Amazon’da Black Friday indirimine giren dizüstü bilgisayarlar ve PC ekipmanları

Amazon’da Gülümseten Cuma’nın büyük indirimleri bugün başladı. Normalde bu gece 00.00’da başlayacak indirimlere Prime üyeleri bugün saat 12.00’den itibaren erişebiliyor. Siz de Prime üyeliği başlatarak indirimlere erkenden erişebilirsiniz. Prime aboneliğinin ilk 30 günü ücretsiz, sonrasında devam etmek isterseniz aylık 7,90 TL ödeyebilirsiniz.
Amazon Gülümseten Cuma kampanya sayfası:
https://www.amazon.com.tr/blackfriday
Ayrıca Bkz. "Amazon’da Black Friday indirimine giren telefon ve telefon aksesuarları"
Amazon'da indirimine giren dizüstü bilgisayarlar
HP OMEN Dizüstü Bilgisayar, Intel Core i7-10750H, 1 TB SSD, 6 GB GeForce RTX 2070: 13999 TL
www.amazon.com.tr/dp/B08K2JCVW5
HP Pavilion Dizüstü Bilgisayar, Intel Core i7-1065G7, GeForce MX250, 3H908EA: 7599 TL
www.amazon.com.tr/dp/B08KSBBD44
HP Dizüstü Bilgisayar, Intel i5-1035G1, 1 TB HDD + 256 GB SSD, GeForce MX330, 3H819EA: 5599 TL
www.amazon.com.tr/dp/B0877BVGZV
HP Pavilion Gaming Dizüstü Bilgisayar, AMD Ryzen 5 3550H, GeForce GTX 1050, 8BN44EA: 5699 TL
www.amazon.com.tr/dp/B08GT1LY61
HP Dizüstü Bilgisayar, AMD Ryzen 7-3700U, 512 GB SSD: 5299TL
www.amazon.com.tr/dp/B08GSZX5VX
HP Dizüstü Bilgisayar, Intel Core i5-10210U, 512 GB SSD, GeForce MX110, 1S7Y9EA: 4999 TL
www.amazon.com.tr/dp/B08GT1M83X
HP OMEN Dizüstü Bilgisayar, Intel Core i5-10300H, 512 GB SSD, GeForce RTX 2060 6 GB, IPS 144Hz, 3A692EA: 10699 TL
www.amazon.com.tr/dp/B08K2F1V87
MSI GF63 THIN 10SCSR-658XTR Dizüstü Bilgisayar, Core i7-10750H, 512GB SSD, GTX1650TI 4GB: 10549 TL
www.amazon.com.tr/dp/B08G5KQRFX
Amazon'da indirime giren PC ekipmanları
ASUS ROG Strix GeForce GTX 1080 8GB Ekran Kartı: 3865 TL
www.amazon.com.tr/dp/B01GYLXUJ6İlginizi Çekebilir Amazon’da uygun fiyata Vestel ve Monster Notebook fırsatları var
MSI Radeon RX 570 8GB Armor OC Ekran Kartı: 1617 TL
www.amazon.com.tr/dp/B0785Q6DYP
SteelSeries Arctis 5 (2019 Edition) Gaming Kulaklık- DTS Headphone:X 7.1 Surround: 720,92 TL
www.amazon.com.tr/dp/B07GG2VNW9
SteelSeries Arctis 1 Kablolu Oyuncu Kulaklığı: 515 TL
www.amazon.com.tr/dp/B07PS3Y5BY
LG 27MK400 27 inç 2 Ms Full HD VGA-HDMI 75HZ FreeSync Oyun Monitörü: 1099 TL
www.amazon.com.tr/dp/B07FNY3PSG
ASUS VG248QG Gaming Monitör Full HD, 24",165Hz, G-SYNC Uyumlu, Adaptive-Sync: 1752 TL
www.amazon.com.tr/dp/B07RMQ5PHX
Aoc, CQ32G1 Monitör, 32 inç, VA: 2713 TL
www.amazon.com.tr/dp/B07NPHZQTP
LG 27UL550-W, 27'', 4K UHD, RADEON FreeSync, IPS, HDR 10: 2845 TL
www.amazon.com.tr/dp/B07XGCCN8B
Samsung, LU32R590CWMXUF, 31, 5" Curved 3840x2160 4ms 60hz Monitör: 3199 TL
www.amazon.com.tr/dp/B07QYD1GBD
Trust Maxo, Eu 61 W Usb-C Tip C Şarj Cihazları ve Apple Macbook Pro/Air Için Güç Adaptörü: 289 TL
www.amazon.com.tr/dp/B07YKRJGN6
Trust Bluetooth 4.0 Adaptör: 59 TL
www.amazon.com.tr/dp/B006WAIVY4
Trust Ziva 21962 16'' Laptop Soğutucu:55 TL
www.amazon.com.tr/dp/B073SC6V36
HP Dizüstü bilgisayar çantası: 65 TL
https://www.amazon.com.tr/dp/B01N34K8AY
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Dünyanın ilk insanlı akrobasi drone'u ile tanışın
herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...
sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna
paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.
"Uçan Tabut" diyelim...
%100 talep edildi. dediği yer Bu fiyattan satılıyordu bitti anlamına mı geliyor?
Bittiyse Kalan süre nedir?
kara pazar kara cumartesi değilde neden cuma adamların propagandası belli ve sizde buna araç oluyorsunuz.
kınıyorum sizleri...