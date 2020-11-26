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    Amazon’da Black Friday indirimine giren dizüstü bilgisayarlar ve PC ekipmanları

    Amazon'da büyük Gülümseten Cuma indirimleri başladı. Prime üyeleri indirimlere 12 saat erkenden erişiyor. İndirime giren bilgisayar, dizüstü bilgisayar, ekran kartı, monitör vb. ürünleri listeledik.
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
    1,5b
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    2

    Amazon’da Black Friday indirimine giren dizüstü bilgisayarlar ve PC ekipmanları
    Tam Boyutta Gör

    Amazon’da Gülümseten Cuma’nın büyük indirimleri bugün başladı. Normalde bu gece 00.00’da başlayacak indirimlere Prime üyeleri bugün saat 12.00’den itibaren erişebiliyor. Siz de Prime üyeliği başlatarak indirimlere erkenden erişebilirsiniz. Prime aboneliğinin ilk 30 günü ücretsiz, sonrasında devam etmek isterseniz aylık 7,90 TL ödeyebilirsiniz.

    Amazon Gülümseten Cuma kampanya sayfası:

    https://www.amazon.com.tr/blackfriday

    Ayrıca Bkz. "Amazon’da Black Friday indirimine giren telefon ve telefon aksesuarları"

    Amazon'da indirimine giren dizüstü bilgisayarlar

    HP OMEN Dizüstü Bilgisayar, Intel Core i7-10750H, 1 TB SSD, 6 GB GeForce RTX 2070: 13999 TL

    www.amazon.com.tr/dp/B08K2JCVW5

    HP Pavilion Dizüstü Bilgisayar, Intel Core i7-1065G7, GeForce MX250, 3H908EA: 7599 TL

    www.amazon.com.tr/dp/B08KSBBD44

    HP Dizüstü Bilgisayar, Intel i5-1035G1, 1 TB HDD + 256 GB SSD, GeForce MX330, 3H819EA: 5599 TL

    www.amazon.com.tr/dp/B0877BVGZV

    HP Pavilion Gaming Dizüstü Bilgisayar, AMD Ryzen 5 3550H, GeForce GTX 1050, 8BN44EA: 5699 TL

    www.amazon.com.tr/dp/B08GT1LY61

    HP Dizüstü Bilgisayar, AMD Ryzen 7-3700U, 512 GB SSD: 5299TL

    www.amazon.com.tr/dp/B08GSZX5VX

    HP Dizüstü Bilgisayar, Intel Core i5-10210U, 512 GB SSD, GeForce MX110, 1S7Y9EA: 4999 TL

    www.amazon.com.tr/dp/B08GT1M83X

    HP OMEN Dizüstü Bilgisayar, Intel Core i5-10300H, 512 GB SSD, GeForce RTX 2060 6 GB, IPS 144Hz, 3A692EA: 10699 TL

    www.amazon.com.tr/dp/B08K2F1V87

    MSI GF63 THIN 10SCSR-658XTR Dizüstü Bilgisayar, Core i7-10750H, 512GB SSD, GTX1650TI 4GB: 10549 TL

    www.amazon.com.tr/dp/B08G5KQRFX

    Amazon'da indirime giren PC ekipmanları

    ASUS ROG Strix GeForce GTX 1080 8GB Ekran Kartı: 3865 TL

    www.amazon.com.tr/dp/B01GYLXUJ6

    İlginizi Çekebilir Avatar Amazon’da uygun fiyata Vestel ve Monster Notebook fırsatları var

