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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amazon'un ilginç bilim kurgu filmi Bliss'ten ilk fragman

    Gerçek dünya ve simülasyonların birbirine girdiği Bliss filmi önümüzdeki ay Amazon Prime Video'da seyircilerle buluşacak.
    10 sa. (Son Güncelleme: 10 sa.)
    1,8b
    22
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    Sinema ve Dizi
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Amazon'un ilginç bilim kurgu filmi Bliss'ten ilk fragman
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    Orijinal içerik kütüphanesini hızla genişletmeye devam eden Prime Video, önümüzdeki ay ilginç bir bilim kurgu filmiyle karşımıza çıkacak. Owen Wilson ve Selma Hayek'in başrolünde yer aldığı Bliss filmi ilk fragmanıyla izleyenleri etkilemeyi başardı.

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    Bliss, gerçek dünya ve simülasyonun birbirine karıştığı akıl büken türden diyebileceğimiz ilginç bir film olarak dikkat çekiyor. Henüz yeni boşanmış, hayatından ve işinden memnun olmayan Greg isimli bir adam (Owen Wilson), yaşadıkları dünyanın bir simülasyon olduğunu iddia eden evsiz gizemli bir kadınla (Selma Hayek) tanışınca hayatı bir anda değişiyor. İkilinin kendilerini bulduğu yeni 'mutlu' dünyaları Greg'in eski 'çirkin' dünyasına sızmaya başlayınca fragmanda da görebileceğiniz gibi işler karışıyor.

    Bliss filminin yönetmenliğini Another Earth (2011) ve I Origins (2014) filmlerinden tanıdığımız Mike Cahill üstleniyor. Cahill ayrıca filmin senaryosunu da kaleme almış.  

    Amazon tarafından yapılan açıklamaya göre Bliss 5 Şubat 2021 tarihinde yayınlanacak. Filmi izlemek için Prime üyeliğinizin olması yeterli. Prime'ın aylık ücreti ülkemizde 7.90 TL.



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    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    3 saat önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Romeo84 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    amazonun biraz daha yüklenmesi lazım yoksa kaybolup gidecek..
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    smart1978 (X Y) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Amazon icerikleri Turkiye icin cok KIT . Bircok film ve dizi hic yok.
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    fakasupi (Harun Balaban) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) smart1978
    Millet bi tarafını yırtıyor ama Exxen'e muhalefet olmak için yok Amazon varken 7 liraya napıyım ben onu diye. Bedava verse nolur ki, ben üye oldum Amazon'a ne bir film izledim ne de bir dizi. Netflix e 42 tl ödüyorum izlediğim dizi film sayısı bir ya da ikidir ancak.
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