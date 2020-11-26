Amazon’da Black Friday indirimine giren dizüstü bilgisayarlar ve PC ekipmanları

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Amazon’da Gülümseten Cuma’nın büyük indirimleri bugün başladı. Normalde bu gece 00.00’da başlayacak indirimlere Prime üyeleri bugün saat 12.00’den itibaren erişebiliyor. Siz de Prime üyeliği başlatarak indirimlere erkenden erişebilirsiniz. Prime aboneliğinin ilk 30 günü ücretsiz, sonrasında devam etmek isterseniz aylık 7,90 TL ödeyebilirsiniz.

Amazon Gülümseten Cuma kampanya sayfası:

https://www.amazon.com.tr/blackfriday

Ayrıca Bkz. "Amazon’da Black Friday indirimine giren telefon ve telefon aksesuarları"

Amazon'da indirimine giren dizüstü bilgisayarlar

HP OMEN Dizüstü Bilgisayar, Intel Core i7-10750H, 1 TB SSD, 6 GB GeForce RTX 2070: 13999 TL

www.amazon.com.tr/dp/B08K2JCVW5

HP Pavilion Dizüstü Bilgisayar, Intel Core i7-1065G7, GeForce MX250, 3H908EA: 7599 TL

www.amazon.com.tr/dp/B08KSBBD44

HP Dizüstü Bilgisayar, Intel i5-1035G1, 1 TB HDD + 256 GB SSD, GeForce MX330, 3H819EA: 5599 TL

www.amazon.com.tr/dp/B0877BVGZV

HP Pavilion Gaming Dizüstü Bilgisayar, AMD Ryzen 5 3550H, GeForce GTX 1050, 8BN44EA: 5699 TL

www.amazon.com.tr/dp/B08GT1LY61

HP Dizüstü Bilgisayar, AMD Ryzen 7-3700U, 512 GB SSD: 5299TL

www.amazon.com.tr/dp/B08GSZX5VX

HP Dizüstü Bilgisayar, Intel Core i5-10210U, 512 GB SSD, GeForce MX110, 1S7Y9EA: 4999 TL

www.amazon.com.tr/dp/B08GT1M83X

HP OMEN Dizüstü Bilgisayar, Intel Core i5-10300H, 512 GB SSD, GeForce RTX 2060 6 GB, IPS 144Hz, 3A692EA: 10699 TL

www.amazon.com.tr/dp/B08K2F1V87

MSI GF63 THIN 10SCSR-658XTR Dizüstü Bilgisayar, Core i7-10750H, 512GB SSD, GTX1650TI 4GB: 10549 TL

www.amazon.com.tr/dp/B08G5KQRFX

Amazon'da indirime giren PC ekipmanları

ASUS ROG Strix GeForce GTX 1080 8GB Ekran Kartı: 3865 TL

www.amazon.com.tr/dp/B01GYLXUJ6

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Amazon’da uygun fiyata Vestel ve Monster Notebook fırsatları var

MSI Radeon RX 570 8GB Armor OC Ekran Kartı: 1617 TL

www.amazon.com.tr/dp/B0785Q6DYP

SteelSeries Arctis 5 (2019 Edition) Gaming Kulaklık- DTS Headphone:X 7.1 Surround: 720,92 TL

www.amazon.com.tr/dp/B07GG2VNW9

SteelSeries Arctis 1 Kablolu Oyuncu Kulaklığı: 515 TL

www.amazon.com.tr/dp/B07PS3Y5BY

LG 27MK400 27 inç 2 Ms Full HD VGA-HDMI 75HZ FreeSync Oyun Monitörü: 1099 TL

www.amazon.com.tr/dp/B07FNY3PSG

ASUS VG248QG Gaming Monitör Full HD, 24",165Hz, G-SYNC Uyumlu, Adaptive-Sync: 1752 TL

www.amazon.com.tr/dp/B07RMQ5PHX

Aoc, CQ32G1 Monitör, 32 inç, VA: 2713 TL

www.amazon.com.tr/dp/B07NPHZQTP

LG 27UL550-W, 27'', 4K UHD, RADEON FreeSync, IPS, HDR 10: 2845 TL

www.amazon.com.tr/dp/B07XGCCN8B

Samsung, LU32R590CWMXUF, 31, 5" Curved 3840x2160 4ms 60hz Monitör: 3199 TL

www.amazon.com.tr/dp/B07QYD1GBD

Trust Maxo, Eu 61 W Usb-C Tip C Şarj Cihazları ve Apple Macbook Pro/Air Için Güç Adaptörü: 289 TL

www.amazon.com.tr/dp/B07YKRJGN6

Trust Bluetooth 4.0 Adaptör: 59 TL

www.amazon.com.tr/dp/B006WAIVY4

Trust Ziva 21962 16'' Laptop Soğutucu:55 TL

www.amazon.com.tr/dp/B073SC6V36

HP Dizüstü bilgisayar çantası: 65 TL

https://www.amazon.com.tr/dp/B01N34K8AY

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