    MSI Radeon RX 570 8GB Armor OC Ekran Kartı: 1617 TL

    www.amazon.com.tr/dp/B0785Q6DYP

    SteelSeries Arctis 5 (2019 Edition) Gaming Kulaklık- DTS Headphone:X 7.1 Surround: 720,92 TL

    www.amazon.com.tr/dp/B07GG2VNW9

    SteelSeries Arctis 1 Kablolu Oyuncu Kulaklığı: 515 TL

    www.amazon.com.tr/dp/B07PS3Y5BY

    LG 27MK400 27 inç 2 Ms Full HD VGA-HDMI 75HZ FreeSync Oyun Monitörü: 1099 TL

    www.amazon.com.tr/dp/B07FNY3PSG

    ASUS VG248QG Gaming Monitör Full HD, 24",165Hz, G-SYNC Uyumlu, Adaptive-Sync: 1752 TL

    www.amazon.com.tr/dp/B07RMQ5PHX

    Aoc, CQ32G1 Monitör, 32 inç, VA: 2713 TL

    www.amazon.com.tr/dp/B07NPHZQTP

    LG 27UL550-W, 27'', 4K UHD, RADEON FreeSync, IPS, HDR 10: 2845 TL

    www.amazon.com.tr/dp/B07XGCCN8B

    Samsung, LU32R590CWMXUF, 31, 5" Curved 3840x2160 4ms 60hz Monitör: 3199 TL

    www.amazon.com.tr/dp/B07QYD1GBD

    Trust Maxo, Eu 61 W Usb-C Tip C Şarj Cihazları ve Apple Macbook Pro/Air Için Güç Adaptörü: 289 TL

    www.amazon.com.tr/dp/B07YKRJGN6

    Trust Bluetooth 4.0 Adaptör: 59 TL

    www.amazon.com.tr/dp/B006WAIVY4

    Trust Ziva 21962 16'' Laptop Soğutucu:55 TL

    www.amazon.com.tr/dp/B073SC6V36

    HP Dizüstü bilgisayar çantası: 65 TL

    https://www.amazon.com.tr/dp/B01N34K8AY



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    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    1 gün önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    6 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    6 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    1 hafta önce
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    yuusuuf (yusuf özçelik) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şöyle 3000 4000 bandında laptop oyun odaklı olmayan malum eba zoom vs için adam akıllı bir kampanya bulamadım gitti.
    1 Yanıt Yanıtla
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    tyll 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    2K ya kadar f/p bir ekran kartı bulamadım hala
    Yanıtla
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    kronikyorgun 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    50. Amazon konusuda yoneticiden geldi
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    Yenidenbaslamak (Akif Arslan) 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    İyi monitor gelse de alsam
    1 Yanıt Yanıtla
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    Kulspruta (Hasan ....) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    2060 lı hp laptop fiyat olarak iyi gibi fikriniz nedir var mı bir falsosu
    Yanıtla +1
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    byi (xenon eagle) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu HP Omen'deki olay nedir arkadaşlar Fırsat fiyatı:13.999 TL ama satın alınmıyor, Normal fiyata tıklayınca Sepete eklenebiliyor.

    %100 talep edildi. dediği yer Bu fiyattan satılıyordu bitti anlamına mı geliyor?
    Bittiyse Kalan süre nedir?



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    helsloot 2 sa. ( Mesaj Silindi ) byi
    Fırsat bitti abicim boşuna heveslenmeyin
    1 Yanıt Yanıtla
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    EdnanBey (Asrak ) 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    15fps almak için 7600tl veriyorsun..

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +3
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    aspirin_00 (fatih sahinoglu) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şu "Black Friday" kelimesini kullanmayın artık gıcık oluyorum.
    kara pazar kara cumartesi değilde neden cuma adamların propagandası belli ve sizde buna araç oluyorsunuz.
    kınıyorum sizleri...
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    kaLpazan 1 sa. ( Mesaj Silindi ) aspirin_00
    Yine büyük oyunu çözdün ilkokul mezunu.
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    blackcold1907 (kry byr) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Güzel konu olmuş
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    Sta07 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    65 liraya satılan HP bilgisayar çantasının fiyatıda güzel.
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    theJuDGe_41 (Yusuf Akbaş) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) Sta07
    Listeye ekledim teşekkürler
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    1502 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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