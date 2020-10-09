Amazon'un +18 süper kahraman dizisi Invincible'dan ilk fragman

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Amazon Prime Video'nun orijinal içerik kütüphanesi hızla genişlemeye devam ediyor. Şimdi de popüler çizgi roman serisi Invincible'ın (Yenilmez) bir animasyon dizi uyarlaması duyuruldu. +18 yaş sınırlamalı (R-Rated) bir süper kahraman serisi olan Invincible ilk kısa fragmanıyla izleyenleri etkilemeyi başardı.

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The Walking Dead evreninin ünlü yaratıcısı Robert Kirkman'ın aynı adlı çizgi roman serisinden uyarlanan Invincible, babası dünyanın en güçlü süper kahramanı olan 17 yaşındaki Mark Greyson'un hikayesini anlatıyor. Orijinal çizgi roman serisi, içerdiği aşırı şiddet ve süper kahraman türüne getirdiği gerçekçi bakış açışıyla biliniyordu. Animasyon uyarlaması, çizgi romanların bu karakteristiğini aynen ekranlara yansıtmaya çalışacak.

Çizgi romanların yaratıcısı Robert Kirkman, Invincible animasyon dizisinin de senaristi ve yapımcısı olarak görev yapıyor. Seslendirme kısmında ise J.K. Simmons, Steven Yeun, Seth Rogen, Mark Hamill, Zazie Beetz ve Sandra Oh gibi ünlü isimler var.

Invincible 2021 yılında Prime Video platformunda seyircilerle buluşacak. Prime Video şu anda ülkemizde Amazon Prime aboneliğinin bir parçası olarak hizmet veriyor. Prime aboneliğinin fiyatı ise aylık sadece 7,90 TL.

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