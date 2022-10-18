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    Amazon'un internet uyduları Pentagon'a da hizmet edecek: ABD ordusuna veri aktaracak

    Pentagon, Amazon'un geniş bant internet erişimi sağlamak için kuracağı Kuiper uydu takımyıldızını kendi amaçları için kullanacak. Uydular ABD ordusuna veri aktarma görevi de görecek.
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    Amazon'un internet uyduları Pentagon'a da hizmet edecek Tam Boyutta Gör
    Kalofirniya'daki MilSat sempozyumunda konuşan ABD Uzay Kuvvetleri Uzay Geliştirme Ajansı Direktörü Derek Tournear, Amazon'un gelecekteki Kuiper takımyıldızı uydularından bazılarının ABD Savunma Bakanlığı uyumlu lazer iletişim terminalleriyle donatılacağını söyledi.

    Kısaca hatırlatmak gerekirse Amazon, 2019 yılında aynı adı taşıyan bir uydu takımyıldızı inşa etmek için Kuiper bölümünü kurdu. Amerikan e-ticaret devi, bu uyduları geniş bant internet erişim hizmeti sağlamak için kullanmayı planlıyor.

    Amazon'un internet uyduları Pentagon'a da hizmet edecek Tam Boyutta Gör

    10 milyar dolarlık fırlatma anlaşması

    Takımyıldızdaki toplam uydu sayısının 3.000'i geçmesi bekleniyor. Amazon halihazırda üç hizmet sağlayıcı ile fırlatma sözleşmesi imzalamış durumda. Yaklaşan fırlatmaların toplam maliyeti 10 milyar doları aşıyor.

    ABD Uzay Kuvvetleri üst düzey yöneticisi bu uyduların ABD ordusu tarafından da kullanılacağını söyledi. Bu amaçla Amazon, dünyanın dört bir yanındaki askeri güçlere hızlı bir şekilde veri aktarmak için bazı uydulara özel terminaller kuracak.

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    slamdunk393 4 gün önce

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