcılara bakıyorlar. Filteleme konusundan şikayetçi olanlar nasıl bir filtreleme anahtar sözcüğü yazıyorlar bilemiyorum ancak ürün filtrelemede hiç sorun yaşamadna istediğim ürünü buluyorum.

    Yurtdışı ürünlere erişemeyenler belki de prime aboneliği olmadığı için göremiyor olaiblirler. Veya ürün ararken gümrük dahil ibaresine dikkat etmemiş olabilirler.

    TR'deki Ditribütörlerin ürünün normal fiyatı kadar ceplerine atmadan ürün satmadıklarını görüyorum. Yurtdışından gümrük, vergi, taşıma dahil 1000tl'ye malolan bir ürünü 2500tl'ye satıyorlar. Bu ürünü 1000 tl'ye satan firmanın karı da dahil fiyata. Böyle devam etsinler, yakında birçok e-ticaret firması aynı Amazon gibi doğrudan yurtdışından ürün satma olayını genişletecek, dolayısıyla eriştikleri insan sayısı da artacak.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Mr. Jingles 16 sa. ( Mesaj Silindi ) zulu123
    Nasıl 87 lira kargo ücreti oluyor? Ben de bakıyorum 20 avrodan aşağı kargo ücreti yok. Anker’in PowerLine III serisi Lightning kablolarına bakıyorum. 22 avro kargo ücreti var. Yani 200 liradan aşağı değil. Siz nasıl 87 liraya kargo ücreti ödüyorsunuz? İstanbul’da mı ikamet ediyorsunuz?

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    2 Yanıt Yanıtla
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    dr_divx 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    kindle ,fire stick vs. ürünleri getirsin diğer ülkelerde satılan ürünlere gümrük vergisi vs.eklenip alınabilsin, yerli bankalarla bonus vs. gibi kullanıcı yararına anlaşmalar yapsın yeter .. reklam tabiki yapılacak ama bana ürün satması lazım ve şunu bilsin ki bir sürü yerde fiyat araştırıp kendilerine bakıyorum bu çok önemli !
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ciddiye aldığını gösteriyor bence Türkiyeyi, daha fazla kesime ulaşmak istiyorlar; reklam bütçesi mecburi bir bütçe Amazon gibi Türkiye'ye yeni giren (ki yıllar oldu aslında?) firmalarda, sektörde hala oturamadı Türkiye'de, yüzdeleri belli. Yoksa kalitesi bütün firmaları üçe katlar Türkiye'de.
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    arrivederci (mustafa ) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    kurumsal tarafa fatura kesmesin zaten.n11 deki şark kurnazları çok adetli alıp birde gider göstericek ne uyanıksınız siz.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Paetzold 14 sa. ( Mesaj Silindi ) arrivederci
    Aynen çok akıllı beyefendiler.. Kendilerince ama.
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    interwap (Volkan ) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ürün filtrelemek Amazon'da çok ilkel. Yok gibi bir şey. HB tam olmasa da bu konuda çok daha iyi.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Amazon Türkiye'de çok ilkel ciddi ciddi söylüyorum. Rakiplerine göre çok geride. Hala daha kurumsal tarafa fatura kesemiyorlar.
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    3123 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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