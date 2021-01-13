Amazon'un ilginç bilim kurgu filmi Bliss'ten ilk fragman

Tam Boyutta Gör

Orijinal içerik kütüphanesini hızla genişletmeye devam eden Prime Video, önümüzdeki ay ilginç bir bilim kurgu filmiyle karşımıza çıkacak. Owen Wilson ve Selma Hayek'in başrolünde yer aldığı Bliss filmi ilk fragmanıyla izleyenleri etkilemeyi başardı.

İlginizi Çekebilir

Amazon'un +18 süper kahraman dizisi Invincible'dan ilk fragman

Bliss, gerçek dünya ve simülasyonun birbirine karıştığı akıl büken türden diyebileceğimiz ilginç bir film olarak dikkat çekiyor. Henüz yeni boşanmış, hayatından ve işinden memnun olmayan Greg isimli bir adam (Owen Wilson), yaşadıkları dünyanın bir simülasyon olduğunu iddia eden evsiz gizemli bir kadınla (Selma Hayek) tanışınca hayatı bir anda değişiyor. İkilinin kendilerini bulduğu yeni 'mutlu' dünyaları Greg'in eski 'çirkin' dünyasına sızmaya başlayınca fragmanda da görebileceğiniz gibi işler karışıyor.

Bliss filminin yönetmenliğini Another Earth (2011) ve I Origins (2014) filmlerinden tanıdığımız Mike Cahill üstleniyor. Cahill ayrıca filmin senaryosunu da kaleme almış.

Amazon tarafından yapılan açıklamaya göre Bliss 5 Şubat 2021 tarihinde yayınlanacak. Filmi izlemek için Prime üyeliğinizin olması yeterli. Prime'ın aylık ücreti ülkemizde 7.90 TL.

Tam Boyutta Gör

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.