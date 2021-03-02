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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amazon'un çizgi roman uyarlaması süper kahraman dizisi Invincible'dan sahne paylaşıldı

    Amazon Prime Video'nun yeni süper kahraman dizisi Invincible'dan yeni bir sahne paylaşıldı. Dizi 26 Mart'ta yayınlanacak. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    02 Mart 2021, 00:30 (6 gün)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Amazon'un çizgi roman uyarlaması süper kahraman dizisi Invincible'dan sahne paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    Amazon'un sahibi olduğu Amazon Prime Video isimli video akış platformunun yeni dizisi Invincible'dan yeni bir video paylaşıldı.

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    Image Comics'in karakterlerinden birisi olan ve aynı isimli çizgi roman serisinden uyarlanan Invincible animasyon dizisinin Robert Kirkman ve Cory Walker üstleniyor. Kendileri aynı zamanda çizgi romanın da yaratıcıları. Seslendirme kadrosunda ise Steven Yeun, J.K. Simmons, Sandra Oh, Seth Rogen, Mark Hamill, Gillian Jacobs, Zachary Quinto, Zazie Beetz ve Jason Mantzoukas gibi isimler bulunuyor.

    26 Mart'ta Amazon Prime Video üzerinden yayınlanacak olan dizinin yayınlanan sahnesini ve dizinin konusunu aşağıda bulabilirsiniz.

    Konusu: Invincible, yaşıtlarından tek farkı, babasının gezegenin en güçlü süper kahramanı Omni-Man olan 17 yaşındaki Mark Grayson'ı anlatan bir animasyon dizisi. Ancak Mark, kendi güçleri bir yandan gelişirken babasının mirasının göründüğü kadar kahramanca olmadığını keşfeder. 



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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Chromer 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Artık bu şirketlerin hype yaratma çabasından gına geldi. Sahne paylaşıldıysa paylaşıldı banane. Çıkınca güzelse izleriz değilse izlemeyiz. dizi işte
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Chromer 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Artık bu şirketlerin hype yaratma çabasından gına geldi. Sahne paylaşıldıysa paylaşıldı banane. Çıkınca güzelse izleriz değilse izlemeyiz. dizi işte
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    BiqBrav3 (Bayram Öngan) 6 gün ( Mesaj Silindi ) Chromer
    Haha olum bi insan böyle bir şeye nasıl sinirlenebilir, paylaşıyorsa paylaşıyor, izlemezsin sahneyi olur biter, sinirlenmek neden :d
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