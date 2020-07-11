Razer DeathAdder V2 küçüldü

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Razer’ın oyuncular tarafından oldukça beğenilen kablolu fare modeli DeathAdder V2; bütçelerini düşünenler için biraz daha küçüldü ve biraz daha uygun fiyatlı hale geldi. DeathAdder V2 Mini karşınızda.

DeathAdder V2 Mini özellikleri ve fiyatı

DeathAdder V2 Mini adından da anlaşılacağı üzere boyut tarafında biraz küçülüyor. 11.43 cm x 5.58 cm x 3.81 cm boyutları sayesinde daha küçük avuç içi olan oyuncular için de iyi bir alternatif haline geliyor. Farenin ağırlığı 62 gram.

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Optik sensör 8500 DPI hassasiyet değeri ile sınırlı kalmış. Bu bakımdan performansı da biraz düşüyor. Diğer taraftan programlanabilir tuş sayısı da 6’ya gerilemiş. DeathAdder V2 Mini oyuncu faresi 50$ fiyat etiketine sahip ve abisinden 20$ daha ucuz.

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