Amazon'un internet uyduları Pentagon'a da hizmet edecek: ABD ordusuna veri aktaracak

Kısaca hatırlatmak gerekirse Amazon, 2019 yılında aynı adı taşıyan bir uydu takımyıldızı inşa etmek için Kuiper bölümünü kurdu. Amerikan e-ticaret devi, bu uyduları geniş bant internet erişim hizmeti sağlamak için kullanmayı planlıyor.
10 milyar dolarlık fırlatma anlaşması
Takımyıldızdaki toplam uydu sayısının 3.000'i geçmesi bekleniyor. Amazon halihazırda üç hizmet sağlayıcı ile fırlatma sözleşmesi imzalamış durumda. Yaklaşan fırlatmaların toplam maliyeti 10 milyar doları aşıyor.
ABD Uzay Kuvvetleri üst düzey yöneticisi bu uyduların ABD ordusu tarafından da kullanılacağını söyledi. Bu amaçla Amazon, dünyanın dört bir yanındaki askeri güçlere hızlı bir şekilde veri aktarmak için bazı uydulara özel terminaller kuracak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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