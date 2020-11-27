Amazon'un ABD depolarındaki bazı ürünler Amazon Türkiye'de satılmaya başlandı

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Amazon.com.tr'de, Amazon'un Avrupa depolarındaki ürünlerin satılmaya başlandığını duyurmuştuk. Şimdi de ABD'deki bazı ürünler, Amazon Türkiye'de satılmaya başlandı. Amazon'un yurt dışındaki ürünlerinden bazıları Amazon.com.tr'den satın alınabiliyor. Türkiye’de pahalı olan veya hiç satılmayan ürünleri bu şekilde temin edebilirsiniz. Amazon sizin için tüm işlemleri yürütüyor. Vergi ve kargo ücretini fiyata dahil ediyor.

Amazon.de, amazon.co.uk gibi yabancı Amazon sayfalarından Türkiye'ye satılan ürünleri almak için biraz uğraşmak gerekiyor ancak Amazon.com.tr'deki yurt dışındaki ürünleri satın almak için esktra bir şey yapmak gerekmiyor. Türkiye'den bir ürün alır gibi sipariş verebilirsiniz. Sipariş aşamasında gümrük ve kargo bedeli sizden tahsil ediliyor. Ürünü aldıktan sonra ekstra bir vergi talep edilmesi söz konusu değil. Siparişiniz hızlı kargo firmalarıyla Türkiye’ye gönderilip, bir kurye firması tarafından kapınıza kadar getiriliyor. Ürünler ortalama 10 gün içerisinde teslim ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Amazon’da Black Friday indirimine giren dizüstü bilgisayarlar ve PC ekipmanları"

Bazı ürünler Türkiye’de talep görmeyeceği düşünülerek Türkiye’ye getirilmiyor. Bazı ürünler de yurt dışında daha erken satışa sunulduğu için gelmiyor. Örneğin PlayStation 5’in disksiz sürümü Türkiye’ye 2021 yılında gelecek. Amazon.com.tr’de zaman zaman PS5’in disksiz sürümünü satan yabancı satıcılar olabiliyor. Şu an stokta gözükmüyor ancak ara ara kontrol etmekte fayda var.

Amazon.com.tr'ye baktığımızda şu an az sayıda ürünün ABD'den getirildiği görülüyor. Zamanla çeşit sayısı artacaktır.

ABD'den Türkiye'ye satılan ürünlerden bazıları:

Harry Potter Satranç Oyunu

Bose Bass Module 700

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Xbox One X 1 TB, NBA 2K20 Bundle

Xbox One S 1 TB, 2 gamepadli

Anki Vector

Monopoly Super Mario Bros

Monopoly Rick and Morty

Monopoly Dr Who 50th yıl versiyonu

Philips Sonicare Diamond Clean

Vufine+ Gözlüğe Takılabilen Ekran

Anki Overdrive Supertruck

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