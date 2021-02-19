Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amazon'un +18 süper kahraman dizisi Invincible'dan uzun fragman

    Mart ayında seyircilerle buluşacak olan +18 süper kahraman dizisi Invincible'dan ilk uzun fragman yayınlandı. Dizi Amazon Prime Video'da ekranlara gelecek.
    19 Şubat 2021, 22:10 (1 sa.)
    806
    27
    1
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Amazon'un +18 süper kahraman dizisi Invincible'dan uzun fragman
    Tam Boyutta Gör

    Amazon'un heyecanla beklenen yeni orijinal dizisi Invincible'dan bugün ilk uzun fragman yayınlandı. +18 yaş sınırlaması ve süper kahraman temasıyla merak uyandıran dizi, önümüzdeki ay seyircilerle buluşacak. Invincible'ın ilk uzun fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

    İlginizi Çekebilir Avatar Amazon'un +18 süper kahraman dizisi Invincible'dan ilk fragman

    The Walking Dead evreninin ünlü yaratıcısı Robert Kirkman'ın aynı adlı çizgi roman serisinden uyarlanan Invincible, babası dünyanın en güçlü süper kahramanı olan 17 yaşındaki Mark Greyson'un hikayesini anlatıyor. Mark, babasının sandığından çok daha farklı birisi olduğunu anlayınca işler karışacak. Şiddet ve kan dolu bir dizi bizleri bekliyor.

    Invincible'ın orijinal çizgi roman serisi, içerdiği aşırı şiddet ve süper kahraman türüne getirdiği gerçekçi bakış açışıyla biliniyordu. Animasyon uyarlaması, çizgi romanların bu karakteristiğini aynen ekranlara yansıtmaya çalışacak.

    Invincible çizgi romanı Robert Kirkman'ın en uzun ikinci serisiydi. 2018'de sonlanan seri tam 15 yıl devam etti. Yani Amazon'un elinde epey bir içerik var diyebiliriz, dizi tutarsa muhtemelen uzun bir süre ekranlarda kalmaya devam edecek.

    Invincible dizisi 26 Mart'ta başlayacak. İlk hafta dizinin ilk üç bölümü yayınlanacak. Geri kalanlar bölümler ise haftalık olarak devam edecek ve sezon finali de 29 Nisan'da ekranlara gelecek. Dizinin her bir bölümünün bir saat uzunluğunda olacağı belirtildi. 



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Nissan'dan karavan ofis konsepti

    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    K koçari (ali burak) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aklıma sky high filmi geldi izleyin güzel filmdi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 dk. Samsung yeni akıllı saat modellerinde Tizen'i terkedip Android'e geçebilir 35 dk. iOS 14 gizlilik kuralları için reklam verenler bir araya geliyor 1 sa. Silent Hill söylentileri büyüyor: "Bu yaz duyurulacak" 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Amazon'un +18 süper kahraman dizisi Invincible'dan uzun fragman Sonraki Dinozor temalı aksiyon oyunu Second Extinction, Xbox konsollarına geliyor 2 sa. Bitcoin pazar değeri 1 trilyon doları geçti, ilk ona girdi 3 sa. Haftalık Film Önerisi 14: News of the World 3 sa. Xiaomi de elektrikli otomobil pazarına girmeye hazırlanıyor 4 sa. Altın kaplama PS5'in fiyatı belli oldu: 3.5 milyon TL 4 sa. Analiz: Nvidia’nın madencilere yönelik hamlesi işe yarayacak mı? 4 sa. Dokunmatik ekranlı akıllı diş fırçası Oclean x Pro yüzde 5 indirimde 4 sa. OmniVision’ın yeni sensörü otomatik odaklamayı iyileştiriyor 5 sa. SolarWinds saldırganları Microsoft ürünlerine sızdı ama sıkıntı yok 5 sa. Amazon, Build It platformuyla kitle fonlaması pazarına giriyor 5 sa. RTX 3060'lar madencilerin elinde patladı: Kısıtlama BIOS düzeyinde olabilir 6 sa. Hyundai yöneticileri 'Apple Car' açıklamasının ardından soruşturmayla karşı karşıya 6 sa. Siri’de can sıkan hata: Mrt eşitlik işareti eşitlik işareti pat 6 sa. Nvidia madencilere savaş açtı! Tüm yeni Ampere kartlar kripto para kazımı kısıtıyla gelebilir 6 sa. Android 12 ilk önizleme sürümü yayınlandı 6 sa. Size Synology NAS çözümlerinin ideal tamamlayıcısını sunmaktan gurur duyuyoruz: 7 sa. e-Devlet uygulamasının iOS versiyonu yenilendi: Koyu mod ve Siri desteği 7 sa. Twitter sesli mesaj dönemini başlatıyor 7 sa. Bitexen, %100 Çekiliş ile Oyun Dünyasına Steam Kartı Hediye Ediyor 8 sa. Huawei'in en iddialı kulaklığı | FreeBuds Studio hakkında her şey Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız