Amazon'un çizgi roman uyarlaması süper kahraman dizisi Invincible'dan sahne paylaşıldı

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Amazon'un sahibi olduğu Amazon Prime Video isimli video akış platformunun yeni dizisi Invincible'dan yeni bir video paylaşıldı.

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Image Comics'in karakterlerinden birisi olan ve aynı isimli çizgi roman serisinden uyarlanan Invincible animasyon dizisinin Robert Kirkman ve Cory Walker üstleniyor. Kendileri aynı zamanda çizgi romanın da yaratıcıları. Seslendirme kadrosunda ise Steven Yeun, J.K. Simmons, Sandra Oh, Seth Rogen, Mark Hamill, Gillian Jacobs, Zachary Quinto, Zazie Beetz ve Jason Mantzoukas gibi isimler bulunuyor.

26 Mart'ta Amazon Prime Video üzerinden yayınlanacak olan dizinin yayınlanan sahnesini ve dizinin konusunu aşağıda bulabilirsiniz.

Konusu: Invincible, yaşıtlarından tek farkı, babasının gezegenin en güçlü süper kahramanı Omni-Man olan 17 yaşındaki Mark Grayson'ı anlatan bir animasyon dizisi. Ancak Mark, kendi güçleri bir yandan gelişirken babasının mirasının göründüğü kadar kahramanca olmadığını keşfeder.

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