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    Amazon'un +18 süper kahraman dizisi Invincible'dan ilk fragman

    Prime Video'nun +18 yaş sınırlamalı yeni süper kahraman animasyon dizisi Invincible önümüzdeki yıl seyircilerle buluşacak.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    9,1b
    1
    10
    Sinema ve Dizi
    Abone ol
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Amazon'un +18 süper kahraman dizisi Invincible'dan ilk fragman
    Tam Boyutta Gör

    Amazon Prime Video'nun orijinal içerik kütüphanesi hızla genişlemeye devam ediyor. Şimdi de popüler çizgi roman serisi Invincible'ın (Yenilmez) bir animasyon dizi uyarlaması duyuruldu. +18 yaş sınırlamalı (R-Rated) bir süper kahraman serisi olan Invincible ilk kısa fragmanıyla izleyenleri etkilemeyi başardı.

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    The Walking Dead evreninin ünlü yaratıcısı Robert Kirkman'ın aynı adlı çizgi roman serisinden uyarlanan Invincible, babası dünyanın en güçlü süper kahramanı olan 17 yaşındaki Mark Greyson'un hikayesini anlatıyor. Orijinal çizgi roman serisi, içerdiği aşırı şiddet ve süper kahraman türüne getirdiği gerçekçi bakış açışıyla biliniyordu. Animasyon uyarlaması, çizgi romanların bu karakteristiğini aynen ekranlara yansıtmaya çalışacak.

    Çizgi romanların yaratıcısı Robert Kirkman, Invincible animasyon dizisinin de senaristi ve yapımcısı olarak görev yapıyor. Seslendirme kısmında ise J.K. Simmons, Steven Yeun, Seth Rogen, Mark Hamill, Zazie Beetz ve Sandra Oh gibi ünlü isimler var.

    Invincible 2021 yılında Prime Video platformunda seyircilerle buluşacak. Prime Video şu anda ülkemizde Amazon Prime aboneliğinin bir parçası olarak hizmet veriyor. Prime aboneliğinin fiyatı ise aylık sadece 7,90 TL.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    41 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Dmitritch (Dmitritch Bogdanoff) 1 hf. en beğenilen
    Diğer anlamda +18 sanıp gelmiştim, şimdi gidiyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    darkaura 1 hf. monacomen
    yoo, r-rated yetiskinler icin yapilmis animasyonlar yeni bir trend degil, eskiden de cok yaygindi. hatta 80lerde altin cagini yasadigini soyliyebilirim, akira, heavy metal, daha yakin zamanlardan 2000lerin basindan vampire hunter d, cowboy bebop. oylece aklima gelen belli baslilar. animasyonlar yetiskin kitle ile yeni tanismadi, bence sen yasinin buyumesiyle yetiskin animasyonu ile yeni tanistin.
    yoo, r-rated yetiskinler icin yapilmis animasyonlar yeni bir trend degil, eskiden de cok yaygindi. hatta 80lerde altin cagini yasadigini soyliyebilirim, akira, ...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    dımmışali (durmuş bahça) 20 sa.
    Bu seride uzamaz herhalde yoksa talep gelince değişik şeyler deneyebilirler.
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    Belirleyinfsdg 1 hf. yeni yorumcu
    DANDRUFF IS AFRAID OF THIS SHAMPOO AS A FIRE: stopperhot.com/...
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    Dmitritch (Dmitritch Bogdanoff) 1 hf. en beğenilen
    Diğer anlamda +18 sanıp gelmiştim, şimdi gidiyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    sdbz (Sezai Kuyu) 1 hf. Dmitritch
    gençliğimiz +18 denilince diğer aklı çalışıyor hep nedense :)
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    Dediğimdedik 1 hf.
    Hoşuma gitti
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    monacomen 1 hf.
    Eskiden animasyon ve süper kahraman film ve çizgi romanları daha çok gençler ve çocuklar içindi. Ama Marvel ve DC'nin gişedeki başarısı ile her yaş ve kitle ile tanıştı, ayrıca türün müdavimi büyüyen bu genç kuşak artık çocukça senaryolar okumayı bırakıyor çünkü artık çocuk değil. Bu da bu potansiyel izleyiciyi kaybetmemek için stüdyoları daha ciddi ve yetişkin içeriklere yönlendiriyor. The Boys'un süper kahramanlara getirdiği +18 sahneleri ile ortam yoklandığında bu iş olur gibi geldi sanırım. Zaten Deadpool bu işte uzman. Yalnız tanıtım animasyonunda pek bir +18 içerik varmış gibi gelmedi, kan ve revan ise o zaten her filmde haydi haydi var. Pek naif duruyor karakter ama belki çok küfür ediyor olabilir, bakacağız artık.
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    darkaura 1 hf. monacomen
    yoo, r-rated yetiskinler icin yapilmis animasyonlar yeni bir trend degil, eskiden de cok yaygindi. hatta 80lerde altin cagini yasadigini soyliyebilirim, akira, heavy metal, daha yakin zamanlardan 2000lerin basindan vampire hunter d, cowboy bebop. oylece aklima gelen belli baslilar. animasyonlar yetiskin kitle ile yeni tanismadi, bence sen yasinin buyumesiyle yetiskin animasyonu ile yeni tanistin.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    cand. 1 hf.
    Çöpe benziyor
    Yanıtla +1
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    rempuh (Burak Gökdemir) 1 hf.
    Ahlaqımızı bozüyürlar
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