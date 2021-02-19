Amazon'un +18 süper kahraman dizisi Invincible'dan uzun fragman

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Amazon'un heyecanla beklenen yeni orijinal dizisi Invincible'dan bugün ilk uzun fragman yayınlandı. +18 yaş sınırlaması ve süper kahraman temasıyla merak uyandıran dizi, önümüzdeki ay seyircilerle buluşacak. Invincible'ın ilk uzun fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

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Amazon'un +18 süper kahraman dizisi Invincible'dan ilk fragman

The Walking Dead evreninin ünlü yaratıcısı Robert Kirkman'ın aynı adlı çizgi roman serisinden uyarlanan Invincible, babası dünyanın en güçlü süper kahramanı olan 17 yaşındaki Mark Greyson'un hikayesini anlatıyor. Mark, babasının sandığından çok daha farklı birisi olduğunu anlayınca işler karışacak. Şiddet ve kan dolu bir dizi bizleri bekliyor.

Invincible'ın orijinal çizgi roman serisi, içerdiği aşırı şiddet ve süper kahraman türüne getirdiği gerçekçi bakış açışıyla biliniyordu. Animasyon uyarlaması, çizgi romanların bu karakteristiğini aynen ekranlara yansıtmaya çalışacak.

Invincible çizgi romanı Robert Kirkman'ın en uzun ikinci serisiydi. 2018'de sonlanan seri tam 15 yıl devam etti. Yani Amazon'un elinde epey bir içerik var diyebiliriz, dizi tutarsa muhtemelen uzun bir süre ekranlarda kalmaya devam edecek.

Invincible dizisi 26 Mart'ta başlayacak. İlk hafta dizinin ilk üç bölümü yayınlanacak. Geri kalanlar bölümler ise haftalık olarak devam edecek ve sezon finali de 29 Nisan'da ekranlara gelecek. Dizinin her bir bölümünün bir saat uzunluğunda olacağı belirtildi.

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