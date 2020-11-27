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    Amazon'un ABD depolarındaki bazı ürünler Amazon Türkiye'de satılmaya başlandı

    Bir süredir Avrupa'daki depolarındaki ürünlerini Türkiye'de satışa sunan Amazon şimdi de ABD depolarındaki ürünlerini Amazon.com.tr üzerinden Türk müşterilerine sunmaya başladı.
    21 dk.
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    Web Siteleri
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Amazon'un ABD depolarındaki bazı ürünler Amazon Türkiye'de satılmaya başlandı
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    Amazon.com.tr'de, Amazon'un Avrupa depolarındaki ürünlerin satılmaya başlandığını duyurmuştuk. Şimdi de ABD'deki bazı ürünler, Amazon Türkiye'de satılmaya başlandı. Amazon'un yurt dışındaki ürünlerinden bazıları Amazon.com.tr'den satın alınabiliyor. Türkiye’de pahalı olan veya hiç satılmayan ürünleri bu şekilde temin edebilirsiniz. Amazon sizin için tüm işlemleri yürütüyor. Vergi ve kargo ücretini fiyata dahil ediyor.

    Amazon.de, amazon.co.uk gibi yabancı Amazon sayfalarından Türkiye'ye satılan ürünleri almak için biraz uğraşmak gerekiyor ancak Amazon.com.tr'deki yurt dışındaki ürünleri satın almak için esktra bir şey yapmak gerekmiyor. Türkiye'den bir ürün alır gibi sipariş verebilirsiniz. Sipariş aşamasında gümrük ve kargo bedeli sizden tahsil ediliyor. Ürünü aldıktan sonra ekstra bir vergi talep edilmesi söz konusu değil. Siparişiniz hızlı kargo firmalarıyla Türkiye’ye gönderilip, bir kurye firması tarafından kapınıza kadar getiriliyor. Ürünler ortalama 10 gün içerisinde teslim ediliyor.

    Ayrıca Bkz. "Amazon’da Black Friday indirimine giren dizüstü bilgisayarlar ve PC ekipmanları"

    Bazı ürünler Türkiye’de talep görmeyeceği düşünülerek Türkiye’ye getirilmiyor. Bazı ürünler de yurt dışında daha erken satışa sunulduğu için gelmiyor. Örneğin PlayStation 5’in disksiz sürümü Türkiye’ye 2021 yılında gelecek. Amazon.com.tr’de zaman zaman PS5’in disksiz sürümünü satan yabancı satıcılar olabiliyor. Şu an stokta gözükmüyor ancak ara ara kontrol etmekte fayda var. 

    Amazon.com.tr'ye baktığımızda şu an az sayıda ürünün ABD'den getirildiği görülüyor. Zamanla çeşit sayısı artacaktır.

    ABD'den Türkiye'ye satılan ürünlerden bazıları:

    Harry Potter Satranç Oyunu

    Bose Bass Module 700

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    Xbox One X 1 TB, NBA 2K20 Bundle

    Xbox One S 1 TB, 2 gamepadli

    Anki Vector

    Monopoly Super Mario Bros

    Monopoly Rick and Morty

    Monopoly Dr Who 50th yıl versiyonu

    Philips Sonicare Diamond Clean

    Vufine+ Gözlüğe Takılabilen Ekran

    Anki Overdrive Supertruck



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    gun

    Bu zaten akrobasi şovlarda filan kullanılır nerede kullanılacak başka ?

    59 dakika önce
    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    2 gün önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    1 hafta önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    1 hafta önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    1 hafta önce
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    H34RTL3SS (yakup yakupoğlu) 3 dk. ( Mesaj Silindi )
    amazon usa daki fiyatlarla karlışaltırdım bikaç tane gümrük + kargo + ekstra eklenmiş fiyatta amazon usa ya göre bi avantajını görmedim genel olarak ama düşünmeleri yeter ne diyim
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    zaomss (Furkan Bulat) 14 dk. ( Mesaj Silindi )
    2 gamepadli xbox one s 1tb 9bin tl. Maşallah series s'i geçtim series x ten bile pahalı :D
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